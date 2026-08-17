Românul care a ajuns în cel mai mare oraș fantomă din lume. „100 MILIARDE $ aruncați pe geam”

Proiectul din Malaezia, gândit inițial ca un paradis rezidențial de 100 de miliarde de dolari, oferă o imagine post-apocaliptică. Un creator de conținut român arată pas cu pas cum se simte atmosfera într-un colos imobiliar unde natura a fost înlocuită cu plaje artificiale blocuri goale.

Construit pe o insulă artificială din Malaezia cu o investiție colosală de peste 100 de miliarde de dolari, Forest City a fost promovat ca metropola verde a viitorului, dar a căpătat rapid eticheta de cel mai mare oraș-fantomă al planetei.

Un vlogger de travel român Daily Sugars a mers la fața locului și s-a cazat timp de două nopți pentru a vedea dacă uriașul complex rezidențial este cu adevărat pustiu sau dacă își recapătă treptat pulsul.

Primele impresii

La sosire, vloggerul a remarcat că accesul este funcțional, reușind să își ridice cheia de la recepție fără probleme.

Pentru a atrage investitori și locuitori noi, autoritățile au transformat complexul într-o zonă financiară specială, cu facilități fiscale atractive și taxe mult reduse pentru cei care vor să deschidă companii.

Prețurile locuințelor sunt mult mai accesibile comparativ cu cele din Singapore sau marile orașe malaeziene, o chirie lunară pentru o garsonieră fiind în jur de 1.000 de ringgit. Deși pe insulă ar locui oficial aproximativ 20.000 de oameni, majoritatea vizitatorilor vin doar în timpul zilei pentru turism.

1/4 Forest City/ sursa captură youtube

Plajă artificială și turnuri cufundate în beznă

Pentru ridicarea insulelor artificiale, o mare parte din biodiversitatea marină a fost distrusă, iar pe plaja amenajată artificial au fost amplasate statuete din plastic reprezentând foci.

Contrastul cel mai șocant apare odată cu lăsarea serii, când se așterne o liniște apăsătoare și înfricoșătoare.

În blocurile turn de 40 de etaje se zăresc lumini aprinse doar la circa 20 de apartamente, restul clădirilor rămânând complet nelocuite, oferind un peisaj desprins dintr-un film post-apocaliptic.

Ce este Forest City

Forest City este un mega-proiect imobiliar construit pe teren recuperat din mare, în statul Johor, în sudul Malaeziei, foarte aproape de Singapore.

Proiectul este dezvoltat de compania chineză Country Garden, împreună cu parteneri malaezieni. Planul inițial prevedea construirea unui oraș pe patru insule artificiale, cu locuințe pentru aproximativ 700.000 de oameni.

Problema a fost că locuitorii nu au venit în numărul anticipat. În 2023, Reuters relata că, după aproximativ șapte ani de la începerea dezvoltării, Forest City avea sub 10.000 de locuitori, adică aproximativ 1% din ținta de 700.000. Proiectul urma să se întindă pe aproximativ 7.000 de acri și să fie finalizat până în 2035.