 Stai mult în picioare în timpul zilelor de lucru? Așa eviți durerile!
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Stai mult în picioare în timpul zilelor de lucru? Așa eviți durerile!

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Dacă, pentru tine, statul în picioare pe perioade lungi de timp este inevitabil, află că ai șansa să-ți menții sănătatea mai mult timp decât cei care lucreză la birou, dar dacă nu ai grijă de picioarele tale în mod corespunzător, acest fapt poate avea impact negativ asupra restului corpului tău.

durere picioare tocuri freepik com jpg
durere picioare tocuri freepik com jpg

Dacă stai în picioare toată ziua, probabil că știi deja ce efecte neplăcute are asupra picioarelor tale și nu numai. Probabil că te confrunți cu crampe la picioare, dureri de spate, oboseală musculară. Stresul adăugat corpului, din cauza poziției ridicate pentru o perioadă lungă de timp, poate duce, de asemenea, la artrită și hipertensiune arterială. Vezi ce poți face pentru a-ți amelioara situația și a preveni afecțiuni grave!

Alege încălțămintea potrivită

Înainte de toate, începe prin alegerea încălțămintei potrivite. Acest aspect poate îmbunătăți considerabil durerile de picioare pe care le simți. Dacă observi că ai dureri frecvente de picioare, caută pantofi care îți oferă un suport mai bun. Dacă durerea apare numai la nivelul călcâielor, este posibil să ai ceea ce se numește fasciită plantară, o afecțiune pentru care trebuie să te adresezi unui medic podiatru.

Folosește branțuri pentru susținere

În primul rând, este important să înțelegi ce tip de picioare ai. Unele persoane au picioare plate, arcade înalte, monturi. Pentru a-ți alege branțurile potrivite, evaluează-ți picioarele sau consultă un profesionist. Dacă ai dureri cronice de picioare care afectează alte părți ale corpului, branțurile personalizate aduc un echilibru mai bun, combat durerea și corectează anomaliile piciorului, îmbunătățind postura generală.

Menține o poziție corectă

Sunt multe tehnici de postură pe care le poți încerca pentru a îmbunătăți durerea picioarelor. Stai cu șoldurile în afara nivelului umerilor pentru o distribuire uniformă a greutății pe picioare, în loc să te lași pe un singur picior sau să apeși pe tocuri.

Îngrijește-ți picioarele

Igiena generală a picioarelor poate contribui la o sănătate mai bună. Dacă unghiile sunt prea lungi, acestea ar putea face ca degetele de la picioare să fie înghesuite, conducând la apariția durerilor. Cremele pentru ameliorarea durerii pot ajuta la rezolvarea problemelor apărute. Înmuierea picioarelor într-o baie caldă, cu sare, poate ajuta la alinarea durerii, ajutând la creșterea circulației și la reducerea inflamației.

Întărește-ți musculatura 

Ca în cazul oricărei alte părți a corpului tău, mișcarea picioarelor poate ajuta la întărirea musculaturii, ceea ce te poate ajuta să eviți durerile. Un exercițiu grozav pentru picioare este mersul desculț pe nisip. Este o modalitate foarte bună de a întinde și de a întări picioarele, gambele. Dacă exercițiile fizice nu par să ajute și durerea piciorului este cronică, ar putea fi timpul să mergi la medic pentru a afla ce tip de terapie te poate ajuta.

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