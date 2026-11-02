 Ilona Brezoianu rupe tăcerea despre „Te cunosc de undeva”. Ce s-a întâmplat după ce Pepe a dat bir cu fugiții?
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Ilona Brezoianu rupe tăcerea despre „Te cunosc de undeva”. Ce s-a întâmplat după ce Pepe a dat bir cu fugiții?

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Ilona Brezoianu a venit ca jurată emisiunii  „Te cunosc de undeva”, după ce Andreea Bălan a fost expulzată din juriu. În urmă cu puțin timp, Pepe (prezentatorul emisiunii) a plecat și el la Kanal D. Iată ce dezvăluiri ne-a făcut actrița despre posibilitatea reînceperii emisiunii de la Antena 1, care deocamdată este lăsată stand by. 

Ilona Brezoianu a fost în juriu la “Te cunosc de undeva”
Ilona Brezoianu a fost în juriu la “Te cunosc de undeva” Foto: Facebook

Ilona Brezoianu nu a renunțat de tot la televiziune după ce a născut. Simpatica actriță poate fi văzută acum la „Neatza cu Răzvan și Dani”. 

Prezentă recent la un eveniment monden, blondă a făcut declarații și despre emisiunea unde era jurată, “Te cunosc de undeva”, proiect pe care Antena 1 l-a pus deocamdată pe hold.  

Între timp, unul dintre prezentatori, Pepe, a părăsit Antena 1 și a semnat cu Kanal D, unde prezintă show-ul pentru cupluri, „Hai că poți”. 

„Da, eu mai cochetez cu televiziunea! Deocamdată, mă vedeți la Neatza. Dar, vedem în curând ce se va mai întâmpla pe acest plan. Nu știu dacă mă veți vedea în alt proiect. 

Deocamdată nu știu ce se întâmplă. N-am idee nici ce se întâmplă cu <<Te cunosc de undeva>>, nu știu, dar momentan rămân la <<Neatza>> și atât. Da, a plecat și Pepe, dar eu una cel puțin momentan nu știu ce se întâmplă cu acest proiect TV. 

În rest, ca și activități profesionale rămân la teatru și proiectele mele”, a declarat Ilona Brezoianu, în exclusivitate pentru Click!

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Foto: Instagram

Cum a ajuns Ilona jurat la „Te cunosc de undeva”. Ce spune despre conflictul cu Andreea Bălan?

Ilona Brezoianu a făcut mai multe clarificări la podcastul lui Cătălin Măruță, unde a povestit cum anume a reușit să ajungă jurat la emisiunea „Te cunosc de undeva”. Aceasta a spus că nu s-a pus problema de a lua locul cuiva, deoarece ea jurizează actoria, iar Andreea Bălan era pe coregrafie. 

Actrița a precizat că a ajuns pe acel scaun după ce a dat o probă.

„Eu am jurizat actorie, am dat o probă. Am spus asta în interviuri ca să se înțeleagă că nu am luat locul nimănui, a fost un casting pentru un nou jurat și s-a nimerit să-l iau eu.

Sunt decizii luate de echipele de producție și repet. Repet, am dat o probă”, a declarat Ilona Brezoianu.

Între cele două a existat un conflict, după ce Andreea Bălan a fost întrebată de Măruță despre o vedetă pe care nu o suportă, iar ea a numit-o pe Ilona Brezoianu. 

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