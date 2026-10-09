 Cum prepari prăjitura cu prune
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Cum prepari prăjitura cu prune

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Prunele dulci-acrișoare dau acestei prăjituri o aromă aparte și se potrivesc perfect cu blatul pufos și fraged. Este un desert simplu de pregătit, ideal alături de o cafea sau un ceai.

Prăjitura cu prune
Prăjitura cu prune Foto: Shutterstock

Ingrediente

300 g prune

Pentru aluat

300 g făină

150 g iaurt grecesc

6 ouă

6 linguri zahăr

100 g unt topit

coaja de la o lămâie bio

1 linguriță zeamă de lămâie

1 pliculeț praf de copt

1 praf de sare

fulgi de cocos, pentru decor

Mod de preparare

Speli prunele, le îndepărtezi sâmburii și le lași deoparte.

Separi albușurile de gălbenușuri. Bați spumă albușurile cu sarea și cu zeama de lămâie. Adaugi, în ploaie, zahărul și mixezi până obții o bezea lucioasă. Amesteci gălbenușurile cu untul topit, cu iaurtul, cu coaja de lămâie și omogenizezi. Cu o spatulă, încorporezi, ușor, gălbenușurile în albușuri, apoi adaugi, în ploaie, făina amestecată cu praful de copt. Omogenizezi cu mișcări de jos în sus.

Torni aluatul într-o tavă tapetată, îl netezești și așezi prunele. O dai la cuptorul încins, până trece testul cu scobitoarea.

Servești prăjitura decorată cu fulgi de cocos.

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