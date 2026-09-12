Jean Paler, acuzații grave după ce i s-ar fi pierdut buletinul în spitalul din Brașov: „Cireașa de pe tort a venit din partea paznicului”

Îndrăgitul și cunoscutul actor Jean Paler a împărtășit cu prietenii virtuali o situație neplăcută prin care a trecut în cadrul Spitalului de Neurologie din Brașov. Artistul acuză că, din varii motive, i-a fost pierdut buletinul.

Jean Paler. Foto: Facebook

Problemele de sănătate l-au trimis pe actor pe mâna medicilor, însă, în loc să se poată concentra asupra recuperării, acesta susține că a ajuns să se confrunte cu o situație pe care o consideră revoltătoare. Potrivit actorului, actul său de identitate s-ar fi pierdut chiar în incinta unității medicale.

Ce spune artistul despre situația prin care trece

Jean Paler a povestit situația pe rețelele de socializare, adresându-se celor care îl urmăresc și îl susțin de ani de zile:

„Dragi prieteni, dragi oameni buni care mă urmăriți și mă susțineți de atâția ani, simt nevoia să împărtășesc cu dvs. o situație extrem de neplăcută și revoltătoare prin care trec în această perioadă. Pe lângă problemele de sănătate care m-au adus prin spitale și de care încerc să mă adun, m-am trezit cu o «surpriză» greu de descris: mi-a fost pierdut buletinul chiar în incinta Spitalului de Neurologie din Brașov.

Da! Exact așa cum ați citit”, începe mesajul acestuia, publicat pe pagina personală de Facebook.

Jean Paler: „Sunt nevoit să fiu pus pe drumuri”

Actorul, revoltat pe întreaga situație, mărturisește că este nevoit să înceapă demersurile pentru a primi alt act de identitate, în loc să se concentreze pe recuperarea sa. De asemenea, foarte mult l-a deranjat și atitudinea personalului, care i-a transmis să meargă liniștit acasă și că va fi sunat în caz că va fi găsit.

„Acum, în loc să mă pot concentra pe refacere, sunt nevoit să fiu pus pe drumuri și pus în situația de a o lua de la capăt cu actele, dintr-o eroare care nu îmi aparține. Când ai mei au încercat să vorbească omenește cu personalul, răspunsul a fost de o nepăsare totală: «Mergeți liniștit acasă, că vă sunăm noi dacă îl găsim.» Adică ne spălăm pe mâini de tine și mâine nu mai știm nimic.

Că poate nu l-ați avut… Păi, cum să nu îl am, că altfel nu puteam fi internat?!”

„Cireașa de pe tort a venit din partea paznicului”

Și lucrurile nu se opresc aici. Potrivit lui Jean Paler, o altă situație care i-a amplificat nemulțumirea a fost discuția purtată de un membru al familiei sale cu paznicul unității medicale.

Acesta i-ar fi spus că situația nu ar fi una singulară și că, de-a lungul timpului, s-ar fi confruntat și alte persoane cu dispariția actelor de identitate. Declarația l-ar fi revoltat pe actor, care susține că nu poate înțelege cum ar fi posibil ca astfel de incidente să se repete și să nu fie luate măsuri pentru prevenirea lor.

„Iar cireașa de pe tort a venit din partea paznicului, o mărturisire care pe mine, unul, m-a revoltat: «Nu ar fi prima dată când se întâmplă asta, se practică.» Lucru pe care nu mi l-a spus mie, ci unui membru al familiei mele. Cum adică, dom’le, se practică?! Și nimeni nu face nimic?

Păi, cum este posibil?! Într-un spital, actele oamenilor se pierd pe bandă rulantă și nimeni nu pățește nimic? În loc să mă pot odihni și să mă pun pe picioare, trebuie să stau să mă frământ din cauza haosului și a lipsei de responsabilitate din sistem?!

Rușinos!”