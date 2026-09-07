 Vești proaste pentru Drăgușin. Ce se întâmplă cu echipa românului din Italia
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Vești proaste pentru Drăgușin. Ce se întâmplă cu echipa românului din Italia

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Aflat în plină acomodare la ACF Fiorentina, Radu Drăgușin are parte de schimbări la echipa din Serie A, care a rămas fără antrenor: italianul Fabio Grosso (48 de ani) a fost demis din funcţie, după trei înfrângeri consecutive la începutul campionatului. Grosso a prins, astfel,  doar patru meciuri pe banca echipei din Florenţa, dintre care unul câştigat în Cupa Italiei.

Radu Drăgușin încă se acomodează la ACF Fiorentina
Radu Drăgușin încă se acomodează la ACF Fiorentina Foto: Sportpictures

„ACF Fiorentina anunţă că Fabio Grosso a fost demis din funcţia de antrenor al echipei masculine de seniori”, a fost anunțul clubului, despre cel care a preluat conducerea echipei toscane pe 8 iunie, la finalul sezonului. După o victorie în Cupa Italiei (4-1), echipa a suferit trei înfrângeri la debutul în Serie A: împotriva AS Roma (4-0) în deplasare, apoi acasă împotriva lui Frosinone (0-3) şi, în cele din urmă, când a primit vizita lui Torino (1-2). De la venirea sa la clubul italian, Drăgușin a prins patru meciuri, fundașul român remarcându-se inclusiv cu două pase decisive. 

S-a întors în fotbalul italian, după o „aventură” complicată în Premier League

Estimat la o valoare de 16 milioane de euro de către Transfermarkt, Drăgușin s-a întors în fotbalul italian, după ce Tottenham l-a împrumutat până la finalul sezonului pentru 1,5 milioane de euro, asigurându-i un salariu de 2,8 milioane de euro - Fiorentina având opțiunea de a-l transfera definitiv pe român, pentru încă alte 17,5 milioane de euro, dacă acesta va confirma la echipă. Un aspect interesant este acela ca respectiva clauza de transfer definitiv se va activa automat, dacă Drăgușin va juca 22 de meciuri pentru Fiorentina, în noul sezon. Transferat de la Genoa CFC la Tottenham, în ianuarie 2024, Drăgușin are un contract semnat cu englezii, până în 2030. Totuși, la formația engleză, românul a fost „încercat”, fiind scos din ritm de o accidentare, care l-a ținut departe de teren nouă luni, „marcate” de o recuperare anevoioasă. Pe plan internaţional, Drăgușin a debutat la echipa națională a României în martie 2022, adunând în răstimp 30 de selecții și reușind chiar un gol. 

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