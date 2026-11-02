Crostini cu prosciutto crudo, un aperitiv cu farmec italian

Pâinea prăjită crocantă pune în valoare textura delicată și gustul intens al prosciutto crudo. Un aperitiv simplu și elegant, potrivit pentru o întâlnire cu prietenii sau o masă festivă.

Crostini cu prosciutto crudo Foto: Shutterstock

Ingrediente

1 baghetă

200 g cremă de brânză

100 g prosciutto crudo

2 linguri ulei de măsline

1 cățel de usturoi

coaja rasă de la 1 lămâie netratată

câteva frunze de rucola, pentru servit

busuioc proaspăt, tocat fin

sare grunjoasă

foarte puțin piper

Mod de preparare

Tai bagheta felii oblice, potrivit de groase. Așezi feliile de baghetă într-o tavă, le stropești cu puțin ulei de măsline și le coci 7-8 minute, până devin ușor aurii și crocante pe margini.

Scoți feliile de pâine din cuptor și le freci ușor cu un cățel de usturoi tăiat pe jumătate, cât sunt încă calde. Nu apeși prea tare, ca aroma să rămână fină.

Pui crema de brânză într-un bol, adaugi puțin piper și amesteci până devine mai fină și ușor de întins. Ungi fiecare felie de baghetă cu un strat generos de cremă de brânză.

Rupi feliile de prosciutto bucăți potrivite și le așezi deasupra, ușor răsucite, ca să capete volum.

Tai fin busuiocul și îl presari peste crostini, apoi razi puțină coajă de lămâie deasupra.

Presari foarte puțină sare grunjoasă și servești cu frunze de rucola alături, cât pâinea este crocantă și crema rămâne proaspătă.