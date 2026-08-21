Ianis Hagi, mesaj emoționant pentru fiul său. Giorgios a împlinit un an: „Băiețelul nostru dulce”

Este sărbătoare în familia lui Ianis și a Elenei Hagi. Fiul lor, Giorgios, a împlinit un an, iar momentul a fost marcat într-un mod special de cei doi părinți. Fotbalistul a publicat pe rețelele de socializare mai multe imagini de familie, însoțite de un mesaj emoționant dedicat băiețelului său.

Ianis Hagi și soția sa, Elena, au un motiv important de sărbătoare. Fiul lor, Giorgios, a împlinit primul an de viață, iar fotbalistul a marcat momentul printr-o serie de fotografii speciale și un mesaj plin de emoție.

Micuțul a devenit centrul universului familiei, iar părinții și bunicii se bucură din plin de fiecare moment petrecut alături de el. Pentru aniversarea de un an, Ianis și Elena Hagi au organizat o ședință foto chiar în locuința lor. Giorgios a fost în largul lui în mijlocul familiei, iar imaginile surprind momente pline de bucurie.

Prima aniversare a băiețelului a fost un prilej special pentru cei doi părinți, care au vrut să păstreze amintirea acestei perioade prin fotografii de colecție.

Mesajul emoționant transmis de Ianis Hagi

Fotbalistul a publicat imaginile pe Instagram și a transmis un mesaj în care vorbește despre cât de mult i s-a schimbat viața după nașterea fiului său.

Ianis spune că el și Elena privesc acum cu alți ochi perioada de dinainte ca Giorgios să vină pe lume și se întreabă cum au reușit să trăiască fără el.

„Un an întreg în care te-am iubit, te-am privit cum crești și ne-am întrebat cum am putut trăi vreodată fără tine. La mulți ani de prima aniversare, băiețelul nostru dulce!”, a scris Ianis Hagi, pe Instagram.

Giorgios a avut parte în iunie de o petrecere spectaculoasă

Cu doar câteva luni înainte de aniversarea de un an, Ianis și Elena Hagi au organizat o petrecere fastuoasă cu ocazia tăierii moțului lui Giorgios. Evenimentul a avut loc pe 7 iunie, la Athénée Palace din Capitală, și a reunit mai multe nume cunoscute din fotbalul românesc, printre care Gigi Becali, Denis Drăguș, Florinel Coman, Radu Drăgușin și Răzvan Marin.

Atmosfera a fost întreținută de Smiley, Connect-R și Alex Velea, iar decorul, dominat de nuanțe de albastru, a fost pregătit special pentru micuț.