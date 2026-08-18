Claudia și Jeremy Lewis au ajuns la sentimente mai bune. Cum se înțeleg: „Ne iubim în continuare”

Claudia Pavel, cunoscută publicului drept Claudia Cream, a făcut dezvăluiri despre povestea de dragoste cu Jeremy Lewis, fostul baschetbalist american și tatăl fiului ei, Noah Mihail. Artista a povestit, după o perioadă îndelungată în care a preferat discreția, cum a fost prima întâlnire cu bărbatul despre care spune că a cucerit-o din prima clipă.

Claudia și Jeremy Lewis s-au cunoscut în Las Vegas și au fost logodiți timp de doi ani și jumătate, însă relația lor s-a încheiat ulterior. Cei doi nu au mai vorbit timp de aproximativ zece ani, însă, între timp, lucrurile s-au schimbat.

Cum s-au cunoscut Claudia și Jeremy

Revenită în România după ce s-a stabilit în Las Vegas în urmă cu câțiva ani, Claudia Pavel a fost invitata lui Teo Trandafir în podcastul „Gând la gând cu Teo”. Artista a rememorat momentul în care l-a întâlnit pe Jeremy și a mărturisit că a fost dragoste la prima vedere.

„Am mai povestit, l-am întâlnit la Las Vegas, la Tao Beach. We fell in love in a hopeless place. Nu știu dacă am mai zis vreodată, da, și m-am îndrăgostit din prima clipă”, a povestit Claudia Pavel în podcastul „Gând la gând cu Teo”.

Claudia Pavel: „A fost prima persoană pe care am întâlnit-o în Las Vegas”

Artista și-a amintit și primele clipe petrecute în Las Vegas. Jeremy Lewis a fost chiar prima persoană pe care a întâlnit-o în timpul vacanței, iar întâlnirea avea să îi schimbe complet planurile de viitor.

„Am intrat, era o junglă acolo, efectiv n-aveai unde să te miști. Ajunsesem prima oară în vacanță la Las Vegas și ajunsesem la Tao Beach și el era singur pe un pat. La Tao aici sunt paturi pe care, mă rog, te așezi și era singur pe un pat și era primul pe stânga cum intrai în Tao. A fost prima persoană pe care am întâlnit-o în Las Vegas”, a mai spus cântăreața.

„Eu am crezut mereu că eu voi adopta copil și că eu voi fi această carieristă”

Mai mult, Claudia Pavel susține că încă din acea primă întâlnire a avut un sentiment puternic în privința viitorului lor. Artista a povestit că, în mod surprinzător chiar și pentru ea, și-a imaginat imediat că Jeremy ar putea fi bărbatul alături de care va deveni mamă.

„Mi-am imaginat cum eu cu omul ăsta o să fac cel mai frumos și mai extraordinar copil din lume. Așa a fost. Zis: Băi, a fost pe ăla momentul. Eu i-am spus lui soră-mea, tu îți dai seama ce copil aș face eu cu ăsta? Dar eu în viața mea n-am zis așa ceva. Eu am crezut mereu că eu voi adopta copil și că eu voi fi această carieristă. Asta am crezut eu despre mine până la momentul ăla. Și soră-mea s-a uitat la mine și a zis: «Cine ești și ce ai făcut cu sora mea?» Eu aveam 23 de ani”, a povestit Claudia Pavel.

Artista și fostul iubit au îngropat securea războiului

Deși au existat ani în care Claudia Pavel și Jeremy Lewis nu și-au mai vorbit, cei doi au ajuns să reia legătura, iar fiul lor, Noah Mihail, a avut un rol important în apropierea lor. Artista privește acum relația cu fostul partener dintr-o altă perspectivă și spune că, dincolo de despărțire, între ei a existat iubire.

„A fost prima oară în viața mea când m-am îndrăgostit cu adevărat și normal că tu vrei să crezi ce-ți spune omul ăla de care ești îndrăgostită, știi? Minte-mă frumos. Dar, mă rog, sunt convinsă că ne-am iubit și acum, uitându-mă în spate, și ne iubim în continuare, dar ca părinții lui”, a mai spus cântăreața.

De ce a părăsit Claudia Pavel România?

Un motiv important pentru plecarea din România a fost dorința fiului ei de a fi mai aproape de tatăl său. Claudia Pavel a mărturisit că decizia de a se muta în Statele Unite a fost luată în primul rând pentru binele copilului, chiar dacă asta a însemnat să își reorganizeze întreaga viață. Artista spune că lucrurile s-au așezat în cele din urmă în favoarea familiei, iar tatăl lui Noah s-a mutat, la rândul său, în aceeași zonă, pentru a fi aproape de fiul său.

„Motivul principal pentru care m-am mutat nu a fost unul egocentrist. M-am mutat pentru fiul meu, pentru că și-a dorit foarte mult să fie lângă tatăl lui. Așa mi s-a părut corect: fiul meu a comandat, iar eu am executat. Așa că, fără să stăm pe gânduri, ne-am urcat în avion, ne-am luat o casă, ne-am așezat, iar copilul meu merge la școală și îl are și pe tatăl lui aproape. Cumva, Dumnezeu a făcut în așa fel încât să mă bucur și de succes la Miami și să pot face lucruri minunate. Din momentul în care am reușit să plecăm la Miami, s-a mutat și tatăl lui acolo, ca să fie lângă el. Parcă s-au aliniat planetele pentru copilul meu într-un mod miraculos. Eu cred în miracole”, povestea artista, potrivit cancan.ro.

Cu ce se ocupă artista în America

De asemenea, într-un interviu exclusiv pentru Click!, Claudia Pavel a povestit cu ce se ocupă în Statele Unite și cum a reușit să își reinventeze parcursul profesional. Artista continuă să lucreze în muzică, atât ca producător și cântăreață, cât și ca DJ, o pasiune pe care a descoperit-o în ultimii ani și care îi aduce multă satisfacție.

„Fac muzică nouă ca producător muzical și ca artist, pun muzică ca DJ, mi se întâmplă doar lucruri extraordinare și sunt extrem de recunoscătoare pentru absolut tot și pentru faptul că am avut șansa să mă reinventez cumva și mi-am descoperit o nouă pasiune, cea de DJ. Îmi place foarte tare ce fac acum!”, ne-a declarat Cream.