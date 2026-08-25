 Mai puțin timp pentru curățenie: două aspiratoare robot care fac treaba aproape singure
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Mai puțin timp pentru curățenie: două aspiratoare robot care fac treaba aproape singure

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Curățenia este una dintre acele activități care nu se termină niciodată. Praful reapare, firimiturile ajung din nou pe podea, iar dacă ai copii sau animale de companie, părul și murdăria se adună și mai repede. Un aspirator robot poate prelua o bună parte din această rutină, mai ales dacă poate aspira, spăla podelele și se poate întreține aproape singur.

L50 ultra AE
L50 ultra AE Foto: arhivă

Dreame L50 Ultra AE și Dreame X60 Ultra Complete sunt două modele create pentru cei care vor să petreacă mai puțin timp ocupându-se de curățenia zilnică.

X60 UC
X60 UC Foto: arhivă

Dreame L50 Ultra AE: mai puțină întreținere, mai mult timp câștigat

Dreame L50 Ultra AE este potrivit pentru cei care își doresc podele curate, dar și cât mai puține operațiuni de întreținere după ce robotul și-a terminat treaba. Cu o putere de aspirare de 28.000 Pa, sistemul Smart Pathfinder și tehnologia Dual Flex Arm, robotul poate curăța atât suprafețele deschise, cât și zonele mai dificile, precum colțurile și marginile camerelor.

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Foto: arhivă

Peria TriCut ajută la colectarea firelor de păr și limitează încurcarea acestora în timpul aspirării, un avantaj mai ales în locuințele cu animale de companie. După curățenie, stația multifuncțională preia o mare parte din sarcinile de întreținere: golește automat praful colectat, reumple rezervorul de apă și spală mopurile cu apă de până la 100 °C, apoi le usucă folosind aer cald. Astfel, robotul poate fi folosit zi de zi cu intervenții minime din partea utilizatorului.

Dreame X60 Ultra Complete: curățenie inclusiv în zonele mai greu accesibile

Dreame X60 Ultra Complete este gândit pentru locuințele în care mobilierul, spațiile înguste și diferitele obstacole pot face curățenia mai dificilă. Cu o înălțime de numai 79,5 mm și sistemul VersaLift™, robotul poate pătrunde sub piese de mobilier joase, în timp ce camerele AI și tehnologia 3D cu lumină structurată îl ajută să identifice obstacolele și să își ajusteze traseul pe parcurs.

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Foto: arhivă

Puterea de aspirare de până la 35.000 Pa este completată de sistemul HyperStream™ Detangling DuoBrush 2.0, conceput pentru colectarea prafului și a firelor de păr și pentru reducerea încurcării acestora. Pentru spălarea podelelor, sistemul Dual Omni-Scrub completează procesul de curățare, iar stația inteligentă preia automat o mare parte din întreținerea necesară după utilizare, inclusiv curățarea mopurilor cu apă fierbinte de până la 100 °C.

Ambele modele reduc timpul și efortul necesare pentru curățenia de zi cu zi, însă răspund unor nevoi diferite. Dreame L50 Ultra AE pune accent pe întreținerea simplă și automatizată, în timp ce Dreame X60 Ultra Complete adaugă tehnologii avansate pentru locuințele cu spații greu accesibile și mai multe obstacole. În ambele cazuri, rezultatul este același: mai puțin timp petrecut cu aspiratul și spălatul podelelor.

Cele două modele fac parte din ecosistemul smart Dreame. Detalii despre fiecare produs sunt disponibile aici:

Dreame L50 Ultra AE – https://cutt.ly/4yf6DjJh

Dreame X60 Ultra Complete – https://cutt.ly/2yf6S3bh

Editor: Raluca Toma

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