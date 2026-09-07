Clipe șocante în circuit. Scos din flăcări de un adversar: „A fost îngrozitor”

Campionatul GT din China a adus în centrul atenției un moment terifiant, un pilot angrenat în circuit fiind protagonistul unor scene de groază. Pilotul britanic Ollie Millroy a fost scos din mașina sa în flăcări, după un accident îngrozitor, de către unul dintre adversarii săi, Leok Hartog.

Circuitul GT din China a îngrozit o lume întreagă Foto: Captură Youtube

„Sunt încă în viaţă în seara aceasta datorită unui singur om”, a fost reacția emoționantă a lui Millroy. În timpul cursei de sâmbătă din Asia, Ferrari-ul britanicului în vârstă de 36 de ani a luat foc în urma unui accident în lanţ impresionant, în care au fost implicate trei maşini pe circuitul internaţional din Shanghai. Văzând că adversarul său este blocat în mașina în flăcări, olandezul Hartog a oprit imediat şi şi-a riscat propria viaţă pentru a-l scoate pe Millroy din automobil, iar apoi mașina a continuat să ardă mai mult de un minut. „Nu-mi amintesc nimic (...), dar îmi voi aminti de acest incredibil act de curaj pentru tot restul vieţii”, a fost reacția pilotului englez salvat, care a adăugat: „Într-o zi, le voi povesti această întâmplare celor trei copii ai noştri, iar Loek va fi cel mai mare super-erou din istorie şi în ochii lor”.

Coaste și clavicula rupte, deget fracturat și o contuzie pulomară, „prețul” plătit

Millroy s-a ales cu cinci coaste şi o claviculă rupte, o mână şi un deget fracturate, precum şi o contuzie pulmonară. La spital a fost vizitat de nimeni altul decât adversarul care l-a salvat, care la cei 23 de ani a vorbit cu modestie despre gestul său: „Când am văzut mașina într-o minge de foc în fața mea, nu m-am gândit de două ori. Din ce am văzut, am crezut sincer că pilotul nu putea ieși singur (n.r. din mașină). Am oprit și m-am dus la mașină. Nu a existat niciun moment de îndoială. A fost îngrozitor”.

După episodul care a șocat o lume întreagă, echipa lui Millroy, AAI Motorsport a anunţat că „nu va mai participa la nicio cursă organizată de GT China”, criticând aspru măsurile de siguranţă de pe circuit. Echipa a subliniat că maşina pilotului său „a continuat să ardă mai mult de un minut” după accident şi că „nu s-a observat nicio operaţiune de stingere a incendiului sau de salvare în timp util”.