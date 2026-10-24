Un român și-a transformat peretele casei într-o grădină verticală! Ardeii au depășit doi metri: „Sunt niște avantaje imense”

O soluție ingenioasă și sustenabilă vine din județul Alba, unde un bărbat din Cugir a transformat fațada propriei locuințe într-o sursă bogată de hrană proaspătă și un scut termic natural.

Un român a găsit o soluție inedită pentru grădină și izolația case Foto: Shutterstock

Mihai Oltean a conceput o grădină verticală care se dezvoltă direct pe peretele exterior al casei și urcă până pe acoperiș. Proiectul, ridicat în doar trei zile cu resurse financiare modeste, a atras atenția specialiștilor în agricultură și a fost prezentat în ediția de sâmbătă a emisiunii „Agricool”.

Rezultatele au întrecut orice așteptare: legumele cultivate pe verticală, în special ardeii, au atins dimensiuni record, depășind înălțimea de doi metri, potrivit Antena3.

De ce ardeii de pe perete au crescut mai repede decât cei din grădină

Spre deosebire de culturile clasice sau de ghivecele așezate la sol, sistemul gândit la Cugir exploatează suprafața verticală a fațadei. Plantele s-au adaptat spectaculos la acest mediu neconvențional, dezvoltându-se considerabil mai viguros decât cele sădite în grădina clasică de lângă casă sau cele poziționate pe acoperiș.

Mihai Oltean a explicat mecanismul biologic și fizic care a creat microclimatul perfect pentru rădăcini:

„Au crescut neașteptat de bine, surprinzător de bine, comparativ cu cei din grădină sau cu cei de pe acoperiș. Am mai multe teorii. În primul rând, solul are o umiditate constantă, pentru că apa nu se poate evapora. A doua teorie este că temperatura solului este destul de constantă. De o parte este casa, care ține temperatura constantă, iar pe cealaltă parte este stratul de plexiglas, care se încălzește.”

Combinația dintre transferul termic al peretelui locuinței și efectul de seră generat de panoul exterior de plexiglas a menținut o umiditate stabilă în sol, ferind rădăcinile de șocurile termice de peste noapte și de evaporarea rapidă a apei în zilele călduroase.

Pământ în loc de polistiren: avantajele duble pentru casă și consumul de resurse

Dincolo de randamentul agricol surprinzător, inițiatorul proiectului subliniază că astfel de instalații verzi pot aduce beneficii directe confortului termic din locuință, dar și economii substanțiale de apă:

„Sunt niște avantaje imense dacă cultivăm legume pe pereți, pe lângă cele agricole. De exemplu, ne ajută să izolăm casa. Toate casele au nevoie de izolare termică. Ce ar fi dacă am izola casele cu un strat de 10 cm de pământ, în loc de 10 cm de polistiren? Ar fi un avantaj foarte mare. Un alt avantaj ar fi consumul redus de apă”, a punctat cultivatorul din Cugir.

Conceptul promovează o schimbare de paradigmă în construcția și utilizarea clădirilor rezidențiale: pereții exteriori nu mai sunt priviți doar ca simpli pereți de sprijin sau separare, ci devin suprafețe active și productive, capabile să genereze hrană proaspătă fără a ocupa teren arabil.

Spre o gospodărie autonomă: hrană și energie din propria structură

Grădina verticală este doar o componentă dintr-un plan mai larg dezvoltat de Mihai Oltean, prin care își propune să transforme locuința într-un spațiu integrat, capabil să producă atât alimente, cât și energie.

Succesul ardeilor de peste doi metri l-a determinat pe acesta să extindă experimentele și să îmbunătățească sistemul de recirculare a apei, demonstrând că suprafețele considerate adesea inutile pot aduce atât independență alimentară, cât și un plus de eficiență energetică oricărei gospodării.