 În onoarea căpitanului. Cum va fi omagiat Messi, retras de la națională
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare

În onoarea căpitanului. Cum va fi omagiat Messi, retras de la națională

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

La câteva zile după anunțul lui Lionel Messi despre retragerea de la echipa națională, Federaţia Argentiniană de Fotbal a luat o decizie în semn de omagiu pentru cariera prolifică a sud-americanului: toate meciurile din următoarea etapă vor fi întrerupte, în minutul 10, întocmai numărul de pe tricoul legendarului jucător.

Pentru Leo Messi, Campionatul Mondial a fost ultima competiție la națională
Pentru Leo Messi, Campionatul Mondial a fost ultima competiție la națională Foto: EPA

Astfel, în fiecare meci, atât din fotbalul masculin, cât și din cel feminin, cronometrul se va opri, în minutul 10, iar cei prezenți vor aplauda timp de un minut, în semn de recunoștință pentru tot ceea ce înseamnă Leo Messi pentru Argentina și nu numai. Totodată, în cadrul stadioanele care sunt prevăzute cu ecrane gigant, înaintea fiecărui fluier de start, va fi difuzat un videoclip oficial dedicat parcursului lui Messi în „sportul rege”. Reamintim că, la câteva săptămâni distanță de la moartea tatălui său, Messi a anunțat, marți, printr-o scrisoare deschisă că se retrage din naționala Argentinei, acolo unde a ridicat deasupra capului inclusiv titlul de campion mondial. 

Lasă în urmă o serie de „borne” și trofee

Pentru Messi, ultima competiție la națională rămâne Mondialul din această vară, găzduit de Canada, Mexic și Statele Unite ale Americii, competiție în care a defilat, stabilind o serie de recorduri, marcând opt goluri și oferind patru pase decisive, Argentina ajungând până în finala competiției. 
Cotat la o valoare de 15 milioane de euro de către Transfermarkt, Messi a debutat la națională în august 2005, adunând 207 meciuri și înscriind 125 de goluri. În plan de echipe de club, sud-americanul a cunoscut celebritatea la FC Barcelona, unde a strâns 778 de partide, 672 de goluri și 303 de pase decisive. Ulterior, la Paris Saint-Germain, a jucat în 75 de dueluri, marcând de 32 de ori, iar la formația actuală, Inter Miami, are 111 confruntări și 98 de goluri. Palmaresul lui Messi numără, printre altele, un titlu de campion mondial, patru Ligi ale Campionilor, trei Supercupa UEFA, 10 titluri de campion al Spaniei și două al Franței.

Ghid de cumpărături

Oana Roman și fiica sa jpg
Fiica Oanei Roman, apariție de revistă la un eveniment monden. Ce rochie elegantă a purtat adolescenta Vedete românești
banner anca pandrea png
#Exclusiv Click!
Sora Ancăi Pandrea, adusă cu ambulanța și în scaun cu rotile la înmormântarea actriței. Imagini dureroase de pe ultimul drum Vedete românești
image
Vine o nouă ordine mondială. Nu suntem pregătiți, avertizează o expertă în istoria relațiilor internaționale adevarul.ro
image
Cum afli online cât ai cotizat pentru pensie. Noul portal le permite românilor să verifice stagiul fără drumuri la ghișeu adevarul.ro

Parteneri

image
Clubul de SuperLiga care achită 18.000 de euro lunar pentru doi titulari accidentați. „E normal să îi plătim”. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Afacerea unei familii, unică în România. Cultura rară din propria gospodărie aduce câştiguri de mii de euro observatornews.ro
image
China a făcut pe o stâncă un lift exterior de 288 de metri pentru ca elevii dintr-un sat să ajungă mai repede la școală www.antena3.ro
image
Fost director al Poștei Timiș, săltat de procurorii DNA, în timpul unui concurs ANAF. Fiul lui Neluțu Varga s-ar afla printre suspecții din dosar www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare www.wowbiz.ro
image
Jurnalistul Dan Vîță s-a stins din viață la 60 de ani www.kanald.ro
image
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor www.stirilekanald.ro
image
Dieta „minune” prin care Gică Popescu se menține într-o formă fizică de invidiat, la 58 de ani. Ritualul de la care nu se abate as.ro
image
Prima prognoză pentru iarna 2026-2027. Fenomenul meteo care ar putea schimba vremea în Europa playtech.ro
image
Ce suprafață de teren are, de fapt, Gigi Becali în locul în care a ridicat biserica de la Techirghiol www.fanatik.ro
image
495 lei amendă pentru toți șoferii români care pleacă la drum noaptea, fără a verifica acest detaliu aparent banal www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
„Am fost păcălită și tu nu ești cine pretinzi că ești!” Wow, ce scandal!! Vedeta s-a iubit cu un „milionar” care era, de fapt, un impostor! Bărbatul avea doar 13 lei în cont! Cum a ieșit totul la iveală www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
„A avut amante. Mai mult de una!” Regina Elisabeta vedea, dar prefera să nu știe? okmagazine.ro
image
Ritualuri satanice, afrodiziace mortale, crime odioase. „Regina neoficială de la Versailles” nu se dădea în lături de la nimic pentru a păstra iubirea Regelui okmagazine.ro
image
#Al Doilea Război Mondial
O tragedie uitată: Avionul american prăbușit peste o școală britanică, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce este „Bateria din Bagdad”? Tehnologie antică sau mit modern? historia.ro
FCSB (Sportpictures) jpg
Se reinventează FCSB? Se promit transferuri de cinci milioane de euro Fotbal intern
Sorana Cirstea (EPA) jpg
Sorana Cîrstea, pe val la US Open! Cu cine se luptă pentru un loc în optimi Alte sporturi
Raúl Asencio (EPA) jpg
Tensiuni la Real: un jucător de pe „Bernabéu” are probleme cu legea Fotbal internațional
Nick Kyrgios (EPA) jpg
Situația lui Kyrgios, prins cu cocaină, se complică: declarația care îl compromite Alte sporturi
FCSB (Sportpictures) jpg
FCSB își pierde omul de bază: cel mai experimentat jucător pleacă în Cipru Fotbal intern
Leo Messi (EPA) jpg
Presa internațională, după retragerea lui Messi: ce scriu marile ziare Fotbal internațional
Rapid Universitatea Craiova (Sportpictures) jpg
Rapid îi ia un punct Craiovei în Giulești și Pancu se vede cu titlul în vitrină Fotbal intern
Sorana Cirstea (EPA) jpg
Sorana Cîrstea, o forță la US Open: s-a calificat în turul doi. Ce o așteaptă Alte sporturi
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare” actualitate.net