Rămâne FCSB fără antrenor? Dă vina pe Kovács pentru înfrângerea cu Dinamo

FCSB a ieșit „șifonată” din duelul cu Dinamo, disputat sâmbătă, în deplasare, alb-roșii învingând cu 2-1, după un meci în care fiecare echipă a terminat în 10 oameni. După acest meci, Dinamo ia avans față de următoarea clasată în Superliga României, Rapid, care are un meci mai puțin disputat, în vreme ce FCSB e abia pe poziția a șasea.

Marius Baciu ar putea să părăsească echipa de lângă Capitală Foto: Sportpictures

Mai întâi, minutul 31, portughezul André Duarte (28 de ani) a văzut direct cartonașul roșu, lăsând-o pe FCSB în inferioritate numerică pe „Arcul de Triumf”. „N-am avut intenţie să fac asta, el a venit spre mine şi m-a împins. Şi eu m-am dus spre el şi am vrut să-l împing, dar mi-a scăpat mâna peste faţa lui. Nu a fost cu intenţie”, s-a justificat Duarte, care a fost împins de adversarul Andrei Mărginean (25 de ani) și a găsit de cuviință să replice cu o palmă. Apoi, pe finalul meciului, Cătălin Cîrjan (23 de ani), proaspăt revenit după o accidentare minoră, a primit al doilea galben pentru simulare, în minutul 90+1.

Pe cine consideră responsabil FCSB de situația sa

În contextul în care scaunul său se clatină, mai ales după înfrângerea dintr-un meci de orgoliu, de pe Marius Baciu (51 de ani) a căutat vinovații în altă parte - mai exact, pe arbitrul István Kovács (41 de ani). De la venirea lui Baciu la FCSB, antrenorul de fotbal a strâns 13 meciuri: doar în șase a găsit calea victoriei, două au fost egaluri și cinci înfrângeri. „Sunt foarte dezamăgit că un derby de asemenea încărcătură se decide mai mult la VAR. A fost mai mult la VAR decât pe teren! Nu e permis așa ceva, mai ales ca la prima fază controversată să nu fie fault și să pleci cu jucător eliminat. Nu pot să înțeleg! Nu scuză cu nimic reacția lui Duarte, dar nu poți strica echilibrul. Și la final a fluierat cu vreo 15 secunde înainte. Nu știu dacă noi marcam, dar văd niște lucruri la un arbitru atât de mare... Prea mult, sincer! Să strici un derby ca ăsta... Pentru mine, e un joc stricat! Aș fi vrut să se termine 1-1, se putea întâmpla”, a fost de părere tehnicianul lui FCSB.

Dinamo îndeamnă la cumpătare: „Nu avem lotul pentru titlu”

De cealaltă parte, Dinamo se află într-un confortabil prim loc, mărindu-și avantajul față de Rapid, care are un meci mai puțin disputat. Cel care a revoluționat, însă, abordarea alb-roșilor, antrenorul portughez Nuno Campos (51 de ani), îndeamnă la cumpătare: „Echipele care se luptă pentru titlu nu suntem noi. Adversarii noştri se luptă pentru titlu, mai sunt şi alte echipe care luptă pentru titlu, noi nu ne luptăm pentru titlu. Obiectivul nostru, atunci când am venit aici şi am vorbit cu toată lumea din club, nu a fost să ne luptăm pentru titlu. Obiectivul nostru este să câştigăm fiecare meci pe care îl jucăm. Acesta va fi obiectivul nostru. Oamenii trebuie să înţeleagă şi îmi pare rău că spun asta, dar lotul nostru nu este unul pentru titlu”. În etapa următoare, Dinamo va face deplasarea la FK Csíkszereda, în vreme ce FCSB va primi vizita celor de la Petrolul Ploiești.