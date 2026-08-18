 Claudia și Jeremy Lewis au ajuns la sentimente mai bune. Cum se înțeleg: „Ne iubim în continuare”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

VideoClaudia și Jeremy Lewis au ajuns la sentimente mai bune. Cum se înțeleg: „Ne iubim în continuare”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Claudia Pavel, cunoscută publicului drept Claudia Cream, a făcut dezvăluiri despre povestea de dragoste cu Jeremy Lewis, fostul baschetbalist american și tatăl fiului ei, Noah Mihail. Artista a povestit, după o perioadă îndelungată în care a preferat discreția, cum a fost prima întâlnire cu bărbatul despre care spune că a cucerit-o din prima clipă.

Claudia și Jeremy Lewis au împreună un copil
Claudia și Jeremy Lewis au împreună un copil

Claudia și Jeremy Lewis s-au cunoscut în Las Vegas și au fost logodiți timp de doi ani și jumătate, însă relația lor s-a încheiat ulterior. Cei doi nu au mai vorbit timp de aproximativ zece ani, însă, între timp, lucrurile s-au schimbat.

Cum s-au cunoscut Claudia și Jeremy 

Revenită în România după ce s-a stabilit în Las Vegas în urmă cu câțiva ani, Claudia Pavel a fost invitata lui Teo Trandafir în podcastul „Gând la gând cu Teo”. Artista a rememorat momentul în care l-a întâlnit pe Jeremy și a mărturisit că a fost dragoste la prima vedere.

„Am mai povestit, l-am întâlnit la Las Vegas, la Tao Beach. We fell in love in a hopeless place. Nu știu dacă am mai zis vreodată, da, și m-am îndrăgostit din prima clipă”, a povestit Claudia Pavel în podcastul „Gând la gând cu Teo”.

Claudia Pavel: „A fost prima persoană pe care am întâlnit-o în Las Vegas”

Artista și-a amintit și primele clipe petrecute în Las Vegas. Jeremy Lewis a fost chiar prima persoană pe care a întâlnit-o în timpul vacanței, iar întâlnirea avea să îi schimbe complet planurile de viitor.

„Am intrat, era o junglă acolo, efectiv n-aveai unde să te miști. Ajunsesem prima oară în vacanță la Las Vegas și ajunsesem la Tao Beach și el era singur pe un pat. La Tao aici sunt paturi pe care, mă rog, te așezi și era singur pe un pat și era primul pe stânga cum intrai în Tao. A fost prima persoană pe care am întâlnit-o în Las Vegas”, a mai spus cântăreața.

„Eu am crezut mereu că eu voi adopta copil și că eu voi fi această carieristă”

Mai mult, Claudia Pavel susține că încă din acea primă întâlnire a avut un sentiment puternic în privința viitorului lor. Artista a povestit că, în mod surprinzător chiar și pentru ea, și-a imaginat imediat că Jeremy ar putea fi bărbatul alături de care va deveni mamă.

„Mi-am imaginat cum eu cu omul ăsta o să fac cel mai frumos și mai extraordinar copil din lume. Așa a fost. Zis: Băi, a fost pe ăla momentul. Eu i-am spus lui soră-mea, tu îți dai seama ce copil aș face eu cu ăsta? Dar eu în viața mea n-am zis așa ceva. Eu am crezut mereu că eu voi adopta copil și că eu voi fi această carieristă. Asta am crezut eu despre mine până la momentul ăla. Și soră-mea s-a uitat la mine și a zis: «Cine ești și ce ai făcut cu sora mea?» Eu aveam 23 de ani”, a povestit Claudia Pavel.

Artista și fostul iubit au îngropat securea războiului 

Deși au existat ani în care Claudia Pavel și Jeremy Lewis nu și-au mai vorbit, cei doi au ajuns să reia legătura, iar fiul lor, Noah Mihail, a avut un rol important în apropierea lor. Artista privește acum relația cu fostul partener dintr-o altă perspectivă și spune că, dincolo de despărțire, între ei a existat iubire.

„A fost prima oară în viața mea când m-am îndrăgostit cu adevărat și normal că tu vrei să crezi ce-ți spune omul ăla de care ești îndrăgostită, știi? Minte-mă frumos. Dar, mă rog, sunt convinsă că ne-am iubit și acum, uitându-mă în spate, și ne iubim în continuare, dar ca părinții lui”, a mai spus cântăreața.

De ce a părăsit Claudia Pavel România? 

Un motiv important pentru plecarea din România a fost dorința fiului ei de a fi mai aproape de tatăl său. Claudia Pavel a mărturisit că decizia de a se muta în Statele Unite a fost luată în primul rând pentru binele copilului, chiar dacă asta a însemnat să își reorganizeze întreaga viață. Artista spune că lucrurile s-au așezat în cele din urmă în favoarea familiei, iar tatăl lui Noah s-a mutat, la rândul său, în aceeași zonă, pentru a fi aproape de fiul său.

„Motivul principal pentru care m-am mutat nu a fost unul egocentrist. M-am mutat pentru fiul meu, pentru că și-a dorit foarte mult să fie lângă tatăl lui. Așa mi s-a părut corect: fiul meu a comandat, iar eu am executat. Așa că, fără să stăm pe gânduri, ne-am urcat în avion, ne-am luat o casă, ne-am așezat, iar copilul meu merge la școală și îl are și pe tatăl lui aproape. Cumva, Dumnezeu a făcut în așa fel încât să mă bucur și de succes la Miami și să pot face lucruri minunate. Din momentul în care am reușit să plecăm la Miami, s-a mutat și tatăl lui acolo, ca să fie lângă el. Parcă s-au aliniat planetele pentru copilul meu într-un mod miraculos. Eu cred în miracole”, povestea artista, potrivit cancan.ro

Cu ce se ocupă artista în America

De asemenea, într-un interviu exclusiv pentru Click!, Claudia Pavel a povestit cu ce se ocupă în Statele Unite și cum a reușit să își reinventeze parcursul profesional. Artista continuă să lucreze în muzică, atât ca producător și cântăreață, cât și ca DJ, o pasiune pe care a descoperit-o în ultimii ani și care îi aduce multă satisfacție.

„Fac muzică nouă ca producător muzical și ca artist, pun muzică ca DJ, mi se întâmplă doar lucruri extraordinare și sunt extrem de recunoscătoare pentru absolut tot și pentru faptul că am avut șansa să mă reinventez cumva și mi-am descoperit o nouă pasiune, cea de DJ. Îmi place foarte tare ce fac acum!”ne-a declarat Cream.

Ghid de cumpărături

Hayden Panettiere
Descoperire neașteptată în apartamentul în care a murit Hayden Panettiere. Ce au găsit anchetatorii pe o saltea Vedete internaționale
image png
FotoIlinca Vandici, ironizată de Mircea Badea după ce și-a prezentat geanta de lux: „Viața trebuie să fie...” Vedete românești
image
„Rămășiță din anii ’90... azi nu mai înseamnă nimic”. De ce își pun mulți șoferi stickere IPA pe mașini și ce spune legea adevarul.ro
image
„Hai, repede, că s-a băgat!”. Mărturii din arhivele Securității despre cozile interminabile din comunism: oamenii veneau cu scăunele adevarul.ro

Parteneri

image
Champions League, play-off tur, LIVE VIDEO. Duel între vechile cunoștințe ale Craiovei. Răzvan Marin e titular în Levski – AEK Atena. Update www.fanatik.ro
image
Staţiunea de pe litoral unde preţurile au scăzut chiar şi cu 30%. 400 de lei la un hotel de 4 stele observatornews.ro
image
Un șofer a murit decapitat după ce a intrat cu mașina sub remorca unui TIR, la Timișoara. Martori: "N-a făcut nimic să evite impactul" www.antena3.ro
image
La 24 de ore după decizia CCR, Bolojan sare în apărarea lui Dominic Fritz. Denunță un atac politic. Ce spune despre declarațiile de avere ale concubinelor www.gandul.ro
image
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia? www.wowbiz.ro
image
Mathilde Favier, directoarea de relații publice a Dior, s-a stins din viață la 57 de ani www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
„Am divorțat de cea mai frumoasă femeie de pe planetă!” Adevărul a ieșit la iveală abia acum! as.ro
image
Poți cere concediu de pe o zi pe alta? Ce drepturi ai și când te poate refuza angajatorul playtech.ro
image
Când vor reveni pe teren Mihai Popescu și Ngezana la FCSB? „I s-au făcut infiltrații”. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Băutura de 3 lei care ajută microbiomul, potrivit lui Carmen Brumă. Românii o au în casă, dar puțini știu cât e de benefică www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Woz, așa arată azi, la 73 de ani, Anastasia Lazariuc. În haine moderne, cu ochelari de soare și șapcă, nu îi dai mai mult de 50 de ani! Doamne, ce femeie frumoasă!! / FOTO www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
O asemănare bizară, care dă fiori fanilor regali. Zara Tindall parcă este copia la indigo a mătușii sale răposate, Prințesa Mary okmagazine.ro
image
Participa la ”orgii sexuale de proporții aproape biblice!” Prințesa și-a înșelat soțul dezmățat cu un actor celebru, la fel de afemeiat okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Cine zace în cele cinci gropi comune ale Bătăliei de la Mohács din 1526? historia.ro
image
#Istoria Sportului
Cine a fost Evanghelie Zappa, părintele uitat al Jocurilor Olimpice moderne historia.ro
image png
Cât a plătit Speak pentru doar două nopți pe litoralul românesc: „Eu nu înțeleg de unde au oamenii ăștia bani” PrimeTime
ioana ginghina facebook jpg
VideoIoana Ginghină, poveste de iubire cu un bărbat mai tânăr cu 18 ani: „Ne-am dus la Roma” PrimeTime
Andreea Marin, secretul siluetei de la 50 de ani: „Nu mai țin dietă de un an și jumătate”
#Exclusiv Click!
VideoAndreea Marin și-a dezvăluit secretele siluetei. Ce mănâncă și ce face în fiecare dimineață: „Nu mai țin dietă” PrimeTime
gainusa, rifai și maruta jpg
Mihai Găinușă, val de ironii la adresa lui Cătălin Măruță și Denise Rifai: „Mă furnică să zic mai multe” PrimeTime
img (7) jpg
#Insula iubirii
Daiana Prodan de la „Insula Iubirii” l-a dat uitării pe Rareș! Tânăra s-a afișat cu noul iubit PrimeTime
insula iubirii sezonul fenomen national record dupa record doborat de emisiunea de la antena 1 920182 webp
Frankie, Andreea și Sandra. Primele trei ispite feminine din noul sezon „Insula Iubirii” au fost dezvăluite! Cine sunt și cu ce se ocupă PrimeTime
alina puscau si dan alexa jpg
VideoCe a vorbit Dan Alexa cu Alina Pușcău după ce boala s-a agravat. „Să ne rugăm pentru ea că e mult mai greu” PrimeTime
image png
VideoCodruța Filip, pregătită pentru un nou început după divorțul de Valentin Sanfira? Ce spune despre o nouă iubire PrimeTime
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat actualitate.net