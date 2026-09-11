Românul vedetă în fotbalul portughez. E în calculele lui Hagi în Liga Națiunilor

Ianis Stoica a adus victoria echipei sale, CF Estrela da Amadora, reușind o „dublă”, în meciul câștigat cu Sporting Braga, scor 2-1, joi, pe teren propriu, din etapa a V-a-a a primului eșalon portughez.

Ianis Stoica (stânga, plan secund) a fost la naționala de tineret a României Foto: Sportpictures

Chiar dacă Braga a fost cea care a deschis scorul prin spaniolul Gabri Martínez (23 de ani, '5), Estrela Amadora nu s-a descurajat și atacantul român a consemnat egalarea în finalul primei reprize ('45), ca în cea de-a doua să facă „dubla” ('56) și să aducă victoria echipei sale. Internaționalul român a jucat 75 de minute din meci, remarcându-se fără doar și poate. După cinci etape disputate, echipa sa e pe locul șase, cu nouă puncte din două victorii și trei egaluri, iar Braga e pe opt, la două puncte în spate. Lider e FC Porto (15p), urmată de Benfica Lisabona și Sporting (13p). Estimat la o valoare de 1,5 milioane de euro de către Transfermarkt, Stoica a făcut pasul din Superliga României către campionatul din Portugalia în 2025, având contract până în 2028. Cifrele sale arată 39 de apariții, șase goluri și patru decisive, până acum, în tricoul ibericilor.

Stoica face parte din planurile selecționerului Gheorghe Hagi (63 de ani) pentru echipa națională a României în Liga Națiunilor, la cea dintâi acțiune oficială pe banca primei reprezentative. Vorbim despre un lot extins, cu 48 de nume, din care va hotărî, ulterior, pe cine va păstra - spre deosebire de până acum, când selecționerul anunța inițial numele fotbaliștilor din străinătate și, abia mai apoi, a celor din Superliga României, Hagi a preferat să contureze un lot mixt, cu jucători atât din țară, cât și de dincolo de granițe. România își va începe periplul în Liga Națiunilor în deplasare cu Suedia, urmând ca partida de acasă, împotriva celor de la Bosnia și Herțegovina, să fie fără spectatori.

Programul României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România (25 septembrie, 21.45)

România-Bosnia și Herţegovina (28 septembrie, 21.45)

Polonia-România (2 octombrie, 21.45)

România-Suedia (5 octombrie, 21.45)

România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)

Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)