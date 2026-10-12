Cindy Crawford și Rande Gerber, surprinși ținându-se de mână pentru prima dată în public după moartea fiului lor, Presley Gerber, în vârstă de 27 de ani

Cindy Crawford și soțul său, Rande Gerber, au fost fotografiați împreună pe o plajă din Malibu, la aproape trei săptămâni după moartea fiului lor, Presley Gerber, în vârstă de 27 de ani. Cei doi au păstrat discreția în timpul plimbării, fiind surprinși ținându-se de mână.

Cindy Crawford și Rande Gerber, surprinși ținându-se de mână pentru prima dată în public după moarte Foto: Instagram

Supermodelul Cindy Crawford și omul de afaceri Rande Gerber au avut prima apariție publică după moartea fiului lor, Presley Gerber. Cei doi au fost fotografiați sâmbătă, 10 octombrie, în timp ce se plimbau pe plaja Zuma din Malibu, California, într-o perioadă extrem de dificilă pentru familia lor, scriu cei de la People.

Cindy Crawford, în vârstă de 60 de ani, și Rande Gerber, în vârstă de 64 de ani, au fost surprinși ținându-se de mână și păstrând un profil discret. Imaginile surprind un moment de apropiere între cei doi soți, care trec prin durerea pierderii fiului lor, decedat pe 20 septembrie, la vârsta de 27 de ani.

Foto: RMBI

Fotografiile au fost publicate de revista americană People, care a relatat despre prima ieșire publică a cuplului de la tragedia care le-a marcat familia.

Presley Gerber a murit la 27 de ani

Presley Gerber, fiul lui Cindy Crawford și al lui Rande Gerber, a murit pe 20 septembrie, într-un centru de reabilitare. Potrivit informațiilor citate de revista People, documentele medicului legist din comitatul Los Angeles indică faptul că decesul a avut loc în acea unitate.

Conform înregistrărilor obținute de publicația americană, serviciile de urgență au fost alertate în jurul orei 9:35 dimineața, ora locală, în urma unui apel privind un posibil stop cardiac. O altă comunicare a indicat că echipajele interveniseră în cazul unei posibile supradoze.

Poliția din Santa Monica a anunțat, într-un comunicat publicat pe 21 septembrie, că agenții au găsit trupul neînsuflețit al tânărului la sosirea la centrul de reabilitare.

Autoritățile au precizat că ancheta vizează o posibilă supradoză, fără să existe indicii privind o faptă violentă comisă de o altă persoană. Cauza și modalitatea oficială a decesului urmează să fie stabilite de Departamentul Medicilor Legiști din comitatul Los Angeles, iar investigația este în desfășurare.

Cindy Crawford și Rande Gerber au încercat ani la rând să-și ajute fiul

Înainte de moartea sa, Presley Gerber vorbise public despre dificultățile sale emoționale și despre problemele legate de consumul de substanțe. Acesta abordase subiectele atât în apariții publice, cât și pe rețelele de socializare.

Potrivit unei surse citate anterior de revista People, Cindy Crawford și Rande Gerber au petrecut ani întregi încercând să-și ajute fiul să găsească tratamente potrivite. Eforturile familiei ar fi inclus psihoterapie, programe de reabilitare cu internare și fără internare, precum și diverse terapii alternative.

O persoană apropiată familiei a declarat pentru publicația americană că părinții au fost implicați constant în viața lui Presley și au încercat să-i ofere tot sprijinul posibil.

„Nu a fost niciodată vorba despre doi părinți de la Hollywood care și-au abandonat copiii”, a afirmat sursa.

Aceeași persoană a adăugat: „Cindy și Rande nu ar fi putut să-i ofere lui Presley mai mult sprijin. Au fost întotdeauna alături de el și au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a-l ajuta. Familia a fost întotdeauna extrem de unită, iar Presley a fost profund iubit.”

Declarațiile contrazic imaginea unor părinți celebri distanți de problemele copilului lor și subliniază eforturile pe care familia le-ar fi făcut pentru a-l sprijini.

Kaia Gerber și familia, profund afectați de pierdere

Cindy Crawford și Rande Gerber mai au o fiică, modelul și actrița Kaia Gerber, în vârstă de 25 de ani. Potrivit unei persoane apropiate acesteia, familia a fost în stare de șoc după moartea lui Presley.

„Sunt copleșiți de durere, dincolo de orice cuvinte”, a declarat sursa pentru People.

Aceeași persoană a spus că, Kaia aprecia faptul că fratele său vorbea deschis despre dificultățile prin care trecea și că familia era mândră de modul în care acesta încerca să-i ajute pe alții prin sinceritatea sa.

Presley vorbise public despre propriile probleme, iar experiențele sale personale deveniseră parte a felului în care își prezenta viața în fața publicului. Pentru familia sa, pierderea vine după o perioadă îndelungată în care, potrivit surselor citate de presă, au existat încercări de a-l ajuta să depășească aceste dificultăți.

George Clooney și Amal Clooney le-ar fi fost alături prietenilor lor

În perioada de după tragedie, Cindy Crawford și Rande Gerber ar fi primit sprijin și din partea prietenilor apropiați, printre care George Clooney și soția sa, Amal Clooney.

Potrivit unor surse citate anterior de People, cei doi ar fi încercat să fie alături de familie în această perioadă, astfel încât Cindy și Rande să nu fie nevoiți să treacă singuri prin suferință.

Prietenia dintre familii este de lungă durată, iar sprijinul celor apropiați poate avea un rol important într-un asemenea moment.

Prima apariție publică a lui Cindy Crawford și Rande Gerber de la moartea fiului lor nu a fost însoțită de declarații publice. Cei doi au ales să păstreze discreția, iar imaginile surprinse pe plaja din Malibu îi arată împreună, ținându-se de mână, în timp ce încearcă să facă față pierderii.