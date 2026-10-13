 Ce să știi despre fațetele dentare, cu plusuri și minusuri. În unele cazuri, un simplu detartraj e sufient
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Ce să știi despre fațetele dentare, cu plusuri și minusuri. În unele cazuri, un simplu detartraj e sufient

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Zâmbetul reprezintă prima carte de vizită, iar dorința de a avea dinți albi și aliniați ne face adesea să ne gândim la fațetele dentare. Această soluție estetică acționează ca un scut subțire aplicat pe suprafața dintelui, schimbând complet aspectul danturii.

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Foto: magnific

Materialul ales contează

Fațetele sunt fabricate din două materiale principale: porțelan sau rășină compozită. Diferența de calitate dintre cele două opțiuni este uriașă:

Porțelanul oferă un aspect natural, nu își schimbă culoarea în timp, nu se pătează de la cafea și rezistă excelent.

Rășina compozită este mai ieftină, dar se poate ciobi ușor, se pătează repede și favorizează depunerea de tartru; acestea duc la apariția cariilor direct sub fațetă.

Fațete pentru corectarea defectelor vizibile

Această procedură nu reprezintă o necesitate medicală, ci o alegere strict estetică. Fațetele acoperă petele definitive pe care albirea clasică nu le poate șterge, ascund ciobiturile, umplu spațiile dintre dinți și corectează dimensiunile inegale.

Etapele de pregătire sunt parcurse în cabinet

Montarea fațetelor necesită două sau trei vizite la medicul stomatolog. În prima ședință se verifică sănătatea cavității bucale, se tratează cariile existente și se șlefuiește un strat fin din smalț pentru ca fațeta să adere perfect. Amprenta luată este trimisă la laborator, unde realizarea lucrării durează câteva săptămâni. La final, fațetele sunt testate, ajustate și lipite definitiv pe dinți.

Procedura este tolerată ușor de organism

Aplicarea nu provoacă durere, iar gingiile pot prezenta o ușoară sensibilitate doar în primele ore după intervenție. Durerile mici se calmează rapid cu un analgezic obișnuit. Vizitele periodice la stomatolog rămân obligatorii pentru verificarea stării dinților naturali de sub fațete.

Dezavantajele de luat în calcul

Fațetele nu durează o viață întreagă, ci trebuie înlocuite după 7-10 ani. În plus, procedura vine la pachet cu câteva aspecte importante:

Șlefuirea smalțului poate provoca o sensibilitate dentară temporară de câteva săptămâni.. Retragerea gingiilor odată cu vârsta poate scoate la iveală marginea dintelui natural.

O carie apărută sub fațetă impune îndepărtarea și înlocuirea completă a lucrării.

Costul unei singure fațete pornește de la 1.800 de lei și poate depăși 2.500 de lei pentru variantele premium din porțelan E-max sau ceramică pe zirconiu.

Editor: Raluca Toma

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