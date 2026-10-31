 Cele cinci cuvinte care ar trebui să ridice imediat semne de întrebare într-un apel telefonic. Avertismentul lansat de un expert în prevenirea fraudelor
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

VideoCele cinci cuvinte care ar trebui să ridice imediat semne de întrebare într-un apel telefonic. Avertismentul lansat de un expert în prevenirea fraudelor

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Din ce în ce mai mulți români devin victime a fraudelor online sau telefonice, aceștia fiind păcăliți de numele instituțiilor de la capătul liniei. În cadrul unui podcastului moderat de Mihai Morar, un specialist în securitate a explicat care sunt instituțiile al căror nume este folosit frecvent de infractori pentru a câștiga rapid încrederea victimelor.

frauda, foto shutterstock jpg
Foto: shutterstock

Instituțiile care nu sună niciodată pentru a cere date

În podcastul realizat de Mihai Morar, Alin Becheanu, fost polițist și director Fraud Monitoring & Prevention în cadrul ING Bank România, a vorbit despre cele mai frecvente tactici folosite de escrocii care încearcă să obțină bani sau date bancare prin telefon.

Întrebat care sunt instituțiile al căror nume ar trebui să îi pună imediat în gardă pe oameni atunci când sunt sunați, specialistul a enumerat câteva exemple folosite frecvent în tentativele de fraudă.Primul nume menționat a fost Banca Națională a României.

„Banca Națională nu lucrează cu persoanele fizice. Dacă vă sună cineva și spune că este de la Banca Națională, nu văd de ce ar exista un motiv real pentru un astfel de apel”, a explicat Alin Becheanu.

Pe lista instituțiilor invocate de infractori se află și Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Potrivit specialistului, escrocii folosesc adesea termeni precum investiții, acțiuni sau fonduri mutuale pentru a câștiga încrederea victimelor.

„ASF nu lucrează cu clientul. Reglementează piața și cadrul în care aceasta funcționează. Nu există situația în care cineva de la ASF să vă sune pentru investiții sau să vă spună că ați câștigat ceva”, a precizat acesta.

Un alt exemplu este Poliția Română, instituție al cărei nume apare frecvent în scenariile de fraudă.

„Dacă Poliția Română vă sună și spune că are nevoie de ajutorul dumneavoastră, acesta este primul semnal de alarmă. Poliția nu cere ajutor prin telefon. Dacă are nevoie de ceva, vă citează oficial. Nu ia declarații prin telefon”, a explicat fostul polițist.

Nicio bancă nu vă va cere să transferați bani într-un „cont sigur”

Alin Becheanu a atras atenția și asupra apelurilor în care presupuși reprezentanți ai unei bănci le solicită clienților să efectueze anumite operațiuni pentru a-și proteja conturile.

„Orice acțiune care presupune să transferați bani, să faceți un credit, să cumpărați produse financiare sau să furnizați date confidențiale nu ar trebui să se întâmple”, a avertizat specialistul.

Acesta a subliniat că nicio instituție bancară serioasă nu va solicita informații pe care deja le deține, precum numărul complet al cardului, codul CVV, data expirării sau datele de autentificare în serviciile de internet banking.

„Nu mi se poate întâmpla mie” este cea mai periculoasă mentalitate

În cadrul discuției cu Mihai Morar, expertul a comentat și ideea des întâlnită potrivit căreia doar persoanele naive ajung victime ale fraudelor.

Referindu-se la mesajul unui ascultător care susținea că „nu i se poate întâmpla niciodată”, Alin Becheanu a explicat că această convingere poate fi o capcană.

„Nu te ajută foarte mult prejudecata că nu ți se poate întâmpla niciodată. Mai util este să știi ce ai de făcut dacă ți se întâmplă”, a spus specialistul.

Potrivit acestuia, infractorii se bazează tocmai pe momentele de neatenție, panică sau presiune emoțională, motiv pentru care informarea și verificarea atentă a oricărui apel suspect rămân cele mai eficiente metode de protecție împotriva fraudelor.

Ghid de cumpărături

banner madalina apostol inmormantare jpg
Mama Mădălinei Apostol, dezvăluiri cutremurătoare după moartea fiicei sale. Ce i-a ascuns femeia până în ultima clipă Vedete românești
image png
Fiica lui Cosmin Cernat s-a mutat de acasă, după ce ar fi fost abuzată de soțul Monicăi Iagăr. Unde locuiește tânăra: „Nu îmi este ușor să trec prin așa ceva” Vedete românești
image
Povestea reală și traumatizantă care a inspirat „Tăcerea Mieilor”, unul dintre cele mai bune filme din lume adevarul.ro
image
„Cartofi cu cartofi la cuptor”. Cum supraviețuiesc mulți români cu bani puțini până la următorul salariu, după ce achită facturile adevarul.ro

Parteneri

image
Ciocnirea miliardarilor: Godzilla vs. King Kong! Mărul discordiei dintre fraţii Dedeman şi Umbrărescu e un stadion de tradiţie din România www.fanatik.ro
image
Meseriaşii care primesc bani şi apoi dispar. Cum îşi pot recupera românii paguba observatornews.ro
image
Un mânz de 11 zile, o văcuță salvată și baloți de fân de 20 de lei: Sanctuarul unui cuplu mutat din București în Bucovina a ajuns viral www.antena3.ro
image
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că rectificarea bugetară adoptată astăzi de Guvernul Niculescu menține ratingul de țară în afara „junk” și deschide calea spre o posibilă ieșire din zona negativă www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales Cătălina, fosta soție a lui Gabi Balint. Cum arată la 52 de ani și din ce face bani as.ro
image
Un moștenitor refuză să vândă casa. Ce pot face ceilalți și când se poate ajunge la vânzare prin instanță playtech.ro
image
Florin Prunea s-a înțeles cu Pro TV pentru un nou proiect! Fostul portar va fi figură centrală www.fanatik.ro
image
I-am aflat tariful Mirei de la Insula iubirii 2026. Pentru doar 16 euro... www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Petrecerea scandaloasă a Prințesei Grace Kelly, unde zodia decidea cine trece de ușă! Nu s-au admis decât... Scorpionii okmagazine.ro
image
Legenda celui mai dotat rege din istorie. Avea nevoie de un dispozitiv special pentru a-și consuma căsătoria okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
O femeie înțeleaptă care a transformat icrele de pește în lighioane: faceți cunoștință cu o vrăjitoare din Mesopotamia antică historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
30 octombrie 1938: Ziua în care americanii au aflat de la radio că extratereștrii au invadat Pământul historia.ro
giulia haidau captura video jpg
#Vocea Romaniei
VideoO adolescentă de 16 ani i-a uimit pe antrenorii de la „Vocea României”: „Nu am auzit niciodată pe cineva cântând asemenea note” PrimeTime
Program Antena 1 Insula Iubirii
#Insula iubirii
Umilință la „Insula Iubirii”! Un concurent a primit șase refuzuri din partea ispitelor. Nici femeia pe care voia să o facă geloasă nu l-a ales PrimeTime
pavel bartos captura video jpg
VideoPavel Bartoș a fost îndrăgostit de Anca Țurcașiu: „Niciodată nu am avut curajul să-i spun”. Ce amintire păstrează actorul de la ea PrimeTime
image png
VideoAndreea Bănică, dezvăluiri emoționante despre tatăl său: „Se lăuda cu mine peste tot” PrimeTime
marcel si armina jpg
După „Insula Iubirii”, Armina și Marcel Andrei fac pasul cel mare. Secretul relației lor și planurile de nuntă PrimeTime
Mirela Vaida, de la trei copii direct în aventura Asia Express
Cine a ajuns în semifinala „Asia Express” 2026. Mirela Vaida: „Ce greu a fost... Și ce greu vine” PrimeTime
Ioana Dichiseanu nu își poate uita tatăl și încă suferă enorm după moartea lui
Regulile stricte pe care Ion Dichiseanu i le impunea fiicei sale la petreceri! Ce făcea actorul în toiul nopții PrimeTime
kanal d webp
Suma exactă pentru care se vinde Kanal D. Cât plătește Clever Media pentru gigantul media PrimeTime
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Viața neștiută a Laurei Codruța Kövesi. Două căsnicii, un divorț și marele regret al femeii care a ajuns să conducă Parchetul European actualitate.net