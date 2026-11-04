Aperitive cu creveți și avocado, un început de masă rafinat

Creveții delicați și avocado cremos se completează într-un aperitiv proaspăt și savuros. O combinație elegantă, potrivită pentru mesele festive sau întâlnirile cu prietenii.

Aperitive cu creveți și avocado Foto: Shutterstock

Ingrediente

12 biscuiți sărați

250 g creveți decorticați

2 avocado bine coapte

1 lingură zeamă de lămâie

1 lingură ulei de măsline

1 cățel de usturoi

câteva fire de pătrunjel proaspăt, pentru decor

bucăți de sărățele

sare

piper

Pentru sosul alb:

100 g iaurt grecesc

1 lingură maioneză

1 linguriță zeamă de lămâie

½ linguriță usturoi granulat

sare, foarte puțin

Mod de preparare

Cureți avocado, scoți sâmburii și pui pulpa într-un bol. Adaugi zeama de lămâie, puțină sare și piper, apoi zdrobești cu furculița până obții o cremă, care își păstrează ușor textura.

Încingi uleiul de măsline într-o tigaie și adaugi cățelul de usturoi mărunțit. Pui creveții bine scurși și îi gătești 2-3 minute pe fiecare parte, până devin ușor rumeniți. Îi asezonezi cu sare și piper.

Pregătești sosul alb amestecând iaurtul grecesc cu maioneza, zeama de lămâie și usturoiul granulat. Potrivești gustul cu foarte puțină sare. Dacă sosul este prea gros, adaugi o linguriță de apă. Pui compoziția într-o pungă pentru decorare, pentru a o putea turna în fir subțire.

Așezi pe fiecare biscuit câte o lingură generoasă de cremă de avocado. Pui deasupra 2-3 creveți, în funcție de mărimea lor și torni sosul alb în fir subțire peste fiecare aperitiv. Decorezi cu frunze de pătrunjel proaspăt și câte o bucată de sărățea înfiptă ușor în compoziție.



