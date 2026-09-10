Pariul momentului în fotbalul mare: Chivu, antrenor la Real, în cinci ani

După un sezon la „cârma” Internazionale Milano în care a închis gura tuturor scepticilor, câștigând pe bandă rulantă trofeele puse în joc în fotbalul italian, Cristi Chivu (45 de ani) a ridicat standardele așteptărilor și e văzut chiar o opțiune de antrenor la Real Madrid, în maximum jumătate de deceniu, de acum înainte.

Cristi Chivu impresionează în Serie A, acolo unde e campion cu Inter Foto: EPA

Fostul căpitan al „tricolorilor”, Răzvan Raț (45 de ani), a discutat despre cum îl vede pe fostul său coleg de națională, Chivu, care își croiește drum în „fotbalul mare” și ca antrenor, după ce a impresionat ca jucător. Actualmente consilier sportiv la Genoa CFC, echipă patronată de românul Șucu (63 de ani), Raț a purtat a oferit câteva declarații „spumoase”, într-un dialog cu gsp.ro: „Cristi are stofă de Real. Îl recomandă și talentul, ca să spun așa. Dar mai e nevoie și de noroc, de conexiuni, de impresari, de diferite interese. Sunt la mijloc o mulțime de factori, pe care nu-i ai sub control. Nu depinde doar de el și de munca lui. E extrem de complicat să ajungi la Real, fără un sistem relațional puternic în spate. Hai să ne întrebăm, acum, dacă Mourinho merita să se întoarcă la Madrid...? (...) Mourinho rămâne, însă, Mourinho și revine la Real prin influența fantastică pe care o are în lumea fotbalistică. În cazul lui Chivu, ar fi suficient, să spunem, să mai câștige încă un scudetto și să ajungă cu Inter până în semifinala-finala de Liga Campionilor?”. Raț a mers chiar mai departe și a punctat: „Ca să intru în acest joc, aș spune 50.000 de euro că va fi pe banca lui Real, în cinci ani de acum înainte”.

Are pe mână un lot de peste 730 de milioane de euro

Chivu are lumina reflectoarelor asupra lui, după ce, sezonul trecut, a reușit să se impună pe toate planurile, cucerind atât titlul de campion în Serie A, cât și Cupa Italiei. Românul a consemnat, astfel, un sezon excepțional la Inter, chiar în primul său an pe banca tehnică a echipei la care a făcut performanță și ca jucător, intrând în istorie drept singurul tehnician care câștigă titlul și Cupa în cel dintâi sezon ca „principal” la echipa din Italia. Tehnicianul este, fără doar și poate, antrenorul român al momentului, reușind eventul într-una dintre țările cu cel mai „tare” fotbal din Europa. Chivu are la dispoziție un lot în valoare de 730,30 de milioane de euro, cei mai bine cotați fiind căpitanul argentinian Lautaro Martínez (29 de ani, 85 de milioane de euro) și italienii Alessandro Bastoni (27 de ani, 65 de milioane de euro) cu Federico Dimarco (28 de ani), Nicolò Barella (29 de ani), Marcus Thuram și neamțul Yann Bisseck (25 de ani), fiecare aproximați la câte 50 de milioane de euro. Venit în toamna lui 2025, Chivu are contract valabil cel puțin până în vara lui 2028, până acum adunând 62 de meciuri - dintre acestea, 41 au fost dueluri câștigate, opt meciuri s-au încheiat la egalitate, iar 13 au fost pierdute.