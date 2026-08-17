Ultimul mesaj al lui Mircea Totolici, nepotul lui Mircea Rednic, înainte de tragedie. Avea doar 37 de ani și urma să se căsătorească

Doliu imens în familia antrenorului Mircea Rednic după ce nepotul său, Mircea Marius Totolici, s-a stins din viață la doar 37 de ani, chiar în noaptea dinaintea cununiei religioase. Ultimul mesaj publicat de acesta pe rețelele sociale, alături de soția sa, a devenit un omagiu dureros.

O zi care trebuia să fie o sărbătoare a iubirii s-a transformat într-o dramă de neimaginat pentru familia lui Mircea Rednic.

Mircea Marius Totolici, nepotul reputatului antrenor, a murit fulgerător la vârsta de doar 37 de ani, cu doar câteva ore înainte de marele eveniment programat pentru data de 15 august.

Căsătoria civilă și ultima imagine plină de fericire: „«Da» din toată inima”

Mircea Marius Totolici și aleasa inimii sale, Petronela Țugui, își uniseră destinele la starea civilă pe data de 8 august, eveniment marcat printr-o postare plină de optimism pe contul de Facebook al bărbatului.

Alături de o fotografie cu partenera sa, tânărul scrisese cuvintele care acum răsună dureros: „Da” din toată inima”.

Cei doi urmau să pășească în fața altarului și să sărbătorească alături de cei dragi o săptămână mai târziu, însă destinul a curmat brusc această bucurie.

La două zile de la cumplitul eveniment, soția îndurerată a publicat o imagine de colecție alături de un mesaj tulburător dedicat partenerului său de viață: „Vei rămâne veșnic în inima mea. Pumba și Timon. Soț și soție. Te iubesc.”

Omagiu adus de comunitatea fotbalistică din Sibiu

Trecerea prematură la cele veșnice a lui Mircea Marius Totolici a declanșat un val uriaș de compasiune și mesaje de condoleanțe.

Reprezentanții clubului de fotbal Voința Sibiu, pe care tânărul îl susținea activ în pregătirea micilor sportivi, au transmis un mesaj profund de recunoștință pentru implicarea sa de-a lungul timpului.

Bărbatul era extrem de apreciat pentru generozitatea și sprijinul necondiționat oferit grupelor de copii și juniori din Sibiu.

„Drum lin, Mircea! Cu profundă tristețe, familia Voința Sibiu a aflat vestea trecerii la cele veșnice a lui Totolici Mircea Marius, un prieten și susținător al clubului nostru, care ne-a fost alături și ne-a sprijinit în activitatea grupelor de copii și juniori. Gesturile sale și sprijinul oferit pentru micii noștri fotbaliști vor rămâne în amintirea noastră și ne bucurăm că l-am avut alături! În aceste momente grele, transmitem sincere condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care l-au cunoscut. Dumnezeu să-l odihnească în pace!” a fost mesajul postat în mediul online de cei de la Voința Sibiu.

Cauza decesului

Potrivit informațiilor apărute după autopsie, Mircea Marius Totolici a suferit un infarct miocardic sever.

Una dintre arterele coronare era blocată de depuneri de grăsime, ceea ce a împiedicat alimentarea corespunzătoare a inimii cu sânge și oxigen. Infarctul a fost urmat de un stop cardiorespirator.