Prunele uscate, superalimentul din cămară. Uite care sunt efectele lor benefice asupra digestiei și sănătății oaselor!

Prunele uscate sunt considerate un remediu eficient pentru digestie, dar valoarea lor nutrițională depășește cu mult această funcție renumită. Pe realsimple.com am găsit câteva dintre cele mai importante beneficii pentru întregul corp, confirmate de dieteticianul Jessica Levinson. Iată de ce prunele uscate trebuie să ajungă în dieta ta zilnică!

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Laxative naturale

Este bine de știut că asocierea fibrelor solubile cu cele insolubile ajută la reglarea tranzitului intestinal și la prevenirea balonării. Prunele uscate conțin sorbitol, un alcool din zahăr prezent în mod natural în fructe, care atrage apa în colon și stimulează mișcările naturale ale intestinului.

Polifenolii din componență funcționează ca un prebiotic natural, hrănind bacteriile benefice din microbiomul intestinal. Consumul regulat menține echilibrul florei și previne disconfortul abdominal fără a fi nevoie de laxative sintetice.

Protejează structura osoasă

Pierderea densității osoase devine o problemă odată cu trecerea timpului, însă nutrienții din prunele uscate încetinesc acest proces. Minerale precum borul, potasiul și vitamina K lucrează împreună pentru a susține mineralizarea oaselor și pentru a preveni fragilitatea acestora.

Antioxidanții puternici din aceste fructe reduc inflamația celulară care duce la degradarea țesutului osos. Studiile clinice arată că o porție zilnică de prune uscate menține rezistența scheletului și reduce riscul de osteoporoză la femeile aflate la menopauză.

Ține sub control glicemia și susține sistemul cardiovascular

Chiar dacă au un gust dulce concentrat, prunele uscate au un indice glicemic scăzut. Fibrele încetinesc absorbția zahărului în sânge, prevenind fluctuațiile bruște de glucoză și stările de oboseală care apar după gustările dulci procesate.

Potasiul din compoziție ajută la reglarea tensiunii arteriale prin eliminarea excesului de sodiu din organism. În plus, antioxidanții protejează vasele de sânge împotriva depunerilor de grăsime, menținând circulația optimă și susținând sănătatea inimii pe termen lung.

Doza necesară zilnică

Consumul a patru sau cinci prune uscate pe zi oferă doza necesară de fibre și antioxidanți fără un aport caloric excesiv. Fructele se pot consuma simple, ca gustare rapidă între mese, sau adăugate în iaurt, fulgi de ovăz și salate.

Varianta pasată funcționează ca un înlocuitor excelent pentru zahăr sau unt în rețetele de prăjituri, oferind o textură densă și nutrienți valoroși oricărui desert preparat în casă.

Editor: Raluca Toma