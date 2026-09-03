În onoarea căpitanului. Cum va fi omagiat Messi, retras de la națională

La câteva zile după anunțul lui Lionel Messi despre retragerea de la echipa națională, Federaţia Argentiniană de Fotbal a luat o decizie în semn de omagiu pentru cariera prolifică a sud-americanului: toate meciurile din următoarea etapă vor fi întrerupte, în minutul 10, întocmai numărul de pe tricoul legendarului jucător.

Pentru Leo Messi, Campionatul Mondial a fost ultima competiție la națională Foto: EPA

Astfel, în fiecare meci, atât din fotbalul masculin, cât și din cel feminin, cronometrul se va opri, în minutul 10, iar cei prezenți vor aplauda timp de un minut, în semn de recunoștință pentru tot ceea ce înseamnă Leo Messi pentru Argentina și nu numai. Totodată, în cadrul stadioanele care sunt prevăzute cu ecrane gigant, înaintea fiecărui fluier de start, va fi difuzat un videoclip oficial dedicat parcursului lui Messi în „sportul rege”. Reamintim că, la câteva săptămâni distanță de la moartea tatălui său, Messi a anunțat, marți, printr-o scrisoare deschisă că se retrage din naționala Argentinei, acolo unde a ridicat deasupra capului inclusiv titlul de campion mondial.

Lasă în urmă o serie de „borne” și trofee

Pentru Messi, ultima competiție la națională rămâne Mondialul din această vară, găzduit de Canada, Mexic și Statele Unite ale Americii, competiție în care a defilat, stabilind o serie de recorduri, marcând opt goluri și oferind patru pase decisive, Argentina ajungând până în finala competiției.

Cotat la o valoare de 15 milioane de euro de către Transfermarkt, Messi a debutat la națională în august 2005, adunând 207 meciuri și înscriind 125 de goluri. În plan de echipe de club, sud-americanul a cunoscut celebritatea la FC Barcelona, unde a strâns 778 de partide, 672 de goluri și 303 de pase decisive. Ulterior, la Paris Saint-Germain, a jucat în 75 de dueluri, marcând de 32 de ori, iar la formația actuală, Inter Miami, are 111 confruntări și 98 de goluri. Palmaresul lui Messi numără, printre altele, un titlu de campion mondial, patru Ligi ale Campionilor, trei Supercupa UEFA, 10 titluri de campion al Spaniei și două al Franței.