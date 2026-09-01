 Cum se folosește botoxul împotriva transpirației excesive?
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Prevenție și tratamentRemedii naturisteMedicii răspundViața sexualăSpecialiștiCe te doare?WellnessFamiliePsiho
scroll right

Cum se folosește botoxul împotriva transpirației excesive?

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Transpirația este un proces natural, dar poate deveni foarte neplăcută atunci când te confrunți permanent cu axile umede, iar grija petelor de transpirație de pe haine îți poate afecta confortul de-a lungul întregii zile.

image
Foto: Shutterstock

În astfel de situații, injecțiile cu Botox pot reprezenta o opțiune. Deși majoritatea oamenilor cunosc Botox ca tratament pentru netezirea ridurilor, acesta poate fi folosit și pentru reducerea transpirației în anumite zone ale corpului.

Cum funcționează? Chirurgul estetician James Zins de la Cleveland Clinic explică mecanismul.

Cum reduce Botoxul transpirația?

Botoxul, adică toxina botulinică, ajută la diminuarea transpirației prin blocarea semnalelor transmise între nervi și glandele sudoripare. În mod normal, acești nervi eliberează o substanță chimică numită acetilcolină, care transmite glandelor mesajul de a produce transpirație.

Botoxul oprește eliberarea acestei substanțe, astfel încât glandele sudoripare din zona tratată nu mai produc la fel de multă transpirație. Potrivit Societății Internaționale de Hiperhidroză, tratamentul poate reduce transpirația axilară cu până la 87%.

„Practic, împiedică glandele sudoripare să primească mesajul că trebuie să înceapă să funcționeze”, explică dr. Zins.

În ce zone poate fi utilizat împotriva transpirației?

Botoxul poate fi folosit pentru tratarea transpirației excesive, numită hiperhidroză, la nivelul axilelor, dar și în alte zone ale corpului, în funcție de experiența medicului. Tratamentul este luat adesea în considerare atunci când alte metode, precum antiperspirantele eliberate pe bază de prescripție medicală, nu reușesc să controleze transpirația.

Zonele care pot fi tratate includ:

  • palmele;
  • tălpile;
  • fața sau scalpul;
  • zona de sub sâni.

„Cele mai multe tratamente cu Botox împotriva transpirației sunt efectuate la nivelul axilelor”, spune dr. Zins. „De obicei, injecțiile sunt mai puțin dureroase decât în alte zone și implică și un risc mai mic de reacții adverse.”

Axilele primesc o atenție specială și pentru că transpirația abundentă poate fi foarte vizibilă și poate provoca mirosuri neplăcute. Din acest motiv, hiperhidroza îți poate afecta semnificativ viața de zi cu zi.

La ce să te aștepți în timpul tratamentului 

Tratamentul presupune efectuarea unor injecții superficiale cu un ac extrem de subțire, procedură efectuată în cabinetul medical. Fiecare înțepătură introduce o cantitate mică de Botox sub piele. Injecțiile sunt distribuite pe întreaga zonă care trebuie tratată.

Pentru tratarea unei axile pot fi necesare între 15 și 25 de injecții. Palmele și tălpile necesită adesea mai multe injecții, deoarece suprafețele sunt mai mari, iar glandele sudoripare sunt mai răspândite. În cazul feței sunt necesare, de regulă, mai puține injecții.

Întreaga procedură durează, în general, cel mult 30 de minute.

Este dureros?

Unele persoane nici măcar nu simt injecțiile. „Dacă le simt, spun că procedura este mai degrabă neplăcută decât cu adevărat dureroasă”, precizează dr. Zins. „Senzația seamănă cu o ciupitură rapidă sau cu o ușoară înțepătură, ca atunci când un elastic lovește pielea.”

Tratamentele efectuate în palme sau tălpi tind să fie ceva mai dureroase, deoarece aceste zone sunt mai sensibile.

Pentru ca procedura să fie mai confortabilă, medicul poate folosi uneori gheață sau o cremă cu efect anestezic.

În cât timp apar rezultatele?

Ar trebui să observi o reducere a transpirației în primele 24 de ore după tratament, spune dr. Zins. Efectul complet de diminuare a umidității apare după aproximativ una sau două săptămâni.

În general, efectul se menține aproximativ șase luni. Unele studii au observat o reducere a transpirației timp de până la un an după procedură. Tratamentul axilelor are, de obicei, un efect mai îndelungat decât tratamentele efectuate în alte zone.

„Tratamentul cu Botox poate avea un efect semnificativ asupra transpirației, iar acest lucru poate produce o schimbare majoră în ceea ce privește calitatea vieții”, subliniază dr. Zins. „Poate îmbunătăți considerabil confortul și încrederea oamenilor.”

Ar trebui să alegi tratamentul cu Botox pentru a-ți păstra hainele uscate? În cele din urmă, decizia îți aparține. Dacă iei în considerare această soluție pentru reducerea transpirației, iată care sunt principalele beneficii și dezavantaje.

Beneficiile Botoxului împotriva transpirației

  • Poate reduce considerabil transpirația excesivă în zona tratată, mai ales la nivelul axilelor.
  • Te poate ajuta să te simți mai relaxat, eliminând grija petelor de transpirație și a mirosurilor neplăcute.
  • Tratamentul este rapid și se efectuează, de obicei, în cabinetul medicului.
  • Rezultatele se pot menține de la câteva luni până la un an.

Aspecte mai puțin favorabile ale tratamentului

  • Efectele sunt temporare, ceea ce înseamnă că tratamentul trebuie repetat.
  • Procedura poate fi costisitoare, mai ales dacă nu este acoperită de asigurarea medicală.
  • Reacțiile adverse ușoare pot include durere, dureri de cap, umflături, roșeață sau vânătăi în locurile în care au fost făcute injecțiile.
  • Atunci când este utilizat în palme, Botoxul poate provoca uneori o slăbiciune temporară a mâinilor.

Dacă Botoxul pare o alegere potrivită pentru tine, medicul îți va explica modul în care se desfășoară procedura, rezultatele la care te poți aștepta, posibilele reacții adverse, costurile și dacă tratamentul poate fi acoperit de asigurarea medicală.

„Dacă te deranjează cantitatea de transpirație pe care o produci, tratamentul cu Botox te-ar putea ajuta să nu mai fii atât de preocupat de această problemă pe parcursul zilei”, spune dr. Zins. „Scopul nu este doar să transpiri mai puțin, ci și să capeți încrederea pe care ți-o oferă un control mai bun asupra situației.”

Sursa: Clinica Cleveland 

27 AUGUST Posibilele Cauze Ale Vertijului JPG
Simți cum se învârte totul cu tine deși nu te miști? Medicul neurolog explică de ce vertijul poate reprezenta o urgență medicală adevarul.ro

Ghid de cumpărături

banner anca pandrea png
Anca Pandrea a murit. Actrița se confrunta cu o boală cruntă Vedete românești
Anca Pandrea a venit cu flori, cu lumânări şi, bineînţeles, cu fotografia lui Iurie Darie în piept Era vizibil plânsă jpeg
Ultimele dorințe ale Ancăi Pandrea, dezvăluite după moartea actriței. Și-a pregătit singură necrologul Vedete românești
image
„Salariu de sclav pe moșia partidului unic”. Cum își amintesc românii de munca patriotică din timpul Armatei adevarul.ro
image
VIDEO Ce prețuri au bulgarii după trecerea la euro: „Cum își permit oamenii ăștia?” adevarul.ro

Parteneri

image
Tibor Selymes, fost membru al Generației de Aur, angajat de americani! www.fanatik.ro
image
Produsul românesc care câștigă teren pe rafturile supermarketurilor. E și cu 50% mai ieftin decât importurile observatornews.ro
image
Clotilde Armand a fost condamnată la 1 an de închisoare, cu amânarea executării. Reacția fostei primărițe USR www.antena3.ro
image
Ieftiniri peste noapte la motorină, după noua reducere de acciză. Prețurile au ajuns la sub 10 lei pe litru în unele benzinării www.gandul.ro
image
Ea este doctorița moartă în accidentul din Târgu Jiu! Traversa strada atunci când a fost lovită de o mașină www.wowbiz.ro
image
Cauza MORTII actritei Anca Pandrea. Vaduva lui Iurie Darie suferea de... www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Ce mănâncă la fiecare masă a zilei Adrian Mutu pentru a se menţine într-o formă fizică senzaţională la 47 de ani as.ro
image
Ce nu ai voie să arzi în curte, chiar dacă terenul îți aparține. Legea prevede inclusiv pedeapsa cu închisoarea playtech.ro
image
Străini de fotbal!? Borna neagră înregistrată de FCSB la meciul cu UTA, adevărata cauză a rezultatelor dezastruoase www.fanatik.ro
image
Keffe D, găsit vinovat pentru uciderea lui Tupac Shakur! Decizia care pune capăt unui mister de aproape 30 de ani www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Vestea care zguduie showbizul românesc! „Am divorțat... Ne blocam unul pe celălalt și nu avea sens” Se iubeau de ani de zile, pozau mereu zâmbitori și îndrăgostiți, dar s-a ales praful de relația lor! El a decis să facă acum marele anunț www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Curtezana care devora bărbații, convinsă că-i fac bine la ten! Își savura pofticioasă amanții și i-a lăsat o avere tânărului Voltaire okmagazine.ro
image
Arestat, dar cu tratament preferențial! Fiul Reginei Norvegiei, eliberat pentru procesiunile funerare okmagazine.ro
image
#Grecia Antică
O minune inginerească din Epoca Bronzului, uitată timp de 3.000 de ani historia.ro
image
#Biografii
George Enescu a sfârşit ca rob al unei prinţese extravagante historia.ro
shutterstock 2507853775 jpg
Iată de ce specialiștii recomandă să-ți masezi sânii Prevenție și tratament
copil caine jpg
Plictiseala copilului nu este timp pierdut. Iată de ce! Familie
shutterstock 2539029981 jpg
Mercurul din pește: cum să-ți limitezi expunerea Sănătate!
dieta fructe fibre depositphotos1 jpeg
Nutrientul care poate reduce riscul de AVC. Medicii recomandă să-l consumăm în fiecare zi Sănătate!
colesterol, foto shutterstock jpg
Dieta care poate scădea colesterolul în doar o lună. Ce alimente recomandă experții Sănătate!
shutterstock 2624105779 jpg
Ce legătură este între micul dejun și longevitate? Prevenție și tratament
shutterstock 1907803309 jpg
Cardiologii explică: Poți lua magneziu împreună cu medicamentele pentru tensiune? Specialiști
consultatie jpg
Aplicaţia pe care românii sunt îndemnaţi să o instaleze pentru a accesa noua platformă de sănătate, de la 1 septembrie Sănătate!
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
A murit Anca Pandrea. Actrița s-a stins din viață la 80 de ani. Ultimii ani au fost marcați de probleme grave de sănătate și de dorul pentru Iurie Darie actualitate.net