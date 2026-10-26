Ramore trece la următorul nivel, după ce a câștigat iUmor! Ce lungmetraj pregătește: „Am fost subestimat de multe ori”

Remus Iosub, cunoscut publicului drept Ramore, se pregătește să cucerească un nou teritoriu: cinematografia. Filmările pentru lungmetrajul „Doar fraierii cred în noroc” au început deja, iar producția promite o distribuție impresionantă, personaje surprinzătoare și o poveste în care publicul se va putea regăsi.

1/5 Ramore lansează lungmetraj Foto: Click!

Stand-up comediant, actor, scriitor și antreprenor, Ramore își asumă o nouă provocare profesională: primul său lungmetraj. Cu un buget estimat la 1,8 milioane de euro, proiectul reunește 49 de actori, o echipă de peste 80 de profesioniști și sute de figuranți.

Distribuția include nume cunoscute din cinematografie, televiziune și comedie, precum: Mihai Călin, Ada Dumitru sau Silviu Biriș.

Foto: Click!

De la munca de gunoier în Anglia, la câștigarea iUmor

Filmările se vor desfășura pe parcursul a peste șase săptămâni, timp în care echipa va construi universul unei povești ce îmbină comedia, acțiunea, emoția și tensiunea. Deși detaliile despre subiectul filmului sunt, pentru moment, ținute secrete, Ramore promite personaje și situații recognoscibile, inspirate din comportamentele și relațiile pe care le întâlnim în viața de zi cu zi.

„Am fost subestimat de multe ori, dar fiecare etapă a vieții mele m-a împins să merg mai departe. De la munca de gunoier în Anglia, la câștigarea iUmor, roluri în seriale, cărți publicate și dezvoltarea unui business cu peste 15 locații, atât în România, cât și în afara țării, am învățat că nu trebuie să rămâi într-un loc doar pentru că te simți confortabil.

A venit momentul să fac următorul pas și să cuceresc un domeniu nou: cinematografia. M-am apucat să fac un film în care cred enorm și pe care îmi doresc să-l duc la un alt nivel. Vom explora cele mai întunecate emoții ale oamenilor, dar și cele mai frumoase laturi ale lor, cu momente de comedie, acțiune și tensiune.

Sunt convins că fiecare spectator va regăsi în personaje comportamente și situații din propria viață, din familie sau din cercul de prieteni. Indiferent că ești copil, părinte sau bunic, cred că vei găsi ceva familiar în această poveste. Am ieșit din zona de confort și sunt pregătit pentru această provocare. Ne vedem în 2027!”, ne-a declarat Ramore.

Producția „Doar fraierii cred în noroc” va ajunge în cinematografe anul viitor.