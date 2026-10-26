 Ramore trece la următorul nivel, după ce a câștigat iUmor! Ce lungmetraj pregătește: „Am fost subestimat de multe ori”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

Ramore trece la următorul nivel, după ce a câștigat iUmor! Ce lungmetraj pregătește: „Am fost subestimat de multe ori”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Remus Iosub, cunoscut publicului drept Ramore, se pregătește să cucerească un nou teritoriu: cinematografia. Filmările pentru lungmetrajul „Doar fraierii cred în noroc” au început deja, iar producția promite o distribuție impresionantă, personaje surprinzătoare și o poveste în care publicul se va putea regăsi.

Ramore lansează lungmetraj
1/5
Ramore lansează lungmetraj Foto: Click!

Stand-up comediant, actor, scriitor și antreprenor, Ramore își asumă o nouă provocare profesională: primul său lungmetraj. Cu un buget estimat la 1,8 milioane de euro, proiectul reunește 49 de actori, o echipă de peste 80 de profesioniști și sute de figuranți. 

Distribuția include nume cunoscute din cinematografie, televiziune și comedie, precum: Mihai Călin, Ada Dumitru sau Silviu Biriș. 

image
Foto: Click!

De la munca de gunoier în Anglia, la câștigarea iUmor

Filmările se vor desfășura pe parcursul a peste șase săptămâni, timp în care echipa va construi universul unei povești ce îmbină comedia, acțiunea, emoția și tensiunea. Deși detaliile despre subiectul filmului sunt, pentru moment, ținute secrete, Ramore promite personaje și situații recognoscibile, inspirate din comportamentele și relațiile pe care le întâlnim în viața de zi cu zi.

 „Am fost subestimat de multe ori, dar fiecare etapă a vieții mele m-a împins să merg mai departe. De la munca de gunoier în Anglia, la câștigarea iUmor, roluri în seriale, cărți publicate și dezvoltarea unui business cu peste 15 locații, atât în România, cât și în afara țării, am învățat că nu trebuie să rămâi într-un loc doar pentru că te simți confortabil.

 A venit momentul să fac următorul pas și să cuceresc un domeniu nou: cinematografia. M-am apucat să fac un film în care cred enorm și pe care îmi doresc să-l duc la un alt nivel. Vom explora cele mai întunecate emoții ale oamenilor, dar și cele mai frumoase laturi ale lor, cu momente de comedie, acțiune și tensiune.

 Sunt convins că fiecare spectator va regăsi în personaje comportamente și situații din propria viață, din familie sau din cercul de prieteni. Indiferent că ești copil, părinte sau bunic, cred că vei găsi ceva familiar în această poveste. Am ieșit din zona de confort și sunt pregătit pentru această provocare. Ne vedem în 2027!”, ne-a declarat Ramore.

Producția „Doar fraierii cred în noroc” va ajunge în cinematografe anul viitor.

Ghid de cumpărături

banner mircea bravo si bunica jpg
#Exclusiv Click!
Ce pretenții a avut Bunica pentru filmările cu Mircea Bravo la noul film „Băiat de milioane”. Actorul spune ce s-a întâmplat în realitate Interviurile Click!
jamie oliver t jpg jpeg
Soția lui Jamie Oliver, mărturisiri despre viața cu autism și ADHD! „E doar ceva ce îți consumă toată energia” Actualitate
image
Ce să mănânci dimineața ca să ai energie și să nu ți se facă foame prea repede: 13 alimente recomandate de nutriționiști adevarul.ro
image
Rareș Bogdan și-ar fi dorit alegeri anticipate deoarece „Bolojan ar fi pierdut șefia PNL”: „Am apărat prea mulți idioți de-a lungul timpului” adevarul.ro

Parteneri

image
„Coregrafia bombă, echipa dinamită, glonțul a plecat spre Rapid!”. Toate secretele din vestiarul FCSB după 4-1 în derby www.fanatik.ro
image
Misterul sacului cu bani dispărut de la Biroul Vamal Otopeni. Detaliul descoperit după 9 luni observatornews.ro
image
Clădirea „fier de călcat” din New York e ca nouă, după 7 ani de renovări. Cum arată azi blocul: Apartamentele costă și 50.000.000 de $ www.antena3.ro
image
Explozie de fericire în rândul susținătorilor la auzul veștii că Georgescu va fi eliberat. Sute de persoane sunt în fața Tribunalului București www.gandul.ro
image
Pensiile ar putea crește cu 7,7% de la 1 ianuarie 2027. Ce spune ministrul Muncii despre indexare www.wowbiz.ro
image
Reguli strice pentru elevi! Câte absențe nemotivate sunt permise în anul școlar 2026-2027 www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu, femeia care l-a înşelat cu Radu Niculescu. Cum arată şi din ce face bani as.ro
image
Un moștenitor refuză să vândă casa. Ce pot face ceilalți și când se poate ajunge la vânzare prin instanță playtech.ro
image
Câți bani a produs „El Clasico” Barcelona – Real Madrid 1-2. Profit uriaș făcut de catalani. Update www.fanatik.ro
image
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit' www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Val de reacții după ce Mihaela Tatu a corectat-o pe Minodora în timpul podcastului. Ce greșeală gramaticală a făcut cântăreața www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Boala venerică ce a distrus cel mai frumos cuplu regal din istorie. A crezut că are tuberculoză, dar a fost, de fapt, victima infidelității okmagazine.ro
image
Bomba sexy Sofía Vergara, de mână cu un tinerel râvnit de mii de femei! La 54 de ani, aprinde zvonurile unei iubiri toride okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
„Scuip pe tine și pe palatul tău”! Cum a încercat Ivan cel Groaznic să o ia de soție pe Elisabeta I a Angliei historia.ro
image
#Biografii
Nikola Tesla: Viața extraordinară a unui Prometeu modern historia.ro
dorian popa captura video jpg
VideoDe ce nu a mers Dorian Popa la înmormântarea tatălui său. Ce se întâmpla, de fapt, între cei doi PrimeTime
ioana tufaru captura video jpg
VideoIoana Tufaru, nevoită să apeleze la injecțiile de slăbit! Ce diagnostic i-au dat medicii: „Nu e totul bine” PrimeTime
insula iubirii sezonul fenomen national record dupa record doborat de emisiunea de la antena 1 920182 webp
Dezvăluiri din culisele „Insula Iubirii”. Concurenta care ar fi vrut să renunțe la emisiune în ultimul moment: „Nu și-a dorit” PrimeTime
Remi Dobre și Bianca Iotu
#Insula iubirii
Scandal de infidelitate la „Insula Iubirii”! O concurentă a umblat în telefonul iubitului. „Dacă vorbeam serios, își făcea bagajul și pleca” PrimeTime
banner adina buzatu png
Adina Buzatu, dezvăluiri despre lupta cu kilogramele! Se îngrășa pentru a-i face pe plac mamei sale: „Mă simțeam grasă, mă simțeam urâtă” PrimeTime
loredana chivu si ana maria mocanu jpg
Loredana Chivu, la un pas să-și piardă cumpătul în Asia Express! Ce i-a reproșat Anei Maria Mocanu: „Îmi vine să-ți dau cu ăsta în cap” PrimeTime
mirela vaida si oana tomoiaga
Momente dificile pentru Oana Tomoioagă la Asia Express! Mirela Vaida a dezvăluit ce probleme are colega ei: „O doare de câteva zile” PrimeTime
alin alexuc dupa cucerirea titlului european jpeg
Puțini știau acest detaliu despre Alin Alexuc de la Asia Express! Ce a dezvăluit despre femeia din viața lui PrimeTime
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Invitați la o cabană de prieteni, doi soți au descoperit camere ascunse în dormitor și baie. Cum depistezi că ești filmat în intimitate: „Mie mi se face rău” actualitate.net