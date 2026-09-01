Cum se folosește botoxul împotriva transpirației excesive?

Transpirația este un proces natural, dar poate deveni foarte neplăcută atunci când te confrunți permanent cu axile umede, iar grija petelor de transpirație de pe haine îți poate afecta confortul de-a lungul întregii zile.

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În astfel de situații, injecțiile cu Botox pot reprezenta o opțiune. Deși majoritatea oamenilor cunosc Botox ca tratament pentru netezirea ridurilor, acesta poate fi folosit și pentru reducerea transpirației în anumite zone ale corpului.

Cum funcționează? Chirurgul estetician James Zins de la Cleveland Clinic explică mecanismul.

Cum reduce Botoxul transpirația?

Botoxul, adică toxina botulinică, ajută la diminuarea transpirației prin blocarea semnalelor transmise între nervi și glandele sudoripare. În mod normal, acești nervi eliberează o substanță chimică numită acetilcolină, care transmite glandelor mesajul de a produce transpirație.

Botoxul oprește eliberarea acestei substanțe, astfel încât glandele sudoripare din zona tratată nu mai produc la fel de multă transpirație. Potrivit Societății Internaționale de Hiperhidroză, tratamentul poate reduce transpirația axilară cu până la 87%.

„Practic, împiedică glandele sudoripare să primească mesajul că trebuie să înceapă să funcționeze”, explică dr. Zins.

În ce zone poate fi utilizat împotriva transpirației?

Botoxul poate fi folosit pentru tratarea transpirației excesive, numită hiperhidroză, la nivelul axilelor, dar și în alte zone ale corpului, în funcție de experiența medicului. Tratamentul este luat adesea în considerare atunci când alte metode, precum antiperspirantele eliberate pe bază de prescripție medicală, nu reușesc să controleze transpirația.

Zonele care pot fi tratate includ:

palmele;

tălpile;

fața sau scalpul;

zona de sub sâni.

„Cele mai multe tratamente cu Botox împotriva transpirației sunt efectuate la nivelul axilelor”, spune dr. Zins. „De obicei, injecțiile sunt mai puțin dureroase decât în alte zone și implică și un risc mai mic de reacții adverse.”

Axilele primesc o atenție specială și pentru că transpirația abundentă poate fi foarte vizibilă și poate provoca mirosuri neplăcute. Din acest motiv, hiperhidroza îți poate afecta semnificativ viața de zi cu zi.

La ce să te aștepți în timpul tratamentului

Tratamentul presupune efectuarea unor injecții superficiale cu un ac extrem de subțire, procedură efectuată în cabinetul medical. Fiecare înțepătură introduce o cantitate mică de Botox sub piele. Injecțiile sunt distribuite pe întreaga zonă care trebuie tratată.

Pentru tratarea unei axile pot fi necesare între 15 și 25 de injecții. Palmele și tălpile necesită adesea mai multe injecții, deoarece suprafețele sunt mai mari, iar glandele sudoripare sunt mai răspândite. În cazul feței sunt necesare, de regulă, mai puține injecții.

Întreaga procedură durează, în general, cel mult 30 de minute.

Este dureros?

Unele persoane nici măcar nu simt injecțiile. „Dacă le simt, spun că procedura este mai degrabă neplăcută decât cu adevărat dureroasă”, precizează dr. Zins. „Senzația seamănă cu o ciupitură rapidă sau cu o ușoară înțepătură, ca atunci când un elastic lovește pielea.”

Tratamentele efectuate în palme sau tălpi tind să fie ceva mai dureroase, deoarece aceste zone sunt mai sensibile.

Pentru ca procedura să fie mai confortabilă, medicul poate folosi uneori gheață sau o cremă cu efect anestezic.

În cât timp apar rezultatele?

Ar trebui să observi o reducere a transpirației în primele 24 de ore după tratament, spune dr. Zins. Efectul complet de diminuare a umidității apare după aproximativ una sau două săptămâni.

În general, efectul se menține aproximativ șase luni. Unele studii au observat o reducere a transpirației timp de până la un an după procedură. Tratamentul axilelor are, de obicei, un efect mai îndelungat decât tratamentele efectuate în alte zone.

„Tratamentul cu Botox poate avea un efect semnificativ asupra transpirației, iar acest lucru poate produce o schimbare majoră în ceea ce privește calitatea vieții”, subliniază dr. Zins. „Poate îmbunătăți considerabil confortul și încrederea oamenilor.”

Ar trebui să alegi tratamentul cu Botox pentru a-ți păstra hainele uscate? În cele din urmă, decizia îți aparține. Dacă iei în considerare această soluție pentru reducerea transpirației, iată care sunt principalele beneficii și dezavantaje.

Beneficiile Botoxului împotriva transpirației

Poate reduce considerabil transpirația excesivă în zona tratată, mai ales la nivelul axilelor.

Te poate ajuta să te simți mai relaxat, eliminând grija petelor de transpirație și a mirosurilor neplăcute.

Tratamentul este rapid și se efectuează, de obicei, în cabinetul medicului.

Rezultatele se pot menține de la câteva luni până la un an.

Aspecte mai puțin favorabile ale tratamentului

Efectele sunt temporare, ceea ce înseamnă că tratamentul trebuie repetat.

Procedura poate fi costisitoare, mai ales dacă nu este acoperită de asigurarea medicală.

Reacțiile adverse ușoare pot include durere, dureri de cap, umflături, roșeață sau vânătăi în locurile în care au fost făcute injecțiile.

Atunci când este utilizat în palme, Botoxul poate provoca uneori o slăbiciune temporară a mâinilor.

Dacă Botoxul pare o alegere potrivită pentru tine, medicul îți va explica modul în care se desfășoară procedura, rezultatele la care te poți aștepta, posibilele reacții adverse, costurile și dacă tratamentul poate fi acoperit de asigurarea medicală.

„Dacă te deranjează cantitatea de transpirație pe care o produci, tratamentul cu Botox te-ar putea ajuta să nu mai fii atât de preocupat de această problemă pe parcursul zilei”, spune dr. Zins. „Scopul nu este doar să transpiri mai puțin, ci și să capeți încrederea pe care ți-o oferă un control mai bun asupra situației.”

Sursa: Clinica Cleveland