Victoria Maria, fiica fostului senator Cazimir Ionescu, urma să joace în „Război și pace”. Ce a făcut mama tinerei după tragedie

Victoria Ionescu, fiica fostului senator Cazimir Ionescu, a fost condusă pe ultimul drum joi, 27 august, la o zi după ce a fost găsită fără viață la ferma unor prieteni de familie din Argeș.

Victoria Maria Ionescu Foto: Instagram

Tânăra și-ar fi pus capăt zilelor după o perioadă în care s-ar fi confruntat cu depresia. Victoria se afla la ferma unor prieteni de familie, unde mersese pentru a se reculege, însă a recurs la un gest extrem.

La doar câteva zile după înmormântarea fiicei sale, mama Victoriei a făcut un gest care a atras atenția și a emoționat. Mihaela a publicat pe rețelele de socializare afișul spectacolului în care tânăra urma să interpreteze un rol important.

Victoria Maria Ionescu urma să joace în „Război și pace”

Cu puțin timp înainte de tragedie, Victoria Ionescu obținuse o reușită importantă în cariera sa artistică. Tânăra trecuse cu succes de un casting și urma să interpreteze personajul Natașa Rostova în spectacolul de teatru „Război și pace”.

Rolul reprezenta pentru tânăra actriță o oportunitate profesională importantă și un nou pas în cariera sa. Această reușită a avut loc într-o perioadă în care, potrivit familiei, starea Victoriei părea să se fi îmbunătățit.

Tragedia a venit însă în mod neașteptat pentru familia lui Cazimir Ionescu. Victoria a fost găsită fără viață la ferma unor prieteni de familie din Argeș, iar ulterior a fost înmormântată.

Mama tinerei a publicat afișul spectacolului

La câteva zile după ce și-a condus fiica pe ultimul drum, Mihaela, mama Victoriei, a ales să publice pe rețelele de socializare afișul spectacolului în care tânăra ar fi trebuit să joace.

În imagine apare în continuare și numele Victoriei Maria Ionescu, alături de distribuția spectacolului „Război și pace”. Detaliul este cu atât mai important cu cât piesa reprezenta una dintre reușitele profesionale recente ale tinerei.

Prin această postare, familia păstrează legătura cu proiectul artistic în care Victoria urma să fie implicată. Numele ei figurează în continuare pe afișul de prezentare al spectacolului.

Reușita de la casting fusese obținută cu doar câteva zile înainte de tragedie. Victoria urma să dea viață personajului Natașa Rostova, unul dintre rolurile importante ale spectacolului inspirat de opera „Război și pace”.

O amintire păstrată după tragedie

Pierderea Victoriei a lăsat familia îndurerată, iar postarea făcută de mama sa readuce în atenție planurile profesionale pe care tânăra le avea înainte de moarte.

Victoria Ionescu era implicată în lumea teatrului, iar rolul obținut în urma castingului reprezenta o nouă etapă în parcursul său artistic. Numele ei se află încă pe afișul spectacolului „Război și pace”, în care ar fi trebuit să interpreteze personajul Natașa Rostova.

Mama tinerei a ales să distribuie imaginea acestui afiș la doar câteva zile după înmormântare. Gestul a readus în atenție visul profesional al Victoriei și proiectul pe care aceasta îl pregătea înainte de tragedie.

Victoria Maria Ionescu a fost înmormântată joi, 27 august, la o zi după ce a fost găsită fără viață. Potrivit informațiilor prezentate în materialul sursă, tânăra trecea printr-o perioadă dificilă și s-ar fi confruntat cu depresia.

Înainte de tragedie, însă, familia avea motive să creadă că starea sa se îmbunătățise, iar succesul obținut la casting reprezenta un moment important pentru cariera ei.