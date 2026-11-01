 Un șofer Bolt, atacat cu cuțitul de un pasager în Sectorul 5. De la ce a izbucnit scandalul
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Un șofer Bolt, atacat cu cuțitul de un pasager în Sectorul 5. De la ce a izbucnit scandalul

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Un șofer de ride-sharing, cetățean sirian, a fost agresat de un pasager care l-ar fi atacat cu un cuțit, în Sectorul 5 al Capitalei. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 03:00, iar presupusul agresor, un bărbat de 32 de ani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Şofer sirian de Bolt, atacat cu cuţitul de un pasager, în Sectorul 5
Şofer sirian de Bolt, atacat cu cuţitul de un pasager, în Sectorul 5 Foto: arhiva Click!

Potrivit informațiilor transmise de Poliția Capitalei, polițiștii Secției 19 au fost alertați printr-un apel la 112, după ce un bărbat a reclamat că a fost jignit și lovit cu un obiect tăietor-înțepător.

„În fapt, sâmbătă, în jurul orei 03:00, poliţişti din cadrul Secţiei 19 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că un alt bărbat ar fi avut un comportament agresiv, adresându-i jigniri şi totodată lovindu-l cu un obiect tăietor-înţepător. Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, iar în urma verificărilor efectuate s-a constatat că cele sesizate se confirmă.

Persoanele au fost identificate şi, ulterior, acestea au fost conduse la sediul secţiei, pentru stabilirea situaţiei de fapt”, se precizează în comunicat.

Conform surselor Observator, pasagerul i-ar fi solicitat șoferului Bolt să îl transporte, alături de o femeie, pe o stradă din Sectorul 5. După ce au ajuns la destinație, acesta s-ar fi răzgândit și i-ar fi cerut să continue drumul până la o casă de amanet.

Agresorul a fost arestat preventiv

La a doua oprire, conflictul ar fi izbucnit în momentul în care șoferul i-a cerut plata cursei. Pasagerul l-ar fi insultat și l-ar fi lovit cu un cuțit în mână. Victima a reușit să se refugieze în mașină și să plece din zonă.

Atacatorul se afla în perioada postexecutorie, după ce ispășise o pedeapsă pentru furt calificat, fiind eliberat în urmă cu două luni. Un echipaj SMURD a ajuns la fața locului și i-a acordat victimei primul ajutor, ulterior transportând-o la spital pentru investigații suplimentare.

„În urma administrării materialului probator, bărbatul de 32 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile”, menţionează Poliţia Capitalei.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 19, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe.

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