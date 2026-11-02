STUDIU Angajații narcisiști muncesc mai mult pentru o funcție decât pentru bani?

Ți se pare că unii colegii de serviciu se hrănesc cu aplauzele șefilor și cu aprecierile publice? Posibil să nu fie doar o impresie de-a ta. În universul corporatist, cei mai mulți consideră că o mărire de salariu este recompensa supremă pentru care merită să tragă tare. Cu toate acestea, un studiu recent, despre care a scris psypost.org, realizat de cercetătorii de la Universitatea Cornell, SUA, aduce o perspectivă surprinzătoare asupra modului în care funcționează motivația la locul de muncă. Potrivit oamenilor de știință, pentru colegii cu tendințe narcisiste, o denumire spectaculoasă pe cartea de vizită reprezintă un stimulent mult mai puternic decât o sumă de bani suplimentară pe fluturașul de salariu.

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Cercetarea a analizat comportamentul a peste o mie de angajați și a scos la iveală un adevăr simplu. În timp ce majoritatea oamenilor caută liniștea unei măriri financiare confidențiale, persoanele narcisiste sunt gata să muncească ore în șir în plus dacă la capătul drumului îi așteaptă o diplomă sau un titlu nou pe care îl pot arăta tuturor.

Vor statut și nu le e teamă de invidia celor din jur

Mecanismul din spatele acestei alegeri spune foarte multe despre modul în care aceste persoane își construiesc imaginea de sine. O mărire salarială oferită în spatele ușilor închise este un detaliu privat, pe care colegii nu îl văd, așa că nu poate oferi acea validare publică de care un narcisist are atâta nevoie. În schimb, un titlu pompos anunțat într-un e-mail către toată compania le confirmă instantaneu sentimentul de superioritate.

Un alt detaliu fascinant observat de psihologi este legat de modul în care acești angajați se raportează la colegii de echipă. Oamenii obișnuiți tind să evite atenția exagerată a șefilor pentru că se tem, în mod inconștient, că vor stârni invidia sau resentimentele celor din jur. Pentru o persoană narcisistă însă, invidia celorlalți nu este un motiv de îngrijorare, ci mai degrabă o dovadă incontestabilă că a câștigat competiția.

Ce vor cei care nu sunt impresionați de funcții

Cunoașterea acestor nuanțe psihologice te ajută enorm să navighezi prin politica de birou fără să te consumi inutil. Practica tot mai întâlnită în companii de a oferi denumiri sonore pentru funcții obișnuite, fără un plus de bani sau responsabilități reale, tinde să atragă și să motiveze aproape exclusiv persoanele dornice de statut, lăsându-i indiferenți pe cei care caută o apreciere autentică.

Atunci când înțelegi ce anume îi mișcă pe colegii din jurul tău, îți este mult mai ușor să eviți frustrările și conflictele. Îi poți lăsa pe cei dornici de atenție să preia proiectele ultra-vizibile, în timp ce tu îți poți canaliza energia pe obținerea unor rezultate concrete, pe dezvoltarea ta profesională și pe asigurarea unui echilibru sănătos între muncă și viața personală.

Editor: Raluca Toma