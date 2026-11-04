 Prăjitură toscană, un răsfăț cu farmec italian
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Prăjitură toscană, un răsfăț cu farmec italian

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Inspirată de bucătăria Toscanei, această prăjitură aduce farmecul deserturilor italiene la masa ta. Savureaz-o alături de o cafea sau împarte-o cu cei dragi, la finalul unui prânz tihnit.

Prăjitură toscană
Prăjitură toscană Foto: Shutterstock

Ingrediente

250 g făină

150 g zahăr

3 ouă

120 ml ulei de măsline

100 ml lapte

coaja rasă de la 1 portocală

1 plic praf de copt

2 linguri suc de portocale

1 linguriță extract de vanilie

1 praf de sare

250 g struguri mici, fără sâmburi (roșii și verzi)

1 lingură făină, pentru struguri

1 lingură zahăr pudră, pentru decor

unt și făină, pentru formă

Mod de preparare

Preîncălzești cuptorul. Ungi cu unt o formă rotundă cu diametrul de 22-24 cm, o tapetezi cu făină sau cu hârtie de copt.

Bați ouăle cu zahărul și sarea 4-5 minute, până devin spumoase și își dublează volumul. Adaugi treptat uleiul de măsline, laptele, sucul de portocale, coaja rasă și extractul de vanilie, amestecând continuu, până obții o compoziție omogenă. Amesteci făina cu praful de copt și o încorporezi treptat în compoziția cu ouă, cu o spatulă, doar cât să dispară făina.

Speli strugurii, îi usuci foarte bine și îi amesteci cu o lingură de făină, ca să nu se adune la fundul prăjiturii. Păstrezi câteva boabe pentru deasupra, iar restul le încorporezi ușor în aluat.

Torni aluatul în formă și îl nivelezi. Așezi deasupra boabele păstrate și le apeși foarte puțin în aluat. Coci 40-45 de minute, până când prăjitura este aurie și trece testul scobitorii.

O lași 10-15 minute în formă, apoi o scoți pe un grătar și o lași să se răcească. Presari zahăr pudră înainte de servire.

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