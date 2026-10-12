Emoții pentru Radu Drăgușin? Italienii îi anunță „ieșirea” de la Fiorentina

Radu Drăgușin (24 de ani) nu pare să se găsească în cea mai bună situație la ACF Fiorentina, acolo unde fundașul român a fost împrumutat, în această vară, de la Tottenham Hotspur. Potrivit presei italiene, jucătorul din țara noastră n-ar fi confirmat, urmând să iasă din calculele echipei.

Radu Drăgușin încă își caută locul în campionatul italian Foto: Sportpictures

După șase etape disputate din acest început de sezon în Serie A, Fiorentina nu este deloc într-o situație fericită, ocupând penultima poziție și având patru puncte acumulate, până acum. Cu 14 goluri încasate, formația lui Drăgușin nu e deloc pe un făgaș bun, iar antrenorul Paolo Vanoli (54 de ani) pare decis să schimbe abordarea pe linia defensivă a echipei care sărbătoreşte anul acesta centenarul.

„Semnal de alarmă pentru Vanoli și echipa. Linia defensivă necesită ajustări concrete pentru a-i reduce vulnerabilitatea și a îmbunătăți rezultatele, prin găsirea combinației potrivite între jucătorii disponibili. Până acum, atât Grosso, cât și Vanoli au mizat pe cuplul de fundași centrali format din Drăgușin și Ranieri, acordându-le încredere și oportunități de joc. Totuși, prestațiile lor s-au situat adesea sub așteptări. Bunele intenții nu au fost suficiente pentru a asigura stabilitatea defensivă, iar antrenorul ia acum în calcul și alte variante”, notează violanews.com.

Are un salariu de 2,8 milioane de euro pe an

Venit în Italia de la Tottenham Hotspur, în iulie, sub formă de împrumut, fundașul încă este în perioada de acomodare. Estimat la o valoare de 16 milioane de euro de către Transfermarkt, Drăgușin s-a întors în fotbalul italian, după ce Tottenham l-a împrumutat până la finalul sezonului pentru 1,5 milioane de euro, asigurându-i un salariu de 2,8 milioane de euro - Fiorentina având opțiunea de a-l transfera definitiv pe român, pentru încă alte 17,5 milioane de euro, dacă acesta va confirma la echipă. Un aspect interesant este acela ca respectiva clauza de transfer definitiv se va activa automat, dacă Drăgușin va juca 22 de meciuri pentru Fiorentina, în noul sezon. Transferat de la Genoa CFC la Tottenham, în ianuarie 2024, Drăgușin are un contract semnat cu englezii, până în 2030. Totuși, la formația engleză, românul a fost „încercat”, fiind scos din ritm de o accidentare, care l-a ținut departe de teren nouă luni, „marcate” de o recuperare anevoioasă. Pe plan internaţional, Drăgușin a debutat la echipa națională a României în martie 2022, adunând în răstimp 30 de selecții și reușind chiar un gol.