„Dacă eram slabă, nu cred că ajungeam în Las Fierbinți”. Ce meserie a avut Ecaterina Ladin înainte să devină celebră

Ecaterina Ladin, cunoscută ca Dalida din „Las Fierbinți”, a vorbit deschis despre viața ei de dinainte de serialul care a făcut-o celebră. Meseria ei din trecut surprinde pe oricine. Tot ea recunoaște că kilogramele în plus au ajutat-o în carieră, iar fără ele nu ar fi ajuns unde este acum.

Ecaterina Ladin, Dalida din „Las Fierbinți”. Foto: captură YouTube

Meseria pe care a avut-o Ecaterina Ladin înainte de a fi secretara din „Las Fierbinți”

De la școala pe care o făcea în Republica Moldova, la 17 ani Ecaterina Ladin s-a transferat la București la îndemnul unei prietene din acea vreme. A terminat UNATC, timp în care a avut și colaborări cu teatrele din Capitală. Ulterior, i-a expirat permisul de ședere și a trebuit să se întoarcă în Moldova.

Știa că nu poate sta cu mâinile în sân, așa că a învățat să facă țiglă metalică. În cadrul podcastului moderat de Liana Stanciu, actrița a mărturisit că a învățat să facă acoperișuri datorită fratelui său, care avea o astfel de afacere în Chișinău. A avut timp de trei ani o fabrică la București

„Fratele meu avea afacerea asta la Chișinău și în vara aia în care m-am întors eu la Chișinău am zis să fac și eu ceva așa. Și așa am învățat. Două săptămâni am umblat prin toată Moldova cu un domn care lua dimensiunile acoperișurilor și am urcat și eu pe case și am învățat să fac asta și asta am făcut trei ani. După trei ani de zile a venit criza economică și am avut patru luni în care n-am vândut niciun șurub”, a afirmat actrița.

Acela a fost momentul în care a renunțat la această meserie și s-a apucat serios de actorie.

Cum au ajutat-o kilogramele în plus în carieră

Sinceră din fire, „Dalida” a mărturisit că, pe lângă talent, aspectul ei a ajutat-o foarte mult în carieră, mai exact în rolul secretarei din „Las Fierbinți”. Aceasta susține că, dacă nu avea câteva kilograme în plus, aceasta nu ar fi ajuns să joace în serialul de mare succes de pe Pro TV.

„Dacă eram slabă nu cred că ajungeam în „Las Fierbinți”. Se făcuse episodul pilot, în 2010, și era Anca Dumitra, Geanina, slăbuță, frumoasă, ingenuă, personaj emploi și trebuia ceva un contre-emploi. Primăria nu putea să fie doar cu un primar, trebuia să aibă viață și atunci era necesar un personaj care să umple cumva dinamica primăriei. Ce persoană putea să fie? O secretară.

Secretara nu putea să arate ca Geanina și atunci, că eram plinuță, sunt plinuță, a fost un atuu pentru mine. Pentru că am fost talentată și mi-am făcut treaba am rămas în acest serial”, a mărturisit Ecaterina Ladin la podcast.

Ecaterina Ladin, o mamă fericită

Ecaterina Ladin are trei copii. Pe cel mai mic, Roman Cassian, l-a botezat chiar în urmă cu doi ani, iar petrecerea a fost una pe cinste. Actrița, împreună cu soțul ei, Laurențiu Ladin, a organizat atunci un eveniment cu peste 100 de invitați. Prezenți au fost aproape toți colegii din serial, familia ei din Chișinău, dar și cea din București.

Actrița din „Las Fierbinți” și soțul ei, Laurențiu Ladin, mai au încă doi băieți: pe Theodor, în vârstă de 5 ani, și pe Marcu, în vârstă de 10 ani. Vedeta, în vârstă de 43 de ani, a devenit mamă pentru a treia oară, pe 11 decembrie 2023.