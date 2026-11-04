A murit Tinto Brass, maestrul eroticii europene și regizorul celebrului film „Caligula”. Cineastul italian avea 93 de ani

Lumea cinematografiei internaționale este în doliu după moartea regizorului italian Tinto Brass, unul dintre cei mai cunoscuți reprezentanți ai filmelor erotice europene. Cineastul s-a stins din viață la vârsta de 93 de ani, vestea fiind anunțată miercuri, 4 noiembrie 2026, de soția sa, Caterina Varzi, și de copiii săi, Bonifacio și Beatrice Brass, prin intermediul agenției italiene de presă Ansa.

Tinto Brass Foto: lapresse/Shutterstock

Tinto Brass a devenit cunoscut la nivel internațional prin producții precum „Caligula” și „Salon Kitty”, filme care au atras atenția prin subiectele controversate și scenele explicite. De-a lungul carierei, regizorul a abordat teme precum sexualitatea, puterea și banii, considerând erotismul o componentă esențială a exprimării umane. Înainte să ajungă unul dintre numele asociate cinematografiei erotice italiene, acesta a lucrat alături de celebrul regizor Roberto Rossellini.

Cine a fost Tinto Brass și cum a ajuns unul dintre cei mai cunoscuți regizori de filme erotice

Născut la Milano și crescut la Veneția, Tinto Brass și-a început activitatea în industria cinematografică după ce s-a mutat la Paris. Acolo a lucrat la Cinémathèque, unde s-a ocupat de editare și arhivarea filmelor. După întoarcerea în Italia, și-a continuat activitatea în cinematografie, fiind editor și asistent de regie pentru Roberto Rossellini.

Stilul său experimental și abordarea neconvențională i-au adus rapid notorietate. În 1964, Umberto Eco i-a încredințat realizarea a două scurtmetraje pentru Trienala de la Milano, proiecte prin care regizorul a explorat limbajul vizual.

Cariera sa ar fi putut lua o altă direcție la Hollywood. Potrivit informațiilor apărute despre parcursul său profesional, studiourile Warner Bros. l-ar fi abordat pentru a regiza filmul „A Clockwork Orange”. Din cauza unor probleme de program, proiectul a ajuns însă în cele din urmă la Stanley Kubrick.

În anii '70, Tinto Brass s-a orientat către cinematografia erotică. Primele sale producții din acest gen nu au avut doar rolul de a provoca prin nuditate și scene explicite, ci au abordat și teme sociale și politice, concentrându-se asupra legăturilor dintre sexualitate, putere și bani.

Regizorul a explicat în trecut motivul pentru care a ales să realizeze atât de multe filme erotice. Într-un interviu acordat publicației La Repubblica, acesta vorbea despre importanța erotismului în cinematografie și despre interesul său pentru reprezentarea femeilor.

„Am făcut atât de multe filme erotice pentru că am crezut că erotismul este o cheie fundamentală a exprimării umane și, mai presus de toate, cheia reprezentării femeilor. Asta mă interesa cel mai mult”, declara Tinto Brass.

„Caligula” și „Salon Kitty”, două dintre cele mai controversate filme ale regizorului

Unul dintre filmele importante din cariera sa a fost „Salon Kitty”, lansat în 1976. Producția, încadrată în categoria filmelor despre nazism, a fost inspirată de povestea unui bordel din Berlin care ar fi fost folosit de naziști pentru a-i spiona pe aliații străini și chiar pe propriii ofițeri.

Filmul a atras atenția producătorului Bob Guccione, fondatorul revistei Penthouse. În 1979, acesta l-a angajat pe Tinto Brass pentru a regiza „Caligula”, o producție de amploare care își propunea să combine distribuția formată din actori celebri cu elemente pornografice.

Filmul îl avea în rolul principal pe Malcolm McDowell, în interpretarea împăratului roman Caligula. Din distribuție mai făceau parte Helen Mirren, Peter O'Toole și John Gielgud. Scenariul fusese scris de Gore Vidal, însă Brass a intervenit asupra acestuia, introducând scene de orgii, elemente falice decorative și numeroase secvențe de nuditate feminină.

Producția a devenit subiectul unor controverse inclusiv din cauza diferențelor dintre viziunea regizorului și cea a producătorului. Gore Vidal s-a delimitat de film, iar Tinto Brass a procedat ulterior la fel, după ce Bob Guccione a filmat scene sexuale explicite, nesimulate, pe care le-a introdus în montaj fără acordul cineastului.

„Caligula” a ajuns în cinematografele din Marea Britanie și Statele Unite în 1980, însă Tinto Brass a fost menționat doar pentru contribuția la filmările principale. În 2023 a fost lansată o nouă versiune, din care au fost eliminate scenele adăugate de Guccione. Regizorul nu a participat la realizarea acestei variante și nu și-a exprimat acordul față de ea.

În ultimii ani de viață, Tinto Brass locuia în Isola Farnese, la periferia Romei. Soția sa, Caterina Varzi, cu care s-a căsătorit în 2017, s-a ocupat și de organizarea arhivei cineastului. Într-un interviu acordat cu ocazia împlinirii vârstei de 90 de ani, regizorul și-a exprimat o ultimă dorință: aceea ca cenușa sa să fie împrăștiată în laguna Veneției, orașul în care și-a petrecut copilăria.