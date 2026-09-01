 Sorana Cîrstea, o forță la US Open: s-a calificat în turul doi. Ce o așteaptă
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Sorana Cîrstea, o forță la US Open: s-a calificat în turul doi. Ce o așteaptă

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Sorana Cîrstea și-a asigurat prezența în turul al doilea de la US Open, după ce a învins-o, în noaptea de luni spre marți, pe sportiva austriacă Julia Grabher (30 de ani, 114 WTA). Cel mai bine clasată româncă din ierarhia mondială a tenisului feminin are, astfel, parte de un ultim an excelent în cariera sa, la cel din urmă Grand Slam al anului, unde campioană en-titre este belarusa Aryna Sabalenka (28 de ani, 1 WTA).

Sorana Cîrstea avansează încet, dar sigur, la US Open
Sorana Cîrstea avansează încet, dar sigur, la US Open Foto: EPA

De o oră și 29 de minute a avut nevoie Sorana Cîrstea pentru a trece Julia Grabher, sportiva din țara noastră învingând în două seturi, scor 6-3, 6-0. Pentru un loc în runda a treia, românca își va măsura forțele cu jucătoarea franceză Diane Parry (24 de ani, 31 WTA), întâlnirea fiind una în premieră în circuit. Duelul este de așteptat să se dispute, miercuri, nu mai devreme de ora 18.00. 

Mai bogată cu 190.000 de dolari, după prima rundă la ultimul Grand Slam

Între timp, calificarea îi aduce Soranei Cîrstea un cec în valoare de 190.000 de dolari, dar și o urcare de două locuri în clasamentul WTA, așa încât sportiva din țara noastră ar ocupa pentru prima dată în istoria 15-a poziție în lume. De-a lungul carierei sale, Sorana Cîrstea a consemnat drept cel mai bun rezultat parcursul de până în sferturile de finală, în 2023.
Sorana Cîrstea este singura reprezentantă a României la simplu feminin de la US Open, după ce Gabriela Ruse (28 de ani, 64 WTA) a fost eliminată, în primul tur, de americanca Jessica Pegula (32 de ani, 3 WTA). De altfel, românca trăiește apogeul carierei sale, cu toate că se află în ultimul sezon în „sportul alb”. De-a lungul timpului, are drept cel mai memorabil moment la un turneu mare ediția din 2009 a lui Roland Garros, când a ajuns până în sferturile de finală de simplu ale turneului parizian de tenis, reușind să obţină două titluri ITF, la Taşkent (2008) și Istanbul (2021), pentru ca la 35 de ani să cucerească cel dintâi turneu WTA al său, Cleveland (2025), dar și competiția de dublu de la Madrid (2025), trofeul de campioană la Transylvania Open, cucerit în februarie, plus reușita din Linz, acolo unde a câștigat trofeul de dublu.     

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