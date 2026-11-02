Scrie istorie în F1: italianul Antonelli, cel mai tânăr campion mondial

Formula 1 are parte de un record, după ce italianul Kimi Antonelli, de la Mercedes, a scris istorie, duminică, devenind cel mai tânăr campion mondial, la vârsta de 20 de ani şi 68 de zile. Copleșit de emoții, Antonelli a plâns la finalul cursei care i-a adus titlul mondial, din Mexico City, în monopost, când vorbea cu echipa sa.

Kimi Antonelli, campion mondial la F1, cu patru etape înainte de final Foto: EPA

„Am reuşit! Şi nu aş fi aici fără Mercedes şi fără familia mea. Nu-mi găsesc cuvintele, încerc să înţeleg ce tocmai s-a întâmplat. A fost un sezon incredibil, iar faptul că împărtăşesc acest podium cu Max şi Lewis este ceva extraordinar. Aştept cu nerăbdare şi alte dueluri, în viitor. În acest weekend, m-am simţit puţin mai tensionat. Sunt atât de fericit că am reuşit”, a fost reacția „la cald” a lui Antonelli, concluzionând: „Este o zi pe care nu o voi uita, niciodată!”.

Cursa din Mexic a fost însă câştigată de olandezul Max Verstappen (29 de ani), de la Red Bull, aflat la victoria cu numărul 74 din carieră, în vreme ce britanicul Lewis Hamilton (41 de ani), de la Ferrari, s-a clasat pe locul secund, urmat de Antonelli, care devine astfel campion mondial în acest sport, cu patru curse înainte de finalul sezonului.

Anul de titlu îi aduce 25 de milioane de euro

În plan financiar, Antonelli are un salariu de bază de 5 milioane de euro, în acest al doilea său an în Formula 1 - fiind primul său contract profesionist în circuit, nu se apropie de sumele încasate de „veterani”: Verstappen are 65 de milioane pe an, Hamilton 60 și spaniolul Fernando Alonso (45 de ani), cu un venit anual de 38 de milioane, începând din 2027. Totuși, contractele piloților Mercedes prevăd bonusuri generoase de performanță, așa încât cele două titluri mondiale, la piloți și constructori, îi aduc lui Antonelli câte 10 milioane de euro fiecare, potrivit presei spaniole, ceea ce înseamnă că anul de titlu îl îmbogățește pe italian cu 25 de milioane de euro - orientativ, totalul este sub cel al precedentului campion, britanico-belgianul Lando Norris (26 de ani), care a încasat 30 de milioane de euro, anul trecut.