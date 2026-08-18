 Sorana Cîrstea, de neoprit. Nu i-a stat nimic în cale și s-a calificat în optimi
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare

Sorana Cîrstea, de neoprit. Nu i-a stat nimic în cale și s-a calificat în optimi

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Sorana Cîrstea (36 de ani, 19 WTA) își continuă periplul la Cincinnati Open, acolo unde jucătoarea din țara noastră și-a asigurat, luni, prezența în optimile de finală ale competiției. Cel mai bine clasată româncă din ierarhia mondială a tenisului feminin a beneficiat, practic, de  retragerea sportivei ruse Anna Kalinskaya (27 de ani, 211 WTA), pe când tabela arăta 5-0 pentru româncă, în setul trei - în primul set, rusoaica s-a impus cu 7-6 (4), iar setul doi a fost câştigat de româncă, scor 6-1. 

Sorana Cîrstea are un an senzațional în tenisul mondial (FOTO: EPA)
Sorana Cîrstea are un an senzațional în tenisul mondial (FOTO: EPA)

După un duel întrerupt de mai multe ori din cauza ploii, Sorana Cîrstea a reușit să treacă mai departe pe tabloul competiției din Statele Unite ale Americii, urmând să aibă parte de un meci tare în încercarea de a ajunge în sferturi. Sorana Cîrstea își va măsura forțele cu americanca Jessica Pegula (3 WTA), însă indiferent de deznodământ, parcursul său va fi răsplătit cu 81.752 de dolari. Cele două s-au întâlnit, până acum, de trei ori, scorul fiind 2-1 în favoarea sportivei din SUA. Victoria Soranei a venit în 2011, la Midland, în timp ce Jessica a câștigat în 2015, tot acolo și în 2021, la Madrid. „Chiar i-am spus antrenorullui meu că nu am mai jucat împotriva ei de ceva timp. Ea are un an foarte bun, vom vedea. Ia mingea repede, practică un joc agresiv. Are meciuri cu urcușuri și coborâșuri, ca cel de azi, cu ploaia și abandonul, dar cred că este mereu o amenințare, mai ales când joacă bine. Poate juca foarte agresiv, ia mingea devreme, servește bine, returnează bine, simt că este o jucătoare destul de completă. Va fi interesant, nu am mai jucat cu ea de ceva timp”, a fost reacția Jessicăi Pegula, când a aflat că o va întâlni pe Sorana Cîrstea.

De neoprit, pe final de carieră

Sorana Cîrstea trăiește apogeul carierei sale, cu toate că se află în ultimul sezon în „sportul alb”, românca reușind un record incredibil și consemnând cea mai bună clasare a sa, locul 18, în ierarhia mondială a tenisului feminin mondial. De altfel, sportiva se remarcă a fi cea mai matură ca vârstă jucătoare care intră în premieră în Top 20 WTA. De-a lungul timpului, are drept cel mai memorabil moment la un turneu mare ediția din 2009 a lui Roland Garros, când a ajuns până în sferturile de finală de simplu ale turneului parizian de tenis, reușind să obţină două titluri ITF, la Taşkent (2008) și Istanbul (2021), pentru ca la 35 de ani să cucerească cel dintâi turneu WTA al său, Cleveland (2025), dar și competiția de dublu de la Madrid (2025), trofeul de campioană la Transylvania Open, cucerit în februarie, plus reușita din Linz, acolo unde a câștigat trofeul de dublu. 

Ghid de cumpărături

Hayden Panettiere
Descoperire neașteptată în apartamentul în care a murit Hayden Panettiere. Ce au găsit anchetatorii pe o saltea Vedete internaționale
gainusa, rifai și maruta jpg
Mihai Găinușă, val de ironii la adresa lui Cătălin Măruță și Denise Rifai: „Mă furnică să zic mai multe” PrimeTime
image
„Rămășiță din anii ’90... azi nu mai înseamnă nimic”. De ce își pun mulți șoferi stickere IPA pe mașini și ce spune legea adevarul.ro
image
Numărătoare inversă pe șantierul Autostăzii A1 Lugoj - Deva. Când se va vedea „lumina de la capătul tunelului mare” adevarul.ro

Parteneri

image
FANATIK a aflat de ce Marius Șumudică nu vrea să stea pe bancă la CFR – FCSB. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Detaliu tulburător din ziua în care cei doi fraţi s-au înecat la Olimp. "Cei mai harnici copii din sat" observatornews.ro
image
A ieşit la pensie, dar România l-a chemat înapoi: povestea tablotarului de 58 de ani care reporneşte Grupul 4 Rovinari www.antena3.ro
image
Runda 2 pentru Ciucu în meciul cu anticorupția. Cere iar ridicarea controlului judiciar la Tribunal. Cum comentează interdicția de a vorbi cu primarul Sectorului 6 www.gandul.ro
image
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia? www.wowbiz.ro
image
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc în Portugalia www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
„Am divorțat de cea mai frumoasă femeie de pe planetă!” Adevărul a ieșit la iveală abia acum! as.ro
image
Ce legătură au stickerele IPA cu Poliția. Motivul pentru care unii șoferi le afișează pe mașini playtech.ro
image
Meme Stoica aruncă bomba! Nu se mai joacă Dinamo – FCSB la Cluj? „Sunt informații. Se discută”. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Am făcut calculul. Ce pensie vei primi, în România, dacă ai muncit 35 de ani, cu un salariu de 4.000-5000 lei www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Ce apariție incendiară! Elena Udrea s-a afișat într-un costum de baie super decupat la 52 de ani! Un trup sculptat, zero inhibiții și imagini care au făcut prăpăd pe rețelele sociale! www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
O asemănare bizară, care dă fiori fanilor regali. Zara Tindall parcă este copia la indigo a mătușii sale răposate, Prințesa Mary okmagazine.ro
image
Participa la ”orgii sexuale de proporții aproape biblice!” Prințesa și-a înșelat soțul dezmățat cu un actor celebru, la fel de afemeiat okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Cine zace în cele cinci gropi comune ale Bătăliei de la Mohács din 1526? historia.ro
image
#Istoria Sportului
Cine a fost Evanghelie Zappa, părintele uitat al Jocurilor Olimpice moderne historia.ro
Dan Nistor si Alexandru Chipciu (Sportpictures) jpg
El e jucătorul cu cele mai multe meciuri din Superligă: 516 partide în Liga I Fotbal intern
Cristiano Ronaldo (EPA) jpg
Cristiano Ronaldo, despre retragere: „E ultimul meu an”. Ce obiectiv are Fotbal internațional
Marius Sumudica (Sportpictures) jpg
Șumudică, debut dezastruos la CFR. Ardelenii, lecție de fotbal de la Corvinul Fotbal intern
Gheorghe Hagi (Sportpictures) jpg
România, gata de Liga Națiunilor. Ce crede selecționerul Hagi că lipsește Fotbal internațional
mircea marius totolici facebook 3 jpg
De ce a murit Marius Totolici. Ce au descoperit medicii legiști Fotbal intern
mircea marius totolici facebook jpg
Tragedie cumplită în familia lui Mircea Rednic! Nepotul antrenorului a murit chiar înainte de nuntă Fotbal intern
Design fără titlu (5) png
Iubita lui David Popovici, mesaj emoționant după ce sportivul român a făcut istorie la Paris: „Îl iubesc prea mult pe acest individ” Alte sporturi
Cristi Chivu (EPA) jpg
Chivu încheie amicalele verii fără eșec. Când debutează în noul sezon italian Fotbal internațional
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat actualitate.net