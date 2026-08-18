El e jucătorul cu cele mai multe meciuri din Superligă: 516 partide în Liga I

Meciul dintre Universitatea Cluj și UTA Arad, disputat luni, pe Cluj Arena și câștigat cu 2-1 de „șepcile roșii”, în etapa a V-a de Superliga României, a fost unul cu însemnătate pentru Dan Nistor, mijlocaşul ardelenilor ajungând la nu mai puțin de 516 meciuri în primul eșalon românesc, un record all-time în fotbalul din țara noastră.

La câteva săptămâni după ce a egalat recordul deţinut de Ionel Dănciulescu, ajungând la 515 meciuri în prima ligă din România, Nistor a devenit începând cu ziua de luni, jucătorul cu cele mai multe meciuri în primul eşalon al fotbalului românesc. La 38 de ani, fotbalistul a intrat ca titular în confruntarea dintre echipa sa, Universitatea Cluj şi UTA Arad, stabilind o „bornă” importantă în fotbalul din țara noastră. Astfel, podiumul este condus de Nistor, urmat de Ionel Dănciulescu (515) și Costică Ștefănescu (490).

Cele mai multe meciuri din Liga 1, 167, au fost în tricoul lui Pandurii Târgu-Jiu

„E greu, dar în același timp frumos. Am scris o pagină frumoasă din istoria fotbalului românesc, sper să nu mă opresc aici. Au fost momente foarte grele în cariera mea. Sper să continui la fel de bine cum am făcut-o, până acum. Aș vrea să văd și că vin cei mai tineri din spate. Probabil și dumneavoastră și alții s-au cam plictisit de mine și la interviuri și așa mai departe. Sperăm ca cei tineri să ne calce pe urme. Sincer să vă spun, când am venit la Universitatea Cluj. Am văzut că este un climat potrivit pentru a face performanță. Cred că mi s-a potrivit perfect. Oamenii de aici m-au susținut necondiționat și mă bucur pentru acest lucru. În mare parte, acest record se datorează și celor de la Universitatea Cluj”, au fost cuvintele lui Nistor, potrivit gsp.ro.

Estimat la o valoare de 275.000 de euro de către Transfermarkt, Nistor îmbracă tricoul echipei Universitatea Cluj din februarie 2023, iar de-a lungul carierei a mai evoluat, printre altele, la CFR Cluj, Dinamo și Universitatea Craiova - debutul în prima ligă, în 2010, s-a produs la Pandurii Târgu-Jiu, echipă pentru care a adunat cele mai multe meciuri, 167. În materie de echipa națională, debutul său s-a produs în 2012, adunând șapte prezențe la prima reprezentativă a României.