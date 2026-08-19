 Panică la campioana germană. Jucător emblematic, a leșinat de 2 ori în 4 zile
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Panică la campioana germană. Jucător emblematic, a leșinat de 2 ori în 4 zile

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Bayern München traversează o perioadă dificilă, după ce unul dintre cei mai scumpi jucători ai săi s-a prăbuşit pe teren de două ori în patru zile. În încercarea de a liniști spiritele, internaţionalul german Jamal Musiala (23 de ani) a oferit un punct de vedere despre starea sa, marţi, prin intermediul social media. 

Bayern München a trecut prin momente de mari emoții cu Jamal Musiala (FOTO: EPA)
Bayern München a trecut prin momente de mari emoții cu Jamal Musiala (FOTO: EPA)

Estimat la o valoare de 100 de milioane de euro de către Transfermarkt și fiind, practic, al doilea cel mai bine cotat fotbalist al campioanei din Bundesliga, mijlocaşul ofensiv german a stârnit din nou îngrijorare, după ce s-a prăbuşit iar pe gazon, marţi, în timpul meciului amical câştigat de echipa sa cu 4-2, împotriva celor de la FC Heidenheim. Intrat pe teren în minutul 61, jucătorul a fost înlocuit opt minute mai târziu, fiind preluat de echipa medicală, între timp conștient și pe propriile picioare - episodul vine, însă, în „prelungirea” celui petrecut sâmbăta trecută, cu ocazia meciului Bayern-RBLeipzig, câștigat cu 3-1 de cea dintâi. Atunci, Musiala, autorul ultimului gol al partidei, în minutul 81, a avut o stare de rău spre leșin, înainte de a fi înlocuit, în minutul 86, cu toate că intrase pe teren în repriza a doua.

Să renunțe la fotbalul de performanță nu e o opțiune pentru Musiala

„Mă simt bine”, a asigurat sportivul bavarez, care a postat un mesaj pentru a-şi explica situaţia medicală: „Mai presus de toate, sunt incredibil de recunoscător pentru toate mesajele şi sprijinul vostru! Ştiu că mulţi dintre voi sunteţi îngrijoraţi. Vreau să vă liniştesc astăzi şi să vă explic puţin mai mult: mi s-au diagnosticat episoade scurte şi temporare de absenţă, care sunt uşor de tratat şi sunt cauzate de o disfuncţie neurologică. Acestea pot duce la momentele care s-au produs recent, cum ar fi în meciul cu Leipzig şi acum la Heidenheim. Ştiu că pot părea înfricoşătoare la prima vedere, dar pentru mine, în prezent, fac pur şi simplu parte din viaţa mea de zi cu zi”.
Explicând „că nu există niciun risc suplimentar pentru sănătate dincolo de asta”, Musiala a punctat că beneficiază de „cea mai bună îngrijire medicală posibilă în această privinţă”, clarificând că nu intenţionează să renunţe la fotbalul de performanţă: „Bayern şi cei mai apropiaţi oameni ai mei sunt mereu alături de mine şi mă susţin în acest parcurs. În strânsă consultare şi comunicare regulată cu specialiştii, a fost dorinţa mea personală să fac faţă acestei provocări şi, cu aprobarea neurologilor, să continui să fac ceea ce mă ajută cel mai mult în recuperarea mea: pur şi simplu să-mi trăiesc viaţa de zi cu zi şi să-mi urmez în continuare pasiunea de a juca fotbal. Am asumat responsabilitatea acestei decizii. Per ansamblu, sunt pe drumul cel bun”. „Ceea ce mă ajută cel mai mult în acest demers este să continui să urmăresc victoriile şi titlurile alături de echipa mea, cu sprijinul vostru incredibil. Sper că acest lucru vă ajută să mă înţelegeţi mai bine. În acelaşi timp, vă rog să înţelegeţi faptul că doresc să păstrez această chestiune în cercul celor mai apropiaţi confidenţi ai mei, al clubului şi al experţilor”, a fost concluzia jucătorului german cu 46 de selecţii și 10 goluri la naționala din Germania, ajuns în echipa de tineret a Bayernului în 2019 și având contract până în iunie 2030, vitrina sa numărând deja 12 trofee, dintre care șase în Bundesliga.

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