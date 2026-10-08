Ce mare muzician și-a pierdut virginitatea în fața colegilor lui de trupă? „La final, au aplaudat cu toții!”

Dacă își imaginează cineva că începuturile trupei The Beatles au fost numai despre chitare, prezență scenică și compoziții memorabile, ei bine, istoria are câteva istorisiri intime care schimbă simțitor această imagine.

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George Harrison a povestit, la un moment dat, că și-a pierdut virginitatea la Hamburg, în perioada în care Beatles își încerca norocul prin cluburile germane. Decorul? Un hotel, paturi suprapuse și o audiență formată din John Lennon, Paul McCartney și Pete Best, bateristul de dinaintea lui Ringo Starr. Prea puțin romantic? N-a fost un impediment…

Potrivit lui Harrison, colegii nu puteau vedea mare lucru – având în vedere că el era ascuns sub pătură - dar, după ce aventura s-a încheiat, cei trei l-au întâmpinat cu aplauze și urale. „Măcar au păstrat liniștea cât timp se întâmpla toată treaba…”, avea să remarce Harrison, cu acel umor sec care îi venea atât de bine.

Foto: Profimedia

Și dacă povestea lui George pare suficient de neverosimilă, Paul McCartney a venit cu o amintire și mai suprarealistă. Într-o altă mărturisire, McCartney și-a amintit cum el, John Lennon și câțiva prieteni au ajuns, într-o seară, să se masturbeze în grup, stând în fotolii și strigând nume de femei celebre.

Atmosfera, după spusele lui Paul, era mai degrabă de farsă adolescentină decât de un mare moment senzual: „Brigitte Bardot!” se auzea prin cameră, iar fiecare încerca să țină pasul cu ceilalți și să-și ofere singur plăcere. Până când, într-un moment de inspirație tipic lui Lennon, cineva a schimbat brusc registrul. „Winston Churchill!”, ar fi strigat John și colegii lui de trupă au izbucnit toți în râs, uitând de activitatea anterioară.

Foto: Profimedia

Cine și-ar fi închipuit că Brigitte Bardot și Winston Churchill ajung, pentru câteva secunde, să stârnească asemenea reacții?! Dacă asta nu este rock’n’roll britanic în forma lui cea mai pură (sic), greu de spus ce este!