 Stop bullying! Cum îl identifici la timp și cum reacționezi corect?
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Stop bullying! Cum îl identifici la timp și cum reacționezi corect?

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Comportamentele agresive din mediul școlar și din lumea digitală au devenit o realitate dureroasă, iar identificarea timpurie a acestor situații este crucială pentru siguranța emoțională a celor mici. Mulți copii care trec prin astfel de experiențe aleg să tacă din rușine, teamă sau confuzie, motiv pentru care responsabilitatea de a observa schimbările subtile de comportament revine părinților.

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Foto: magnific

Capacitatea de a recunoaște formele de hărțuire și profilul unui agresor încă de la primele semne îți oferă posibilitatea de a interveni prompt și de a-ți învăța copilul cum să reacționeze sănătos.

Află în continuare principalele tipuri de bullying, semnalmentele la care trebuie să fii atent și pașii concreți pentru a-ți proteja copilul.

Tipuri de bullying și cum le identifici

Bullyingul verbal este una dintre cele mai răspândite forme și include jigniri, porecle umilitoare, remarci rasiste sau amenințări. Deși nu lasă urme fizice, impactul său emoțional asupra stimei de sine este profund, ducând la izolare și anxietate.

Bullyingul fizic implică agresiune directă prin lovire, ciupire, împingere, distrugerea sau furarea bunurilor personale ale copilului. Acest tip de hărțuire este mai ușor de observat datorită semnelor vizibile pe corp sau a hainelor și obiectelor deteriorate.

Bullyingul relațional sau social este mai subtil și se bazează pe manipulare. Agresorii răspândesc zvonuri false, încurajează excluderea copilului din grupuri de prieteni sau îl umilesc public pentru a-i distruge reputația în comunitate.

Cyberbullyingul se desfășoară în mediul online, prin mesaje de amenințare, postări răutăcioase pe rețelele sociale, crearea de conturi false sau distribuirea neautorizată de fotografii stânjenitoare. Din cauza accesibilității permanente la tehnologie, victimele se simt hărțuite non-stop, chiar și în siguranța propriei case.

Cum reacționezi și cum îți pregătești copilul

Un copil expus la bullying poate deveni brusc retras, anxios, poate refuza să meargă la școală sau poate avea tulburări de somn și scăderi nejustificate ale performanței școlare. Pentru a-l susține eficient, menține o comunicare deschisă și ascultă-l fără să îl judeci sau să minimizezi prin ce trece.

Învață-l să își exprime ferm limitele, să evite reacțiile impulsive care ar putea alimenta comportamentul agresorului și să ceară ajutorul unui adult de încredere ori de câte ori se simte în pericol. În paralel, colaborează strâns cu cadrele didactice și conducerea școlii pentru a stopa fenomenul înainte ca acesta să lase sechele pe termen lung.

Editor: Raluca Toma

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