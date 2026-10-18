 „Dacă eram slabă, nu cred că ajungeam în Las Fierbinți”. Ce meserie a avut Ecaterina Ladin înainte să devină celebră
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

„Dacă eram slabă, nu cred că ajungeam în Las Fierbinți”. Ce meserie a avut Ecaterina Ladin înainte să devină celebră

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Ecaterina Ladin, cunoscută ca Dalida din „Las Fierbinți”, a vorbit deschis despre viața ei de dinainte de serialul care a făcut-o celebră. Meseria ei din trecut surprinde pe oricine. Tot ea recunoaște că kilogramele în plus au ajutat-o în carieră, iar fără ele nu ar fi ajuns unde este acum.

Ecaterina Ladin, Dalida din „Las Fierbinți”.
Ecaterina Ladin, Dalida din „Las Fierbinți”. Foto: captură YouTube

Meseria pe care a avut-o Ecaterina Ladin înainte de a fi secretara din „Las Fierbinți”

De la școala pe care o făcea în Republica Moldova, la 17 ani Ecaterina Ladin s-a transferat la București la îndemnul unei prietene din acea vreme. A terminat UNATC, timp în care a avut și colaborări cu teatrele din Capitală. Ulterior, i-a expirat permisul de ședere și a trebuit să se întoarcă în Moldova.

Știa că nu poate sta cu mâinile în sân, așa că a învățat să facă țiglă metalică. În cadrul podcastului moderat de Liana Stanciu, actrița a mărturisit că a învățat să facă acoperișuri datorită fratelui său, care avea o astfel de afacere în Chișinău. A avut timp de trei ani o fabrică la București

Fratele meu avea afacerea asta la Chișinău și în vara aia în care m-am întors eu la Chișinău am zis să fac și eu ceva așa. Și așa am învățat. Două săptămâni am umblat prin toată Moldova cu un domn care lua dimensiunile acoperișurilor și am urcat și eu pe case și am învățat să fac asta și asta am făcut trei ani. După trei ani de zile a venit criza economică și am avut patru luni în care n-am vândut niciun șurub”, a afirmat actrița.

Acela a fost momentul în care a renunțat la această meserie și s-a apucat serios de actorie. 

Cum au ajutat-o kilogramele în plus în carieră

Sinceră din fire, „Dalida” a mărturisit că, pe lângă talent, aspectul ei a ajutat-o foarte mult în carieră, mai exact în rolul secretarei din „Las Fierbinți”. Aceasta susține că, dacă nu avea câteva kilograme în plus, aceasta nu ar fi ajuns să joace în serialul de mare succes de pe Pro TV.

„Dacă eram slabă nu cred că ajungeam în „Las Fierbinți”. Se făcuse episodul pilot, în 2010, și era Anca Dumitra, Geanina, slăbuță, frumoasă, ingenuă, personaj emploi și trebuia ceva un contre-emploi. Primăria nu putea să fie doar cu un primar, trebuia să aibă viață și atunci era necesar un personaj care să umple cumva dinamica primăriei. Ce persoană putea să fie? O secretară.

Secretara nu putea să arate ca Geanina și atunci, că eram plinuță, sunt plinuță, a fost un atuu pentru mine. Pentru că am fost talentată și mi-am făcut treaba am rămas în acest serial”, a mărturisit Ecaterina Ladin la podcast.

Ecaterina Ladin, o mamă fericită

Ecaterina Ladin are trei copii. Pe cel mai mic, Roman Cassian, l-a botezat chiar în urmă cu doi ani, iar petrecerea a fost una pe cinste. Actrița, împreună cu soțul ei, Laurențiu Ladin, a organizat atunci un eveniment cu peste 100 de invitați. Prezenți au fost aproape toți colegii din serial, familia ei din Chișinău, dar și cea din București. 

Actrița din „Las Fierbinți” și soțul ei, Laurențiu Ladin, mai au încă doi băieți: pe Theodor, în vârstă de 5 ani, și pe Marcu, în vârstă de 10 ani. Vedeta, în vârstă de 43 de ani, a devenit mamă pentru a treia oară, pe 11 decembrie 2023.

Ghid de cumpărături

dani si daiana jpg
Cum au renunțat doi români la viața de oraș și s-au mutat la țară! Două luni au dormit în mașină Fapt divers
banner marina almasan jpg
#Exclusiv Click!
Au făcut pace! Marina Almășan l-a iertat pe Leonard Miron, care o numise „oportunistă”: „Nu-i port pică, amândoi suntem bolnavi de televiziune!” Vedete românești
image
Zodiile norocoase ale zilei de 18 octombrie: cine are parte de o schimbare majoră adevarul.ro
image
Ce își doresc românii, dar amână ani la rând. Psiholog: „A nu încerca pare, pentru o vreme, mai ușor de suportat” adevarul.ro

Parteneri

image
Episod-șoc cu Elias Charalambous la FCSB, dezvăluit în direct! „Nu-l primeau cu ei la masă. Stătea la 30 de metri”. Exclusiv www.fanatik.ro
image
"Victor", fructul neobişnuit care ar putea cuceri pieţele din România. Arată ca un pepene în miniatură observatornews.ro
image
"Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore www.antena3.ro
image
Fostul șef de la Metrorex e acuzat că și-a terorizat vecina, o fostă consilieră generală a Capitalei /„Liniștea o găsești doar în cimitir…” www.gandul.ro
image
Cât este stimulentul de inserție în 2026 și cine beneficiază de el www.wowbiz.ro
image
Un bărbat și-a organizat nunta cu soția la etaj și botezul copilului pe care îl avea cu altă femeie la parter, în același restaurant. Invitații s-au luat la bătaie www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Cristi Borcea a luat-o pe Valentina Pelinel și au plecat din țară! La destinație au avut parte de o surpriză as.ro
image
Ce se întâmplă cu un credit când titularul moare. Cât pot fi obligați moștenitorii să plătească playtech.ro
image
Dănuț Lupu l-a făcut praf pe Moruțan după evoluția ștearsă din Rapid – Corvinul: „A fost penibil” www.fanatik.ro
image
Mira, disponibilă pe site-urile pentru adulți! Cum a reacționat Ian când și-a văzut iubita acolo www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
„Sunt singură ca pasărea cerului!” Artista noastră a anunțat că s-a despărțit de iubit! Mesajul transmis cu puțin timp în urmă www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
”Nici nu se mai chinuie să ascundă extratereștrii de la Casa Albă!” Femeile din cercul lui Trump au îngrozit rețelele de socializare okmagazine.ro
image
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta? okmagazine.ro
image
#Biografii
Al Capone: un gangster aproape legendar, care părea invincibil, dar a fost îngenuncheat de fisc historia.ro
image
#Biografii
Căderea lui Nicolas Fouquet, omul care a sfidat fără voie gloria lui Ludovic al XIV-lea historia.ro
insula iubirii jpg
#Insula iubirii
Prima despărțire de la „Insula Iubirii” 2026! Ce surpriză le-a pregătit producția concurenților PrimeTime
codruta filip (1) jpg
Codruța Filip a spus adevărul despre Delia. „A încercat să ne întoarcă unul împotriva celuilalt” PrimeTime
codruta filip 00 02 08 275 png
Câți bani a câștigat Codruța Filip dintr-o dată! Cifra neașteptată spusă în podcastul lui Cătălin Măruță PrimeTime
codruta filip jpg
Pe cine a pus ochii Codruța Filip după divorțul de Valentin Sanfira? Cei doi bărbați celebri pe care îi admiră PrimeTime
image png
FotoAndra a dezvăluit o surpriză din noul sezon RAT: “Uneori suntem 5 la masa juriului!” Cine este noul jurat PrimeTime
Design fără titlu (6) png
Alex Bogdan, declarație copleșitoare pentru soția sa, după ce Cătălina a întors scaunele la „Vocea României”: „Ea m-a ținut în viață” PrimeTime
image png
Care este cel mai scump obiect vestimentar al lui Maurice Munteanu! „L-am dat cadou” PrimeTime
minodora instagram jpg
Video„N-aveam bani de pampers la copil!” Minodora, mărturisiri dureroase despre perioada în care ajunsese să amaneteze aurul PrimeTime
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net