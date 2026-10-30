 Salată de varză roșie napa cu grapefruit, prospețime în farfurie
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Salată de varză roșie napa cu grapefruit, prospețime în farfurie

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Crocantă și suculentă, această salată îmbină gustul delicat al verzei roșii napa cu notele dulce-amărui ale grapefruitului. O combinație proaspătă și colorată, delicioasă ca garnitură sau aperitiv

Salată de varză roșie napa cu grapefruit
Salată de varză roșie napa cu grapefruit Foto: Shutterstock

Ingrediente

1 varză roșie napa mică sau varză roșie obișnuită

1 castravete

1 grapefruit

1-2 lingurițe semințe de susan

2 linguri ulei de măsline extravirgin

2 linguri zeamă de lămâie

sare

piper

Mod de preparare

Îndepărtezi primele foi de la varză, o tai pe jumătate, apoi o mărunțești. O pui într-un bol.

Speli castravetele, îl tai feliuțe subțiri și îl pui peste varză. Cureți grapefruitul de coajă și de pielița albă, apoi îi scoți feliile și le adaugi peste legumele din bol.

Separat, pentru dressing, amesteci uleiul cu sare și cu piper, după gust, și cu zeama de lămâie. Omogenizezi, apoi îl torni peste legumele din bol. Amesteci și o dai la rece 20 de minute.

După expirarea timpului, așezi salata pe platoul de servire și presari semințele de susan.

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