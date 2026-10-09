De ce te atrag bărbații care te fac să suferi?

Același tip de bărbat, aceleași probleme, aceeași dezamăgire. Dacă te întrebi de ce atragi mereu parteneri care te fac să te simți nesigură, ignorată sau prinsă în drame absurde, nu ești singură. Foarte multe femei trec prin această experiență.

De ce te atrag bărbații care îți fac rău

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Atragi același tip de partener pentru că mintea ta caută lucrurile familiare, chiar dacă acestea îți provoacă suferință. În mod inconștient, încerci să rezolvi traumele din trecut prin relațiile de acum. De multe ori, alegi bărbați care se comportă exact ca un tată distant sau ca o mamă critică.

Lucrurile familiare îți oferă o siguranță falsă. De exemplu, dacă ai crescut într-un mediu instabil, te atrag bărbații imprevizibili, pentru că haosul ți se pare ceva obișnuit.

Semnele apar încă din copilărie

Psihiatrul John Bowlby a explicat cum legăturile din primii ani de viață îți formează modul în care iubești la vârsta adultă. Copilăria îți definește stilul de atașament, iar acesta poate fi sigur, anxios, evitant sau dezorganizat.

Dacă ai un atașament anxios, te temi de abandon și alegi bărbați distanți. În felul acesta, trăiești din nou nesiguranța pe care ai simțit-o în copilărie din cauza tatălui. Studiile arată că acest tip de atașament aduce suferință în cuplu și te face să alegi parteneri care îți cresc teama.

Atașamentul evitant te împinge spre bărbați reci și independenți, pentru că vrei să eviți o conexiune emoțională reală. Dacă ai o stimă de sine scăzută, atrage oameni care te testează și îți confirmă ideea greșită că nu meriți să fii iubită.

Dacă ai văzut în familie că o femeie trebuie să rabde orice, îți iei rolul de salvatoare. Așa ajungi la o chimie puternică cu bărbați disfuncționali, alături de care nu poți construi nimic pe termen lung.

Cum oprești acest cerc vicios

Specialiștii confirmă că poți schimba aceste tipare negative prin experiențe sănătoase. Iată ce poți face pas cu pas!

Analizează-ți alegerile din trecut. Uită-te cu atenție la fostele relații, fără să te acuzi pe tine sau pe ei. Vezi ce te-a atras la acei bărbați, ce probleme au apărut pe parcurs și cum te schimbai tu când erai lângă ei.

Stabilește clar ce îți dorești. Gândește-te la calitățile esențiale pe care le cauți la un partener, la valorile voastre comune și la limitele peste care nu treci. În același timp, fii conștientă de ce poți oferi tu într-o relație.

Ieși în locuri noi. Mergi la evenimente interesante, implică-te în activități de voluntariat și poartă-te natural. În felul acesta îți cresci șansele să cunoști oameni compatibili.

Cere ajutor de specialitate. Terapia psihologică te ajută să îți schimbi stilul de gândire și îți crește încrederea în tine.

Editor: Raluca Toma