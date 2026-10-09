S-ar putea să ai nevoie de ochelari și să nu știi?

Hipermetropia, miopia, astigmatismul și prezbiopia sunt probleme frecvente de vedere. Dacă ai vedere încețoșată sau dublă, oboseală oculară ori dureri de cap, este posibil să ai nevoie de ochelari cu dioptrii.

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Ochelarii te pot ajuta să vezi mai bine, dar poate nu îți dai seama că ai nevoie de ei. Ochii tăi se pot modifica în timp, așa că, chiar dacă acum ai o vedere perfectă, nu este sigur că va rămâne la fel și mai târziu. Și, s-ar putea să nu îți fie întotdeauna clar că ai nevoie de ochelari. De aceea, este bine să mergi regulat la un medic oftalmolog pentru un consult amănunțit.

Ce simptome poți avea dacă ai nevoie de ochelari

Vederea ta se schimbă pe măsură ce înaintezi în vârstă și nu toate schimbările sunt neobișnuite. De exemplu, este de așteptat să începi să ai nevoie de mai multă lumină pentru a vedea clar sau să îți fie mai greu să deosebești negrul de albastru. Aceste probleme nu necesită ochelari. Există însă situații în care modificările vederii nu sunt obișnuite și pot justifica purtarea ochelarilor.

Unele persoane care au nevoie de ochelari nu au niciun simptom, în timp ce altele au simptome foarte evidente. Semnele pot varia în funcție de problema oculară cu care te confrunți.

Printre simptomele frecvente se numără:

· vederea încețoșată;

· vederea dublă;

· lipsa clarității, când obiectele nu au contururi bine definite și totul pare ușor neclar;

· durerile de cap;

· tendința de a miji ochii;

· „aure” sau „halouri” în jurul obiectelor când le privești în lumină puternică;

· oboseala oculară sau senzația de ochi obosiți ori iritați;

· vederea distorsionată;

· dificultatea de a vedea și de a conduce noaptea.

Această listă nu este exhaustivă. Dacă observi schimbări față de ceea ce este normal pentru tine, contactează un medic oftalmolog. Acesta îți poate examina ochii pentru a afla ce se întâmplă și ce poți face.

Tipuri de probleme de vedere

Viciile de refracție sunt cele mai frecvente probleme de vedere. În această categorie intră:

· miopia;

· hipermetropia;

· astigmatismul;

· prezbiopia.

Refracția este procesul prin care corneea și cristalinul ochiului deviază lumina care intră, astfel încât să fie concentrată pe retină, aflată în partea din spate a ochiului. Acest lucru îți permite să vezi.

Un viciu de refracție apare când lumina nu poate fi focalizată pe retină din cauza formei ochiului. Poate fi rezultatul îmbătrânirii sau al modificării formei ochiului ori a corneei.

Alte probleme de vedere includ degenerescența maculară asociată vârstei, glaucomul și cataracta, care nu pot fi tratate cu ochelari.

Miopia

Dacă ai miopie, vezi clar obiectele apropiate, dar cele aflate la distanță devin neclare. De exemplu, s-ar putea să îți fie greu să vezi clar oamenii pe ecranul televizorului, iar un copil poate avea dificultăți să citească ce scrie pe tablă la școală.

Această afecțiune apare dacă globul ocular este prea lung sau corneea prea curbată.

Hipermetropia

În hipermetropie, obiectele aflate la distanță sunt, în general, clare, în timp ce obiectele apropiate sunt neclare. Acest lucru se întâmplă când globul ocular este prea scurt sau corneea are o formă anormală.

Astigmatismul

În astigmatism, lumina nu este distribuită uniform pe retină, astfel că imaginile pot părea neclare sau alungite. Totuși, nu toate persoanele cu astigmatism au vedere distorsionată.

Această afecțiune poate apărea la orice vârstă. Deși cele mai multe persoane au un astigmatism ușor, dacă ai o formă mai accentuată, s-ar putea să ai nevoie de ochelari pentru corectarea lui.

Prezbiopia

Prezbiopia este un efect obișnuit al îmbătrânirii și apare la aproape toată lumea. Potrivit NEI, începe de obicei să se dezvolte după vârsta de 45 de ani.

Pe măsură ce înaintezi în vârstă, ochii tăi își pierd o parte din flexibilitate. Când nu se mai pot adapta la fel de bine ca înainte, focalizarea asupra obiectelor apropiate devine mai dificilă. De aceea, multe persoane au nevoie de ochelari bifocali sau de ochelari pentru citit pe măsură ce îmbătrânesc.

Ce trebuie să reții

Consultă un medic oftalmolog cât mai curând dacă ai modificări neobișnuite ale vederii. Chiar dacă nu ai simptome, este bine să faci regulat examinări oculare cu dilatarea pupilei, pentru a te asigura că vezi clar și pentru a urmări sănătatea ochilor.

Numai un medic oftalmolog poate face o examinare completă pentru a stabili dacă ai beneficia de purtarea ochelarilor. Dacă rezultatele arată că ai nevoie de ei, medicul îți poate explica ce tip de lentile este cel mai potrivit pentru problema ta, precum și orice alt tratament de care ai putea avea nevoie.

Sursa: Health Line