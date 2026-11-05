Sanda Ladoși, dezvăluiri despre căsnicia cu Ștefan Tache! De ce au trecut printr-o perioadă de separare

Sanda Ladoși este una dintre cele mai apreciate și îndrăgite artiste din România, având o carieră muzicală de peste patru decenii. Pe plan personal, cântăreața este căsătorită cu Ștefan Tache de aproape 30 de ani și are împreună cu acesta doi copii, Bogdan și Ioana.

Sanda Ladoși. Foto: Facebook

De-a lungul timpului, relația lor a fost marcată de numeroase suișuri și coborâșuri, însă au reușit să rămână împreună și să depășească momentele dificile.

Sanda Ladoși: „E o relație care azi-mâine are 30 de ani de existență”

Artista a vorbit deschis despre încercările prin care a trecut relația cu soțul ei și a mărturisit că nu a considerat niciodată că actul căsătoriei este cel care ține doi oameni împreună. Cei doi au decis să facă acest pas după venirea pe lume a copiilor.

„Au fost 7 ani de relație, pentru că pentru mine personal nu asta (n.r. căsătoria) ține doi oameni împreună. Până la urmă am făcut-o, când au venit copiii, că am zis să intrăm și noi în rândul lumii. E o relație care azi-mâine are 30 de ani de existență. Cu multe suișuri și multe trântituri, că asta înseamnă viața de cuplu. Cred că până la urmă ceea ce este important este rezistența în timp. Am avut o perioadă de separare când nu mai știam dacă mai mergem împreună sau nu. A fost o altă lecție din viața mea”, a povestit artista în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”.

Sanda Ladoși, despre momentele dificile din căsnicia cu Ștefan Tache

Sanda Ladoși a recunoscut că relația cu Ștefan Tache a fost supusă mai multor încercări, însă, în timp, cei doi au reușit să construiască o prietenie solidă, dincolo de iubire. Artista consideră că înțelepciunea, răbdarea și înțelegerea au fost esențiale pentru a depăși obstacolele întâlnite de-a lungul anilor.

„E o prietenie, e o relație care a depășit demult noțiunea asta de iubire a primelor luni, ani. A devenit parteneriat de viață, construcția unei citadele, a noastră personală. Se transformă în mulți ani de viață. Tu te transformi. E nevoie de înțelepciune, de rezistență, de permisivitate, înțelegere. Au fost multe încercări, dar am mers înainte ca trenul”, a mai spus Sanda Ladoși.

Sanda Ladoși, despre lupta de a deveni mamă

Pe lângă încercările din viața de cuplu, artista a vorbit și despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa: lupta de a deveni mamă. Sanda Ladoși a dezvăluit că a trecut prin mai multe proceduri de fertilitate care nu au avut rezultatul dorit și că, la un moment dat, ajunsese să ia în calcul inclusiv adopția.

„Am încercat cinci inseminări și două vitro, care nu au ieșit, pentru că la un anumit moment cineva nu și-a făcut cum trebuie meseria în a investiga anumitele probleme pe care le poți avea ca femeie. Dumnezeu care știe cel mai bine ce e bine pentru tine... Eu eram pregătită să adopt un copil. Deja nu mai suportam sărbătorile și să fim numai noi niște cuci acolo. Am zis că la următorul Crăciun o să se trezească cu mine cu un copil”, a dezvăluit artista.

„Dumnezeu a avut alte planuri cu mine”

În cele din urmă, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Cântăreața a povestit că a întâlnit un medic care a identificat problemele cu care se confrunta, iar în urma unui tratament simplu a reușit să rămână însărcinată cu primul său copil, Bogdan.

„Cert este că Dumnezeu a avut alte planuri cu mine. Am găsit un medic tânăr, determinat și curios care mi-a făcut niște investigații și după aceea, cu un tratament banal de 10 zile de antibiotic, cred că la o lună eram însărcinată cu Bogdan”, a povestit cântăreața.