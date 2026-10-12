Bella Hadid, în bikini roșu minuscul. A împlinit 30 de ani și a sărbătorit într-un stil spectaculos

Bella Hadid a împlinit 30 de ani. Cum a sărbătorit modelul și ce spune despre noua etapă din viața ei.

Bella Hadid Foto: Profimedia

Bella Hadid a ajuns la vârsta de 30 de ani și a ales să marcheze momentul într-un mod special, alături de familie și prieteni apropiați. Supermodelul a organizat o escapadă în natură, unde a petrecut câteva zile relaxante, departe de agitația cotidiană.

Vedeta și-a sărbătorit ziua de naștere pe 9 octombrie, iar ulterior a publicat pe rețelele sociale mai multe imagini din weekendul aniversar. Bella Hadid a surprins atenția fanilor cu o apariție îndrăzneață, după ce a renunțat la o rochie lejeră și a dezvăluit un costum de baie roșu, pe care era inscripționată vârsta pe care a împlinit-o.

Bella Hadid, apariție spectaculoasă la aniversarea de 30 de ani

Pentru ziua sa specială, modelul a ales o ținută relaxată, formată dintr-o rochie din bumbac cu dungi și o pereche de cizme în stil cowboy. Bella a pozat lângă un lac, într-un decor natural, înainte de a schimba complet look-ul.

Sub rochie, vedeta purta un bikini roșu minimalist, accesorizat cu mai multe coliere aurii și brățări colorate. Alături de fotografiile publicate online, Bella Hadid a scris mesajul: „Bună, numele meu este Bella și am 30 de ani”.

Petrecerea aniversară a inclus mai multe activități relaxante, printre care o sesiune de realizat obiecte din ceramică, cine speciale, prăjituri și momente petrecute alături de cei dragi.

Modelul spune că are o altă perspectivă asupra succesului

Odată cu intrarea în noul deceniu al vieții sale, Bella Hadid a vorbit despre felul în care i s-au schimbat prioritățile. Vedeta a mărturisit că nu mai vede succesul în același mod ca în trecut și că încearcă să acorde mai mult timp propriei persoane.

„Succesul înseamnă ceva complet diferit pentru mine acum față de acum câțiva ani. Credeam că înseamnă să muncesc mereu, să spun mereu «da» și să alerg după următorul lucru”, a declarat Bella Hadid pentru revista ELLE.

Modelul a explicat că în prezent apreciază mai mult momentele simple și timpul petrecut cu oamenii importanți din viața ei.

„Acum pare mult mai simplu. Înseamnă să am spațiul necesar să mă trezesc și să mă bucur de viața mea, să am grijă de mine, să petrec timp cu oamenii pe care îi iubesc și să fiu prezentă în momentele care contează”, a mai spus ea.

Bella Hadid a povestit și că a învățat să își asculte mai mult nevoile și să își creeze momente pentru ea, fie că este vorba despre odihnă, mișcare sau alte ritualuri care o ajută să se simtă mai bine.

Bella Hadid continuă lupta cu boala Lyme

În ultimii ani, Bella Hadid a vorbit deschis despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Modelul suferă de boala Lyme, o afecțiune cronică pentru care a urmat tratamente și care i-a influențat inclusiv cariera.

Vedeta a povestit că a fost nevoită să refuze proiecte profesionale din cauza stării de sănătate, iar această perioadă a afectat-o emoțional.

„Am avut momente în care m-am simțit dispensabilă”, a spus Bella Hadid, explicând că a lucrat mult la separarea valorii sale personale de succesul profesional.

Modelul a mărturisit că terapia a ajutat-o să înțeleagă că realizările din carieră nu definesc cine este ca persoană.

„Lucrurile pe care le fac în muncă nu echivalează cu cine sunt eu ca om, cât de iubită sunt sau cât de bună sunt”, a transmis Bella.