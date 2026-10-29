Distincție pentru Cristiano Ronaldo: cel mai bun Balon de Aur din istorie

Cristiano Ronaldo (41 de ani) a avut parte de o distincție onorifică la gala Balonului de Aur, fiind ales de către public cel mai bun câștigător al trofeului din istorie. Lusitanul s-a remarcat dintr-o listă „cu greutate”, pe care s-au aflat oameni care au câștigat trofeul în cel puțin două rânduri, el cucerind Balonul de Aur de cinci ori.

Cristiano Ronaldo a câștigat trofeul în cinci rânduri Foto: EPA

În „cursa” pentru această distincție, Cristiano Ronaldo l-a devansat pe argentinianul Lionel Messi (39 de ani), portughezul fiind ales pentru sezonul 2007/2008 și 2011/2012. Prin comparație, brazilianul Ronaldo se află pe locul 13, graţie sezonului său extraordinar din 2011/2012. Totodată, primul francez din clasament, Michel Platini (71 de ani), se află pe locul 18. Printre marii absenți se numără Zinédine Zidane, dat fiind că are un singur Balon de Aur în palmares. Votul publicului s-a făcut contra cost, presupunând un euro, pe site-ul oficial al Balonului de Aur, fiind posibil votul multiplu - nu mai puțin de 5.009 persoane și-au exprimat alegerea de mai multe ori.

Anul acesta, Balonul de Aur a fost cucerit de englezul Harry Kane (33 de ani), unul dintre cei mai experimentați jucători ai momentului, care a avut parte de un sezon excelent avut atât în Bundesliga, cât și la naționala Angliei. Kane s-a remarcat cu un sezon 2025/2026 excelent pe toate planurile - în total, a marcat 73 de goluri pentru cele două grupări la care evoluează,14 fiind în Liga Campionilor, consemnând cele mai multe din istorie pentru un fotbalist englez și doborându-și, de fapt, propriul record. Prin reușita sa, Kane arată că un fotbalist poate „străluci” chiar și după vârsta de 30 de ani -la 33 de ani și 90 de zile, englezul este al patrulea cel mai matur câștigător al Balonului de Aur, depășit doar de Stanley Matthews în 1956, care avea 41 de ani și 321 de zile, Karim Benzema în 2022, cu 34 de ani și 302 zile și de Lev Yashin în 1963, 34 de ani și 56 de zile.