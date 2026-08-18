Sorana Cîrstea, de neoprit. Nu i-a stat nimic în cale și s-a calificat în optimi

Sorana Cîrstea (36 de ani, 19 WTA) își continuă periplul la Cincinnati Open, acolo unde jucătoarea din țara noastră și-a asigurat, luni, prezența în optimile de finală ale competiției. Cel mai bine clasată româncă din ierarhia mondială a tenisului feminin a beneficiat, practic, de retragerea sportivei ruse Anna Kalinskaya (27 de ani, 211 WTA), pe când tabela arăta 5-0 pentru româncă, în setul trei - în primul set, rusoaica s-a impus cu 7-6 (4), iar setul doi a fost câştigat de româncă, scor 6-1.

După un duel întrerupt de mai multe ori din cauza ploii, Sorana Cîrstea a reușit să treacă mai departe pe tabloul competiției din Statele Unite ale Americii, urmând să aibă parte de un meci tare în încercarea de a ajunge în sferturi. Sorana Cîrstea își va măsura forțele cu americanca Jessica Pegula (3 WTA), însă indiferent de deznodământ, parcursul său va fi răsplătit cu 81.752 de dolari. Cele două s-au întâlnit, până acum, de trei ori, scorul fiind 2-1 în favoarea sportivei din SUA. Victoria Soranei a venit în 2011, la Midland, în timp ce Jessica a câștigat în 2015, tot acolo și în 2021, la Madrid. „Chiar i-am spus antrenorullui meu că nu am mai jucat împotriva ei de ceva timp. Ea are un an foarte bun, vom vedea. Ia mingea repede, practică un joc agresiv. Are meciuri cu urcușuri și coborâșuri, ca cel de azi, cu ploaia și abandonul, dar cred că este mereu o amenințare, mai ales când joacă bine. Poate juca foarte agresiv, ia mingea devreme, servește bine, returnează bine, simt că este o jucătoare destul de completă. Va fi interesant, nu am mai jucat cu ea de ceva timp”, a fost reacția Jessicăi Pegula, când a aflat că o va întâlni pe Sorana Cîrstea.

De neoprit, pe final de carieră

Sorana Cîrstea trăiește apogeul carierei sale, cu toate că se află în ultimul sezon în „sportul alb”, românca reușind un record incredibil și consemnând cea mai bună clasare a sa, locul 18, în ierarhia mondială a tenisului feminin mondial. De altfel, sportiva se remarcă a fi cea mai matură ca vârstă jucătoare care intră în premieră în Top 20 WTA. De-a lungul timpului, are drept cel mai memorabil moment la un turneu mare ediția din 2009 a lui Roland Garros, când a ajuns până în sferturile de finală de simplu ale turneului parizian de tenis, reușind să obţină două titluri ITF, la Taşkent (2008) și Istanbul (2021), pentru ca la 35 de ani să cucerească cel dintâi turneu WTA al său, Cleveland (2025), dar și competiția de dublu de la Madrid (2025), trofeul de campioană la Transylvania Open, cucerit în februarie, plus reușita din Linz, acolo unde a câștigat trofeul de dublu.