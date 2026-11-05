Ce relație a existat între Sanda Ladoși și Ștefan Iordache. Artista a mărturisit ce se întâmpla în spatele duetelor celebre

Sanda Ladoși a vorbit cu respect și nostalgie despre colaborarea pe care a avut-o cu regretatul actor Ștefan Iordache, alături de care a format unul dintre cele mai apreciate cupluri artistice de pe scena muzicală românească. În urmă cu aproximativ 30 de ani, duetele lor se bucurau de un succes răsunător, însă apropierea artistică dintre cei doi a dat naștere și unor speculații legate de o posibilă poveste de dragoste.

Ce relație a existat între Sanda Ladoși și Ștefan Iordache Foto: Captură YouTube/Arhiva Click!

Invitată în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”, artista a spulberat zvonurile și a vorbit despre felul în care l-a cunoscut pe regretatul actor, dar și despre relația care a existat, în realitate, între ei.

Ce spune Sanda Ladoși despre colaborarea cu Ștefan Iordache

Sanda Ladoși are o carieră muzicală de succes în lumea muzicală, iar la doar 23 de ani a avut ocazia să urce pe scenă alături de Ștefan Iordache. Proiectul muzical a fost inițiat de compozitorul Dan Iagnov și de textierul Andrei Andrei, iar cel care i-a adus împreună a fost compozitorul, care și-a imaginat o poveste muzicală construită în jurul unei femei tinere, aflate la început de drum, și al unui bărbat matur.

„Nu sunt eu cea care a făcut și gândit acest proiect. Cel care are meritul total este compozitorul Dan Iagnov, alături de Andrei Andrei ca și textier. Ei au creat lumea asta care să ne includă. Și Dan Iagnov era cel care l-a cunoscut pe Ștefan Iordache și s-a gândit la vechea poveste care, din câte înțeleg eu, este și în Ciuleandra. Bărbatul mai în vârstă care se îndrăgostește de o fată mai tânără, cumva o situație destul de imposibilă. În Ciuleandra e mai dramatică, în cazul nostru nu a fost cazul”, a povestit Sanda Ladoși în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”.

Sanda Ladoși, despre colaborarea cu Ștefan Iordache: „A fost un succes extraordinar”

Pentru Sanda Ladoși, colaborarea cu Ștefan Iordache a reprezentat o experiență profesională pe care nu o va uita niciodată. Artista a mărturisit că a apreciat enorm șansa de a lucra alături de unul dintre cei mai importanți actori ai scenei românești și a dezvăluit că, și după 30 de ani, oamenii o opresc pe stradă pentru a-i aminti de duetele extraordinare pe care le-a avut cu acesta.

„Eram o tânără de 23 de ani care avea această șansă să lucreze cu un monstru sacru al scenei românești, al filmului românesc. Acum eram cu el pe scenă. Mi-a făcut plăcere, m-am bucurat, a fost un succes extraordinar. Acum, după 30 de ani, lumea mă oprește pe stradă și îmi spune: «Eee, duetele cu Ștefan Iordache extraordinare». Eu nu aveam de unde să știu ce va ieși din această colaborare. Am încercat, am experimentat, a fost răsunător, am fost fericiți și până la urmă ce e mai important, de fapt, este produsul care rămâne în urma ta și pe care îl lași ca moștenire”, a mărturisit artista.

Cum au fost primele întâlniri dintre Sanda Ladoși și Ștefan Iordache

Cântăreața a vorbit și despre primele întâlniri cu regretatul actor, pe care și-l amintește ca fiind un om relaxat, cald și foarte prietenos. Sanda Ladoși a recunoscut că, fiind foarte tânără și emoționată la vremea respectivă, întâlnirile cu acesta au fost destul de stângace din partea ei.

„Din primele întâlniri era un om extraordinar de relaxat, de bonom, de a-ți crea o stare în care tu, eu eram tânără, emoționată. El niciodată nu s-a susținut ca fiind un cântăreț, el avea un timbru grav, al bărbatului împlinit, matur. A avut un impact alături de vocea mea firavă, povestea a fost foarte frumos creată. Tot timpul am vorbit cu dumneavoastră. Mi-a zis să-i spun pe nume, dar nu am putut, nu am reușit. Întâlnirile cu el au fost stângace din partea mea”, a povestit Sanda Ladoși.

Sanda Ladoși a spulberat zvonurile despre o posibilă idilă cu Ștefan Iordache

De-a lungul timpului, colaborarea profesională dintre Sanda Ladoși și Ștefan Iordache nu a fost lipsită de speculații privind o posibilă poveste de dragoste. Artista a ținut însă să clarifice lucrurile și a explicat că între ea și regretatul actor a existat doar o relație de respect și apreciere profesională.

Mai mult, cântăreața a povestit că era apropiată de familia actorului și că era invitată frecvent la masa acestuia și a soției sale, Mihaela Tonitza.

„Mintea omului e slobodă, ca și gura. Știu de zvonurile astea. Inițial m-au enervat, că știam că sunt aberații. Era atât de iubită de soția, Mihaela Tonitza, și pentru această colaborare și pentru că ei nu au avut copii. Eram invitată des la ei la masă, în familia lor. Era relația asta... dacă nici nu ne tutuiam. Niciodată nu s-a pus problema, niciodată nu am avut vreun avans sau vreun gând”, a declarat Sanda Ladoși.

„Am înțeles că gura lumii e slobodă și eu să merg mai departe”

Artista a povestit și despre momentul în care a aflat că era acuzată că ar fi intervenit în căsnicia regretatului actor. Sanda Ladoși a mărturisit că întreaga situație i s-a părut absurdă și că a ales să nu acorde importanță zvonurilor.

„Cumva îi înțeleg pe oameni, că au fost cupluri care au început pe scenă și au sfârșit într-o relație, dar nu a fost cazul. A fost amuzant, la un moment dat... nu mai știu de unde am aflat, că nu mi-e rușine, că despart o familie. Atunci am început să râd, că mi s-a părut total aberantă remarca. Am înțeles că gura lumii e slobodă și eu să merg mai departe”, a mai povestit artista.