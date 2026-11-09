Cum arată Daria, sora vitregă a lui Valentin Butnaru. Prezentatorul a avut parte de o surpriză în emisiunea „Furnicuțele”

Valentin Butnaru este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori din România, însă viața sa personală a fost păstrată, de-a lungul timpului, departe de lumina reflectoarelor. Recent, acesta a fost invitat în emisiunea „Furnicuțele”, prezentată de Cătălin Măruță la Antena 1, unde a vorbit deschis despre familia sa și, în special, despre relația pe care o are cu cele două surori vitrege, Nadia și Daria.

Valentin Butnaru a avut parte de o surpriză la Furnicuțele Foto: Instagram & Captură Antena 1

În ediția din 9 noiembrie 2026, prezentatorul a făcut mărturisiri emoționante despre legătura specială pe care o are cu mama sa, dar și despre pierderea tatălui său. Totodată, acesta a oferit detalii mai puțin cunoscute despre cele două surori, despre care publicul nu știa foarte multe.

Surpriza emisiunii „Furnicuțele” de la Antena 1 a fost chiar Daria, sora mai mică a prezentatorului, care și-a făcut apariția în platou. Vizibil emoționat și bucuros să o revadă, Valentin Butnaru a invitat-o să i se alăture, iar cei doi au rememorat cu drag momente din copilărie.

Valentin Butnaru, despre relația cu cele două surori vitrege

În timpul discuției, Cătălin Măruță a vrut să afle mai multe despre relația prezentatorului cu cele două surori, dar și despre felul în care au reușit să păstreze legătura de-a lungul anilor.

Valentin Butnaru a mărturisit că, deși nu a fost la fel de apropiat de sora cea mare, Nadia, o apreciază foarte mult. În schimb, cu Daria are o relație specială, cei doi vorbind frecvent și căutând să petreacă timp împreună.

Cătălin Măruță: „Tu mai ai două surori vitrege din relația tatălui tău. Ați fost uniți? Au fost ca niște surori biologice pentru tine?”

Valentin Butnaru: „Cu cea mai mare nu am avut un contact atât de apropiat, dar și ea este un om absolut minunat. În schimb, Daria îmi este extrem de apropiată. Chiar am vorbit zilele trecute, m-a sunat să ne vedem, ne sunăm unul pe celălalt. Daria este artistul familiei, dacă vrei.”

Cătălin Măruță: „Designer?”

Valentin Butnaru: „Designer de interior. O văd tot timpul pe la conferințe, la evenimente despre materiale, culori și tot felul de lucruri de genul acesta. Este foarte pasionată de ceea ce face. Ea este artista familiei noastre.”

Daria, apariție-surpriză în platoul emisiunii. Ce amintiri au cei doi din copilărie

Daria, sora vitregă a lui Valentin Butnaru. Foto: Antena 1

Momentul în care Daria și-a făcut apariția în platoul emisiunii a fost unul special pentru prezentator. Cei doi au vorbit despre copilărie și despre relația pe care au avut-o încă de când erau mici.

Întrebați dacă s-au înțeles bine dintotdeauna, Valentin și Daria au răspuns afirmativ. Totuși, sora prezentatorului a dezvăluit, într-o notă amuzantă, că existau și momente în care își pierdea răbdarea cu fratele ei, mai ales atunci când trebuia să îl ajute la teme.

Daria a povestit că nu îi plăcea deloc rolul de profesoară și că temele fratelui său erau unul dintre puținele motive pentru care ajungeau să se supere unul pe celălalt.

Daria: „Când nu îți făceai temele, atunci mă supăram eu, dar îmi trecea destul de repede. De fapt, cel mai mult mă enerva faptul că trebuia să te ajut la teme. Mă scotea din sărite! Nu sunt făcută să fiu profesoară.”

La rândul său, Valentin Butnaru a completat povestea și a explicat că cei doi au multe lucruri în comun, iar relația lor s-a apropiat și mai mult într-o anumită perioadă.

Valentin Butnaru: „Da, nici eu nu sunt făcut pentru asta. Noi suntem cam la fel în multe privințe și ne-am apropiat și mai mult într-o anumită perioadă, când ea avea o relație cu cineva cu care eram și eu prieten. Ne vedeam tot timpul.”