Idei vestimentare pentru zilele de serviciu

Nu mai ai nicio idee cum să faci o ținută pentru zilele de lucru? Îți împărtășim câteva trucuri pentru a-ți ușura sarcina de a găsi cele mai bune combinații de piese vestimentare!

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Adu textură combinațiilor monocrome

Dacă adori să porți ținute monocrome sau să combini piese de culori asemănătoare, poți recurge la un truc care te scoate din anonimat. Optează pentru texturi sau finisaje diferite. Un tricot pufos purtat peste o fustă de mătase adaugă profunzime, fără a fi nevoie să adaugi alte culori. Combină mătase, denim, piele, lenjerie texturată și tricoturi groase după cum dorești.

Piesele vetimentare metalice, perfecte pentru zi

Nu este nevoie să păstrezi piesele tale vestimentare preferate aurii sau argintii pentru ocazii speciale. Profită la maximum de cele mai strălucitoare haine din dulapul tău și combină-le cu elemente de bază, casual, cum ar fi o bluză albă, simplă, un tricou gri sau blugi.

Raportul 33/66

Acest truc este genial. Piesele de deasupra ar trebui să creeze iluzia că 33% din înălțimea ta este de la cap la talie, iar restul de 66% vine din talie până la picioare. Fiecare tip de corp poate beneficia de acest truc pentru menținerea proporțiilor.

O a treia piesă de efect

Le ştii pe acele femei care par să fie elegante în mod natural? O parte dintre acestea folosesc regula celei de-a treia piese vestimentare de fiecare dată când se îmbracă. Acest truc de styling incredibil de simplu sugerează că fiecare ținută ar trebui să includă un al treilea element. Dacă îți place să combini un tricou cu o pereche de blugi, adaugă un sacou, o curea contrastantă sau o pereche de cercei statement.

Încearcă regula celor trei culori

Trei chiar pare a fi numărul de modă magic, nu-i așa? Practic, atunci când construiești o ținută, ar trebui să rămâi la doar trei culori: alege o culoare dominantă pentru a seta tonul general al aspectului, o culoare secundară pentru a completa culoarea primară și apoi o a treia, accent pentru a adăuga contrast și pentru a atrage din punct de vedere vizual.