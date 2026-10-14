Trenduri în modă care ies din garderobe în toamna lui 2026

Frunzele încep să cadă, vremea se răcește și dintr-o dată vrei să scoți piesele vestimentare confortabile și călduroase din dulap. Cămășile în carouri, jachetele de piele și blugii largi ar putea să rămână la locul lor, pentru că nu vor mai fi în tendințe pentru o vreme.

Foto: Shutterstock

Moda evoluează mereu, iar ceea ce este în trend astăzi poate fi probabil depășit cât ai spune ⹂haute couture”. Tocmai schimbarea frecventă o face atât de interesantă. Moda de toamnă inspiră pe oricine la texturi mai bogate și tonuri mai profunde, pentru a construi ținute în jurul unei stări de spirit. Totuși, dacă îți dorești să fii în tendințe, află că unele piese vestimentare nu mai sunt tocmai printre cele mai potrivite în acest an.

Piesele minimaliste

Minimalismul a pus stăpânire pe lume în ultimii doi ani, dar sterilitatea acestei palete de culori nu are creativitate. Lumea începe să tânjească după mai mult caracter și culoare. Sunt elemente de bază și sunt considerate clasice, dar nu ar trebui să ne fie frică să purtăm un pic mai multă culoare în această toamnă.

Blugii țigaretă îi înlocuiesc pe cei largi

Blugii largi sunt foarte comozi și au cucerit pe multe până acum, dar nu mai sunt la modă ca altădată. În schimb, revin în tendințe cei mulați,de tip țigaretă.

Bun venit, genți încăpătoare!

Accesoriile precum gențile de mici dimensiuni sunt înlocuite de cele maxi, cu un interior generos. Acestea sunt perfecte pentru a pune abolut tot ce ai nevoie pentru o zi de lucru plină, așadar ai parte de o schimbare practică în tendințele actuale.

Topurile decupate

După ce au fost la modă pentru o perioadă lungă de timp și topurile ultra-decupate se retrag treptat. Lasă loc unor ținute echilibrate, versatile, cu bluze care te acoperă mai mult, malete în culori neutre sau în culoarea anului, denumită Cloud Dancer, un alb cald, delicat.

Pantofii chunky

De la adidași supradimensionați cu platforme înalte până la tălpi masive, pantofii chunky ies din tendințe în toamna acestui an. Stilul lor pur și simplu nu se potrivește vibe-ului pe care anul 2026 îl oferă. Sunt înlocuiți de pantofi cum sunt mocasinii pentru a crea un stil ce pare neglijent. Chiar dacă îți place tensiunea pe care o oferă un adidas supradimensionat, poți opta încă pentru teniși sau balerini sport.

Bijuterii delicate fac loc pieselor statement

Bijuteriile simple reprezintă întotdeauna un element de bază, de la brățări în stil fir de aur până la accesorii atemporale. Cu toate acestea, mulți designeri au explorat tărâmuri mai îndrăznețe de accesorizare pe podiumul din ultima vreme. Acum este recomandat să porți piese atrăgătoare din punct de vedere vizual, cum ar fi cercei în stil Art Deco, cercei în stil vintage care arată de parcă ar fi luate din cutia de bijuterii a bunicii.