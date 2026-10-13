 Ploaie de goluri în Ardeal: Rapid învinge U. Cluj cu 4-3 și se apropie de lider
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Ploaie de goluri în Ardeal: Rapid învinge U. Cluj cu 4-3 și se apropie de lider

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Rapid a consemnat o victorie spectaculoasă, luni, în Superliga României, acolo unde formația vișinie a învins cu 4-3 în partida de fotbal disputată în deplasare la Universitatea Cluj, din etapa cu numărul XI.

Rapid (dreapta) reușește o victorie importantă și rămâne aproape de lider
Rapid (dreapta) reușește o victorie importantă și rămâne aproape de lider Foto: Sportpictures

Clujenii n-au așteptat prea mult și au deschis scorul încă din minutul 2, prin ivorianul Issouf Macalou (27 de ani), numai că Rapid a reușit egalarea în scurt timp, în minutul 13, grație liberianului Mohammed Kamara (28 de ani), ca mai apoi să treacă chiar la conducere, după golul elvețianului Filip Stojilković (26 de ani), din minutul 24. Același om a marcat pentru 3-1, în repriza secundă, în minutul 51, ca mai apoi jucătorul din Gambai Mouhamadou Drammeh (27 de ani) să reducă din diferența de scor, în minutul 54. Mai mult, clujenii au reușit chiar egalarea, mulțumită lui Dorin Codrea (29 de ani), în minutul 81, însă Rapid a consemnat victoria, pe final de meci, după golul lui Răzvan Onea (28 de ani), în minutul 88. 

„S-a rupt un blestem”

„Favorită la titlu nu există, favorită la titlu e doar Universitatea Craiova în România. Rapid se luptă la primele trei. Așa văd eu, Craiova este mult prea puternică în momentul de față și va fi și mai puternică după meciurile din Conference League”, de de părere antrenor giuleștenulor, Daniel Pancu (49 de ani), adăugând despre deznodământul meciului cu Universitatea Cluj: „Ăsta e un meci de povestit peste ani. Dumnezeu a vrut ca noi să câștigăm azi, poate un rezultat de egalitate era echitabil. Mă bucur foarte mult, pentru că s-a rupt, nu neapărat un blestem, dar era o perioadă foarte lungă de când Rapid nu mai câștigase cu U. Cluj”. 
Cu această victorie, giuleştenii ajung la 24 de puncte şi sunt pe locul secund al clasamentului, la doar două puncte distanță de liderul Dinamo, în vreme ce Universitatea Cluj e a cincea, cu 18 puncte. Etapa următoare, ardelenii vor primi vizita lui FC Argeș, în vreme ce Rapid va juca în Giulești cu cei de la Corvinul Hunedoara. 

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