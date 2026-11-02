Salată de varză roșie cu porumb fiert, culoare și savoare

Varza roșie crocantă și boabele dulci de porumb fiert alcătuiesc o salată simplă, colorată și gustoasă. Ușor de pregătit, completează de minune preparatele cu carne sau poate fi savurată ca gustare.

Salată de varză roșie cu porumb fiert Foto: Shutterstock

Ingrediente

½ varză roșie

2 morcovi

100 g boabe de porumb fiert, bine scurse

2 linguri ulei de măsline extravirgin

2 linguri zeamă de lămâie

1 linguriță miere

1 linguriță oțet de mere sau după gust

sare

piper

Mod de preparare

Îndepărtezi primele foi de la varză, apoi o tai fideluță și o pui într-un bol. Speli morcovii, îi cureți și îi tai fâșii cu peelerul de legume, apoi îi adaugi peste varză. Adaugi boabele de porumb și amesteci.

Separat, amesteci uleiul cu oțetul, cu zeama de lămâie, cu mierea și cu sare și piper, după gust, omogenizezi și torni dressingul peste legumele din bol. Amesteci și dai salata la rece cel puțin 15 minute.



