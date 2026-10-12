 Bella Hadid, în bikini roșu minuscul. A împlinit 30 de ani și a sărbătorit într-un stil spectaculos
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Bella Hadid, în bikini roșu minuscul. A împlinit 30 de ani și a sărbătorit într-un stil spectaculos

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Bella Hadid a împlinit 30 de ani. Cum a sărbătorit modelul și ce spune despre noua etapă din viața ei.

Bella Hadid
Bella Hadid Foto: Profimedia

Bella Hadid a ajuns la vârsta de 30 de ani și a ales să marcheze momentul într-un mod special, alături de familie și prieteni apropiați. Supermodelul a organizat o escapadă în natură, unde a petrecut câteva zile relaxante, departe de agitația cotidiană.

Vedeta și-a sărbătorit ziua de naștere pe 9 octombrie, iar ulterior a publicat pe rețelele sociale mai multe imagini din weekendul aniversar. Bella Hadid a surprins atenția fanilor cu o apariție îndrăzneață, după ce a renunțat la o rochie lejeră și a dezvăluit un costum de baie roșu, pe care era inscripționată vârsta pe care a împlinit-o.

Bella Hadid, apariție spectaculoasă la aniversarea de 30 de ani

Pentru ziua sa specială, modelul a ales o ținută relaxată, formată dintr-o rochie din bumbac cu dungi și o pereche de cizme în stil cowboy. Bella a pozat lângă un lac, într-un decor natural, înainte de a schimba complet look-ul.

Sub rochie, vedeta purta un bikini roșu minimalist, accesorizat cu mai multe coliere aurii și brățări colorate. Alături de fotografiile publicate online, Bella Hadid a scris mesajul: „Bună, numele meu este Bella și am 30 de ani”.

Petrecerea aniversară a inclus mai multe activități relaxante, printre care o sesiune de realizat obiecte din ceramică, cine speciale, prăjituri și momente petrecute alături de cei dragi.

Modelul spune că are o altă perspectivă asupra succesului

Odată cu intrarea în noul deceniu al vieții sale, Bella Hadid a vorbit despre felul în care i s-au schimbat prioritățile. Vedeta a mărturisit că nu mai vede succesul în același mod ca în trecut și că încearcă să acorde mai mult timp propriei persoane.

„Succesul înseamnă ceva complet diferit pentru mine acum față de acum câțiva ani. Credeam că înseamnă să muncesc mereu, să spun mereu «da» și să alerg după următorul lucru”, a declarat Bella Hadid pentru revista ELLE.

Modelul a explicat că în prezent apreciază mai mult momentele simple și timpul petrecut cu oamenii importanți din viața ei.

„Acum pare mult mai simplu. Înseamnă să am spațiul necesar să mă trezesc și să mă bucur de viața mea, să am grijă de mine, să petrec timp cu oamenii pe care îi iubesc și să fiu prezentă în momentele care contează”, a mai spus ea.

Bella Hadid a povestit și că a învățat să își asculte mai mult nevoile și să își creeze momente pentru ea, fie că este vorba despre odihnă, mișcare sau alte ritualuri care o ajută să se simtă mai bine.

Bella Hadid continuă lupta cu boala Lyme

În ultimii ani, Bella Hadid a vorbit deschis despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Modelul suferă de boala Lyme, o afecțiune cronică pentru care a urmat tratamente și care i-a influențat inclusiv cariera.

Vedeta a povestit că a fost nevoită să refuze proiecte profesionale din cauza stării de sănătate, iar această perioadă a afectat-o emoțional.

„Am avut momente în care m-am simțit dispensabilă”, a spus Bella Hadid, explicând că a lucrat mult la separarea valorii sale personale de succesul profesional.

Modelul a mărturisit că terapia a ajutat-o să înțeleagă că realizările din carieră nu definesc cine este ca persoană.

„Lucrurile pe care le fac în muncă nu echivalează cu cine sunt eu ca om, cât de iubită sunt sau cât de bună sunt”, a transmis Bella.

Bella Hadid
1/4
Bella Hadid Foto: Instagram

Ghid de cumpărături

Michael Douglas, aventură cu o actrița celebră
Michael Douglas, criticat dur de prieteni după dezvăluirile intime! Ce a povestit actorul despre femeile celebre din viața sa Vedete internaționale
florin salam foto fb jpg
Florin Salam, de urgență la spital după un concert! Artistul suspectează că ar fi fost otrăvit: „N-am mai suportat durerile” Vedete românești
image
Tragedie în Portugalia. Trei români, găsiți morți într-un rezervor de apă din Loulé. Aveau 21, 24 și 40 de ani adevarul.ro
image
Cu ce prețuri sunt întâmpinați credincioşii la pelerinajul Sfintei Parascheva. Cât costă un acatist, o iconiță, un buchet de busuioc sau tămâia adevarul.ro

Parteneri

image
Neluțu Varga, patronul CFR Cluj, îl contrazice pe Hendrik Klein: „Nu am semnat niciun act, nici măcar un draft de contract! Să vină cu banii și îi dau acțiuni”. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Un şofer şi-a înlocuit suspensiile maşinii cu o buturugă, dar a fost prins la RAR. "Premieră şi pentru mine" observatornews.ro
image
Impozit pe locuință dublu pentru cei care își închid balconul sau îl unesc cu sufrageria fără autorizație www.antena3.ro
image
Stenograme din dosarul de influențare a alegerilor în favoarea lui Georgescu, de către Bogdan Peșchir. „BogPR” s-ar fi oferit voluntar să îl ajute pe Georgescu în campanie. A pronunțat și numele lui Simion în interceptări. „Eu nu vreau sa câștig / Vreau să câștige țara www.gandul.ro
image
Imagini neașteptate cu Iulia Vântur și Salman Khan! Cei doi au fost surprinși în timpul unui ritual sacru și au stârnit reacții în rândul fanilor www.wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte la hotelul de 5 stele din Maroc, unde Culiță Sterp a dus-o pe Daniela de ziua ei. Prețul este cât un salariu mediu www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Doliu în sportul românesc. Daniel Oprea a murit la 53 de ani as.ro
image
Cât câștigă șefa ANM, Elena Mateescu. Veniturile lunare sunt uriaşe pentru cei mai mulţi români, scandal mare... playtech.ro
image
„S-au semnat actele, Nelu Varga a fost de acord să ne dea 50% din CFR Cluj!” Vin zecile de milioane în club? Răspunsul omului dat „dispărut” de la Cluj. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Scandal exploziv la Insula iubirii. Concurentul înjurat, amenințat și băgat în ședință de producătorii Antena 1 www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Andreea Raicu și Virgil Ianțu, reacții furibunde după declarațiile scandaloase ale lui Mugur Mihăescu despre femei: „O femeie v-a adus pe lume!” Ce a putut să spună, chiar în Parlamentul României, actorul devenit politician www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Vești îngrijorătoare de la Palatul norvegian. Ce se întâmplă cu proaspăta regină Mette-Marit okmagazine.ro
image
Meghan, mai subțire ca niciodată, a stârnit îngrijorare printre fani. Ducesa doar gătește biscuițeii, nu-i și mănâncă okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cum a fost transformat Cristofor Columb într-un simbol al Statelor Unite? historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Maria Callas, diva care colecționa rețete pentru mâncăruri pe care nu le gusta niciodată historia.ro
raluka jpg
Raluka, scene halucinante în aeroport: „Stăm și așteptăm să apară șurubelnița” Vedete românești
florin salam foto fb jpg
Florin Salam, de urgență la spital după un concert! Artistul suspectează că ar fi fost otrăvit: „N-am mai suportat durerile” Vedete românești
Kelly Osbourne Profimedia jpg
Kelly Osbourne a luat aproape 13 kilograme după ce îngrijorase fanii! „A fost cel mai rău an din viața mea” Vedete internaționale
Michael Douglas, aventură cu o actrița celebră
Michael Douglas, criticat dur de prieteni după dezvăluirile intime! Ce a povestit actorul despre femeile celebre din viața sa Vedete internaționale
Irina Fodor (2) jpg
Irina Fodor a spus adevărul despre cazările din China, la „Asia Express”. Ce a uimit-o pe prezentatoare Vedete românești
banner pantofi bun jpg
#Exclusiv Click!
Ultima fiță, pantofii transparenți din plastic! Verdictul stiliștilor: „Total inestetici și se aburesc!” Cam cât costă? Vedete românești
Lacrimi și emoții pentru Emily Burghelea! Elisabeta a făcut primii pași înainte de un an
#Exclusiv Click!
Emily Burghelea, în lacrimi la aniversarea fiicei sale! Ce a ales Elisabeta de pe tăviță: „Se vede că este fata mea!” Vedete românești
cristina siscanu, filip si madalin ionescu
Cristina Șișcanu, mărturisire emoționantă despre Filip: „Un moment pe care îl așteptam de ani de zile” Vedete românești
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Virgil Ianțu, reacție dură după declarațiile lui Mugur Mihăescu despre femei, în Parlament. „Un discurs josnic” actualitate.net